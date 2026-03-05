«Τους περιμένουμε»: Έτοιμο το Ιράν για πιθανή χερσαία εισβολή των ΗΠΑ – «Δεν θα κλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ»
Ο Αμπάς Αραγτσί, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι μια χερσαία εισβολή θα συναντήσει αντίσταση.
Ο Αμπάς Αραγτσί, υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στις ΗΠΑ: «Τους περιμένουμε», αναφερόμενος σε μια ενδεχόμενη χερσαία εισβολή.
Σε συνέντευξή του στο NBC News, αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των αμερικανικών επιχειρήσεων και τόνισε ότι οι στόχοι τους έχουν αποτύχει, ενώ τόνισε ότι το Ιράν δεν έχει επιτεθεί σε γειτονικές ή μουσουλμανικές χώρες, παρά μόνο σε αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται σε ξένο έδαφος.
«Τι έχουν πετύχει; Ποιος ήταν ο στόχος τους; Ήρθαν εδώ για να ελέγξουν τα πάντα. Απέτυχαν. Οι διοικητές έχουν αντικατασταθεί. Ο ανώτατος ηγέτης θα αντικατασταθεί σύντομα. Όλα είναι σε τάξη».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν έχουμε επιτεθεί στους γείτονες μας και σε μουσουλμανικές χώρες. Έχουμε επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους και αμερικανικές βάσεις και εγκαταστάσεις που δυστυχώς βρίσκονται στο έδαφος των γειτόνων μας».
«Δεν θα κλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ»
«Δεν ζητάμε κατάπαυση του πυρός και δεν βλέπουμε κανένα λόγο για τον οποίο θα έπρεπε να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ. Ποτέ δεν τους έχουμε στείλει κανένα μήνυμα», είπε.
«Δεν έχουμε καμιά πρόθεση να κλείσουμε τα Στενά του Ορμούζ τώρα, αλλά αν ο πόλεμος συνεχιστεί θα εξετάσουμε κάθε σενάριο», τόνισε.
