Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας την παγκόσμια ανησυχία. ΗΠΑ και Ισραήλ άνοιξαν τις «πύλες της κολάσεως» στο Ιράν με όλο τον πλανήτη να παρακολουθεί έντρομος τις πολεμικές μηχανές να σκορπούν τον θάνατο.

Σε συναγερμό βρίσκονται Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία

Ο πόλεμος που κινδυνεύει να εξελιχθεί σε περιφερειακή σύγκρουση έχει θέσει σε συναγερμό την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία μετά και το χτύπημα με drones στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι που κατέστησε την Κύπρο την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που βάλλεται μετά την έναρξη της Ισραηλοαμερικανικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν.

Όλα τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι τα drones που έπληξαν τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters κυπριακή πηγή.

Σε κατάσταση επιφυλακής

Η Κύπρος βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής και η Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Νίκου Χριστοδουλίδη, ενεργοποιεί για πρώτη φορά το κοινό αμυντικό δόγμα, μετά το 1974, στήνοντας «θόλο» προστασίας.

Κατόπιν απόφασης του ΚΥΣΕΑ, στη Μεγαλόνησο σπεύδουν άμεσα δύο φρεγάτες, η Bellhara «Κίμων» και η «Ψαρά», που φέρει το αντί-drone σύστημα «Κένταυρος». Τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκαν στην Κύπρο, μετά από άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας «μετά τις απρόκλητες επιθέσεις στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας διαβεβαίωσα κύριο Πάλμα ότι η Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας κρίσης θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην Άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές και όλες οι παράνομες ενέργειες στο έδαφος της».

Την Τρίτη (03/03), στη Λευκωσία θα βρεθούν ο Νίκος Δένδιας και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, με την κυπριακή πλευρά να εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την Αθήνα.

Ευθεία ιρανική απειλή

Μέσα σε ένα γενικευμένο κλίμα ανησυχίας οι πολεμικές τυμπανοκρουσίες συνεχίστηκαν με τον στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης να απειλεί ανοιχτά ότι το Ιράν θα χτυπήσει την Κύπρο, μέχρι να αποσύρουν από το νησί τις δυνάμεις τους οι Αμερικανοί.

Ο Σαρντάρ Τζαμπαρί δήλωσε ότι το Ιράν θα εντείνει τις πυραυλικές του επιθέσεις στο νησί, τονίζοντας πως έχει αυξηθεί η αμερικανική παρουσία. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από τα αμερικάνικα βομβαρδιστικά και τόνισε πως η χώρα του δεν θα πάρει μέρος στις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Υποστήριξε ότι το πλήγμα στη βάση στη Μεγαλόνησο δεν ήταν αντίδραση σε οποιαδήποτε απόφαση έχει λάβει το Ηνωμένο Βασίλειο και σημείωσε ότι θα συνεχιστούν «οι αμυντικές ενέργειες στην περιοχή».

Οι Έλληνες ναυτικοί στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπο

Την ίδια στιγμή, αγωνία επικρατεί για τους Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται σε πλοία ελληνικών συμφερόντων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκονται συνολικά 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων, 15 εκ των οποίων υπό ελληνική σημαία, στα οποία εργάζονται συνολικά 85 Έλληνες ναυτικοί.

Σε εγρήγορση και η Αθήνα

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Αθήνα βρίσκεται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού», υπό τον φόβο επιθέσεων σε στόχους αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων στη χώρα μας.

Έκτακτα μέτρα δεν λαμβάνονται μόνο για πιθανούς στόχους στην Αθήνα, αλλά και για στρατιωτικούς, κυρίως για τις αμερικανικές βάσεις, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Interview του in.gr και τη Ράνια Τζίμα.

«Αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου μέσα στον σχεδιασμό των Ιρανών –από ότι αντιλαμβανόμαστε. Βεβαίως, να επισημάνουμε ότι έχουν υπάρξει αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας, είναι το βασικό πρωτόκολλο κάθε φορά που έχουμε κάποια σύρραξη. Έχουμε επιπλέον μέτρα γενικώς, σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό μας σύστημα».

Η βάση στη Σούδα

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται και η βάση των αμερικανών στη Σούδα, μετά τις απειλές του Ιράν. Βαλλιστικοί πύραυλοι και drone της Τεχεράνης έχουν εμβέλεια ως την Ελλάδα ενεργοποιώντας έκτακτα μέτρα συναγερμού και ενισχυμένης αεράμυνας.

Όπως μεταδίδει (MEGA) από την Κρήτη η Κατερίνα Βάζου η εγκατάσταση παραμένει κλειστή για το πολιτικό προσωπικό ωστόσο έντονη είναι η ανησυχία των κατοίκων της Σούδας και των Χανίων καθώς υπάρχει αμερικανική βάση στην περιοχή τους.