Timelapse βίντεο δείχνει πώς άδειασε το Στενό του Ορμούζ σε λίγες ώρες

Το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου περνά από τα Στενά του Ορμούζ, τον κρίσιμο θαλάσσιο «διάδρομο» μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, η διέλευση εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων έχει σχεδόν παγώσει.

Ένας πλήρης αποκλεισμός θα μπορούσε να εκτοξεύσει το κόστος αγαθών και υπηρεσιών παγκοσμίως, πλήττοντας σημαντικά μεγάλες οικονομίες.

Δείτε time-lapse των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ από τις 27 Φεβρουαρίου έως και τις 3 Μαρτίου:

Τα δεδομένα ναυτιλιακής παρακολούθησης δείχνουν ότι πριν από τα πλήγματα που σημειώθηκαν το Σάββατο, η θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό ήταν ιδιαίτερα πυκνή, με συστάδες πλοίων να περιμένουν για να περάσουν από το κρίσιμο σημείο που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.