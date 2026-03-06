Η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου απηύθυνε την Παρασκευή «επείγουσα προειδοποίηση» στους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ, καλώντας τους να απομακρυνθούν από περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον πέντε χιλιομέτρων από τα σύνορα με τον Λίβανο, την επομένη παρόμοιας ισραηλινής προειδοποίησης προς στους κατοίκους μεγάλων τμημάτων του Λιβάνου.

«Πρέπει να εκκενώσετε» όλες τις περιοχές που βρίσκονται τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα, ανέφερε η Χεζμπολάχ, σε μήνυμα που μετέδωσε στα εβραϊκά στο κανάλι της στην εφαρμογή Telegram.

Αιτιολόγησε την προειδοποίηση λόγω της ανάπτυξης στη ζώνη αυτή του βόρειου Ισραήλ στρατιωτικών οχημάτων και τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς στρατιωτών.

«Η υπομονή έχει και τα όριά της»

Η Χεζμπολάχ συμφώνησε σε μια διπλωματική λύση με την κυβέρνηση του Λιβάνου, δήλωσε την Τετάρτη ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, προσθέτοντας ότι «η υπομονή έχει τα όριά της και το λιβανικό κράτος πρέπει να ενεργήσει με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα»».

Ο Κασέμ είπε ότι καθήκον του Λιβάνου είναι να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να σταματήσει τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ.

Σημείωσε ότι, από το Σάββατο, το Ισραήλ έχει καταστρέψει σπίτια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι στον προηγούμενο πόλεμο. Πάνω από 89.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ δεν αποτελεί απάντηση στην εκτόξευση ρουκετών από τον Λίβανο, αλλά μια προμελετημένη επιθετική ενέργεια, τονίζοντας ότι περισσότεροι από 40 Λιβανέζοι σκοτώθηκαν τις πρώτες 48 ώρες.