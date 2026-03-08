Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Μία μέρα μετά το πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε διοικητές που συνδέονται με το Ιράν. Οι τρεις υψηλόβαθμοι της Δύναμης Κουντς.
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τρεις υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στη Βηρυτό του Λιβάνου. Μία μέρα μετά το πλήγμα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι συνολικά σκοτώθηκαν σε ξενοδοχείο 5 διοικητές που συνδέονται με το Ιράν.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε νυχτερινή επιδρομή του Ναυτικού σκοτώθηκαν πέντε κορυφαίοι διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ενώ «κρύβονταν σε πολιτικό ξενοδοχείο».
צה»ל חיסל חמישה מפקדים בכירים בגיס לבנון של ‘כוח קדס’ במשמרות המהפכה בתקיפה מדוייקת בביירות
חיל הים תקף במהלך הלילה בהכוונה מדויקת של אמ»ן, חמישה מפקדים בגיס לבנון וגיס פלסטין של ‘כוח קדס’ במשמרות המהפכה, בעת שנפגשו בבית מלון בביירות שבלבנון.
גיס לבנון של ‘כוח קדס’ מהווה ציר… pic.twitter.com/9xfOTlgsVJ
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 8, 2026
Επίσης, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν ότι οι θανόντες υπηρετούσαν στο σώμα Λιβάνου και Παλαιστίνης της Δύναμης Quds της Φρουράς και συμμετείχαν στη χρηματοδότηση, τον εξοπλισμό και την παροχή πληροφοριών στη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς.
Η Δύναμη Quds συνεργάζεται στενά με τις συμμαχικές ένοπλες ομάδες του Ιράν στην περιοχή.
Την περασμένη εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε τον υπηρεσιακό διοικητή του Σώματος Λιβάνου της Δύναμης Quds σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη.
Ο πόλεμος θα διαρκέσει πολύ
Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει ακόμα «πολύ καιρό», σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το στρατό.
«Το Ισραήλ βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να περιμένουμε ότι αυτό θα πάρει ακόμα πολύ καιρό, πρέπει να κάνουμε υπομονή», δήλωσε ο Εγιάλ Ζαμίρ απευθυνόμενος σε αξιωματικούς του στρατού.
