Timelapse βίντεο δείχνει πώς άδειασε το Στενό του Ορμούζ σε λίγες ώρες
Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, η διέλευση εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων έχει σχεδόν παγώσει.
- Οι αλλαγές που έρχονται φέτος στη φορολογία εισοδήματος
- Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν
- Βήματα προς τα πίσω: 1 στους 3 άνδρες της Gen Z λέει ότι οι γυναίκες πρέπει να «υπακούν» τους άντρες τους
- Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις
Το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου περνά από τα Στενά του Ορμούζ, τον κρίσιμο θαλάσσιο «διάδρομο» μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, η διέλευση εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων έχει σχεδόν παγώσει.
Ένας πλήρης αποκλεισμός θα μπορούσε να εκτοξεύσει το κόστος αγαθών και υπηρεσιών παγκοσμίως, πλήττοντας σημαντικά μεγάλες οικονομίες.
Δείτε time-lapse των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ από τις 27 Φεβρουαρίου έως και τις 3 Μαρτίου:
View this post on Instagram
Τα δεδομένα ναυτιλιακής παρακολούθησης δείχνουν ότι πριν από τα πλήγματα που σημειώθηκαν το Σάββατο, η θαλάσσια κυκλοφορία στο στενό ήταν ιδιαίτερα πυκνή, με συστάδες πλοίων να περιμένουν για να περάσουν από το κρίσιμο σημείο που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό.
Strait of Hormuz traffic drops sharply amid regional escalation
Vessel activity in the Strait of Hormuz has shifted materially following recent US strikes on Iran and the subsequent regional escalation. According to real-time traffic analysis, transits through the chokepoint… pic.twitter.com/COoh0W9jfk
— MarineTraffic (@MarineTraffic) March 2, 2026
- Timelapse βίντεο δείχνει πώς άδειασε το Στενό του Ορμούζ σε λίγες ώρες
- Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι να συνάψει «συμφωνία» – Βάζει εμπόδια, λέει
- Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα
- Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;
- Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας
- «Τους περιμένουμε»: Έτοιμο το Ιράν για πιθανή χερσαία εισβολή των ΗΠΑ – «Δεν θα κλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ»
- Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο
- Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις