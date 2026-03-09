Ο Λίβανος ζήτησε από τις ΗΠΑ μεσολάβηση για τερματισμό του πολέμου

Ο Λίβανος ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μεσολαβήσουν ώστε να ξεκινήσουν απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, μεταδίδει ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πέντε πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Οι απαντήσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν εντόνως επιφυλακτικές, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μέχρι στιγμής, ο στρατός του Λιβάνου αρνείται να αναλάβει ουσιαστική δράση κατά της Xεζμπολάχ. Με την Ουάσινγκτον να μην δείχνει ενδιαφέρον για διαμεσολάβηση και το Ισραήλ αποφασισμένο να εκμεταλλευτεί τη στιγμή για να εξαρθρώσει τη Χεζμπολάχ, μια κλιμάκωση πλήρους κλίμακας φαίνεται όλο και πιο πιθανή, λέει ο ενημερωτικός ιστότοπος.

Η Χεζμπολάχ εισήλθε στις μάχες τη δεύτερη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, εκτοξεύοντας ρουκέτες και drones προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ απάντησε με μαζικές αεροπορικές επιδρομές —συμπεριλαμβανομένης της Βηρυτού— και χερσαίες εισβολές στον νότιο Λίβανο.

Η απόπειρα μεσολάβησης

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του Λιβάνου προσέγγισε τον Τομ Μπάρακ —τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία— ζητώντας του να μεσολαβήσει προς το Ισραήλ. Μάλιστα, ισχυρίστηκαν ότι ορισμένα μέλη της Χεζμπολάχ ήταν ανοιχτά σε μια συμφωνία.

Σε ένα πρωτοφανές βήμα, ο Λίβανος πρότεινε τη διεξαγωγή άμεσων συνομιλιών σε υπουργικό επίπεδο στην Κύπρο. Η απάντηση του Μπάρακ ήταν ωμή: «Σταματήστε τις αηδίες» σχετικά με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. «Αν δεν υπάρξει πραγματική δράση για τα όπλα της Χεζμπολάχ, δεν υπάρχει λόγος συζήτησης», δήλωσε πηγή. Το Ισραήλ απέρριψε την προσέγγιση αμέσως, θεωρώντας ότι είναι πλέον πολύ αργά.

Η Χεζμπολάχ θα υπερασπιστεί την ύπαρξή της «όποιο και αν είναι το τίμημα», δηλώνει υψηλόβαθμο στέλεχός της

Η εκτόξευση πυραύλων προς το Ισραήλ από τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου έγινε σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της φιλοϊρανικής οργάνωσης σήμερα.

Ο Μοχάμεντ Ράαντ τόνισε σε μια ομιλία του ότι η οργάνωση θα υπερασπιστεί την ύπαρξή της «όποιο και αν είναι το τίμημα».

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου. Μετά τα πλήγματα της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε προπύργια της οργάνωσης στη Βηρυτό και τον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα να εκτοπιστούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.