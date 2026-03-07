Ισραηλινοί στρατιώτες επιχείρησαν το βράδυ χθες Παρασκευή να αναπτυχθούν στην περιφέρεια Μπααλμπέκ του ανατολικού Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι απώθησαν τους ισραηλινούς στρατιώτες, όπως ανακοίνωσε το σιιτικό κίνημα – το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν.

Μαχητές της Χεζμπολάχ αντιλήφθηκαν τη διείσδυση «τεσσάρων ελικοπτέρων» του ισραηλινού στρατού από την πλευρά των συριακών συνόρων

☑️ Continued successful confrontation of Hezbollah

Possibility of downing an Israeli helicopter An Israeli forces’ support helicopter was unable to land in Baalbek due to the volume of Hezbollah fire and was forced to land in southern occupied Syria. Also, published images… pic.twitter.com/51mArabVhf — Angelo Giuliano 🇨🇭🇮🇹 (@angeloinchina) March 7, 2026

Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη βαθύτερη στο λιβανικό έδαφος επιχείρηση ισραηλινών στρατιωτών από τον Νοέμβριο του 2024, όταν κομάντος είχαν συλλάβει τον αξιωματούχο της Χεζμπολάχ Ιμάντ Αμχάζ στην πόλη Μπατρούν του βορείου Λιβάνου.

Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, οι μάχες ξέσπασαν στη Νάμπι Σιτ της Μπααλμπέκ, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Μόλις προσγειώθηκαν, ομάδα μαχητών της Χεζμπολάχ ενεπλάκη σε μάχη με τους ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στο νεκροταφείο του Νάμπι Σιτ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🇱🇧🇮🇱 Agence de presse officielle libanaise NNA : « D’intenses combats ont lieu après que l’armée israélienne a tenté de parachuter des troupes dans la région de Baalbek, au Liban. » pic.twitter.com/I0mxbuSnC2 — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) March 7, 2026

Αποχώρηση

«Οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν αφότου αποκαλύφθηκαν οι εχθρικές δυνάμεις», ανέφερε η Χεζμπολάχ, που ισχυρίστηκε ότι ακολούθησε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών προτού οι εισβολείς αναγκαστούν να αποχωρήσουν.

Το Νάμπι Σιτ αποτέλεσε στόχο τουλάχιστον 13 ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών χθες Παρασκευή, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Πηγή: ΑΠΕ