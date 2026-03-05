Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»

Ο ηγέτης της Ανσάρ Αλλάχ, Σαγιέντ Αμπντουλ Μαλίκ αλ Χούθι, κάλεσε τον λαό της Υεμένης να συμμετάσχει σε μια μαζική διαδήλωση την Παρασκευή, μια από τις περίφημες «διαδηλώσεις του ενός εκατομμυρίου» για να επιβεβαιώσουν την σταθερότητά τους «στην ισλαμική θέση του Ιερού Πολέμου στο μονοπάτι του Παντοδύναμου Θεού, να υπερασπιστούμε τη σημαία του Ισλάμ και να αντιμετωπίσουμε τους αμερικανούς και ισραηλινούς τυράννους της εποχής μας».

Πρόσθεσε: «Καλώ τον αγαπητό λαό της Υεμένης να συμμετάσχει σε μια μαζική διαδήλωση αύριο, Παρασκευή, για να επιβεβαιώσουμε την πλήρη και ακλόνητη υποστήριξή μας προς τον μουσουλμανικό λαό του Ιράν και το ισλαμικό του σύστημα, να επιβεβαιώσουμε την ετοιμότητά μας για οποιαδήποτε εξέλιξη και να επιβεβαιώσουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας προς τον παλαιστινιακό λαό και τους ελεύθερους λαούς του Λιβάνου και αλλού».

Ο αλ Χούθι τόνισε τη σημασία της μαζικής συμμετοχής αύριο στην πρωτεύουσα Σαναά και στις επαρχίες που ελέγχονται από την Ανσάρ Αλλάχ, προσθέτοντας: «Η μαζική διαδήλωσή μας είναι μέρος του Ιερού Πολέμου μας και του ισλαμικού μας καθήκοντος. Είναι ένα σημαντικό μήνυμα σε μια κρίσιμη στιγμή, σε μια μεγάλη επέτειο και μια μεγαλοπρεπής αναμνηστική εκδήλωση για αυτό το γεγονός».

Είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη ανά πάσα στιγμή, λέει ο Χούθι

Όσον αφορά τη θέση της Υεμένης, ο ηγέτης της Ανσάρ Αλλάχ επανέλαβε την υποστήριξη του λαού της Υεμένης προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τον ιρανικό μουσουλμανικό λαό, όπως δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση στο saba.ye το επίσημο πρακτορείο της Ανσάρ Αλλάχ.

Δήλωσε: «Όσον αφορά την κλιμάκωση και τη στρατιωτική δράση, είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε τη σκανδάλη ανά πάσα στιγμή, αν το απαιτήσουν οι εξελίξεις. Θεωρούμε αυτή τη μάχη ως μάχη για ολόκληρο το έθνος, ειδικά καθώς ο σιωνιστικός εχθρός, με όλα τα όπλα του, επιδιώκει να επιβάλει μια πολιτική υποταγής στο έθνος. Η εχθρική οντότητα προσπαθεί να διεξάγει έναν πόλεμο χωρίς όρια εναντίον του ελεύθερου λαού του έθνους, χωρίς κανένα περιορισμό, όριο ή υποχρέωση.