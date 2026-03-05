Ο Τραμπ θέλει να «εμπλακεί προσωπικά» στην επιλογή ηγέτη του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Axios, αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε πως γνωρίζει ότι ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζταμπά, είναι ο επικρατέστερος για τη θέση του Ανώτατου Ηγέτη. Είπε ότι αυτό το θεωρεί «απαράδεκτο». Και πρόσθεσε ότι θα πρέπει ο ίδιος να «εμπλακεί προσωπικά» στην επιλογή της νέας ηγεσίας στην Τεχεράνη.

Δήλωση που παραπέμπει σε αλλαγή καθεστώτος.

Εν μέσω πολέμου, το ιρανικό καθεστώς έχει αναβάλει την ανακοίνωση του νέου ανώτατου ηγέτη. Ωστόσο, σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανών πολιτικών, αυτή η απόφαση δεν θα αργήσει πολύ.

«Κάποιον σαν την Ντέλσι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Axios ότι στο Ιράν «σπαταλούν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ελαφρύς. Πρέπει να συμμετέχω στον διορισμό, όπως με την Ντέλσι [Ροντρίγκεζ] στη Βενεζουέλα».

BREAKING: Trump tells Axios he must be involved in selecting Iran’s next leader, and that son of assassinated Supreme Leader Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, seen as a likely successor, is a «lightweight» and unacceptable to the US. 🔴 LIVE updates: https://t.co/Wqz9h4n16Q pic.twitter.com/xGzAfIjAQN — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 5, 2026



Ο Τραμπ επαίνεσε την Ντέλσι Ροντρίγκεζ την Τετάρτη, λέγοντας ότι «το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει». Είχε προηγηθεί το ταξίδι του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ στο Καράκας, όπου η Ροντρίγκεζ ανακοίνωσε σχέδια για τη μεταρρύθμιση των νόμων περί εξόρυξης της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί ένα νέο Ιρανό ηγέτη που θα συνεχίσει τις πολιτικές του Χαμενεΐ. Διότι οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να ξανακάνουν πόλεμο «σε πέντε χρόνια».

«Ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για μένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτοί που θέλαμε είναι νεκροί»

Μόλις πριν από δύο ημέρες, ο Τραμπ σε ερώτηση ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ, είχε πει: «Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που είχαμε στο μυαλό μας είναι νεκροί».

Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι σκληροπυρηνικός κληρικός με ισχυρούς δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Μέχρι στιγμής δεν είχε ποτέ δημόσιο αξίωμα.