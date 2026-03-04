newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Τραμπ αρνείται πως σύρθηκε από το Ισραήλ στον πόλεμο – Το Ιράν σκόπευε να «επιτεθεί πρώτο»
Κόσμος 04 Μαρτίου 2026, 07:41

Ο Τραμπ αρνείται πως σύρθηκε από το Ισραήλ στον πόλεμο – Το Ιράν σκόπευε να «επιτεθεί πρώτο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανασκευάζει τις δηλώσεις Ρούμπιο για τον πόλεμο με το Ιράν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Spotlight

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέβαλε προσπάθειες χθες να ανασκευάσει τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που προκάλεσαν σάλο, καθώς είπε ότι η Ουάσιγκτον ενεπλάκη στον πόλεμο με το Ιράν διότι το Ισραήλ επρόκειτο να επιτεθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία μαζί τους ή χωρίς αυτές.

«Με δεδομένη την τροπή των διαπραγματεύσεων, νομίζω ότι αυτοί επρόκειτο να επιτεθούν πρώτοι»

Την ώρα που η Ουάσιγκτον δυσκολεύεται να παρουσιάσει με συνεκτικό τρόπο τους λόγους που εξαπέλυσε μαζί με τον πιο στενό σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή τον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης το Σάββατο, οι δηλώσεις που έκανε στο Κογκρέσο ο κ. Ρούμπιο προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις τόσο από στελέχη της αντιπολίτευσης των δημοκρατικών, όσο και από το κοινοβουλευτικό στρατόπεδο των ρεπουμπλικάνων.

Τι απαντούν για τις δηλώσεις Ρούμπιο για Τραμπ

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επέμειναν χθες ότι, ανεξαρτήτως του τι θα έκανε ή δεν θα έκανε το Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή έκρινε ότι το Ιράν διαπραγματευόταν με κακή πίστη για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και ο πρόεδρος αποφάσισε πως έπρεπε να καταστραφούν οι πυραυλικές υποδομές.

«Όχι, ο Μάρκο Ρούμπιο δεν ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έσυρε τον Τραμπ σε πόλεμο εναντίον του Ιράν», τόνισε μέσω X χθες Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Λίγο αργότερα, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια του τμήματος της συνάντησής του στο Οβάλ Γραφείο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς που ήταν ανοικτό στον Τύπο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ωστόσο πως το Ιράν επρόκειτο να «επιτεθεί πρώτο», χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη γι’ αυτό, και ότι –αντίθετα με όσα είπε ο υπουργός του– αυτός «ανάγκασε» το Ισραήλ να προχωρήσει.

«Με δεδομένη την τροπή των διαπραγματεύσεων, νομίζω ότι αυτοί επρόκειτο να επιτεθούν πρώτοι. Και δεν ήθελα να γίνει αυτό. Λοιπόν, μπορεί εγώ να ανάγκασα το Ισραήλ» να αρχίσει τον πόλεμο, είπε. «Το Ισραήλ ήταν έτοιμο. Και εμείς ήμασταν έτοιμοι», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου πήγε πρόσφατα στις ΗΠΑ για να προσπαθήσει να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για την ανάγκη να εξαπολυθεί ο πόλεμος, επικαλούμενος την «υπαρξιακή απειλή» που έθετε για τη χώρα του το Ιράν.

Ο κ. Ρούμπιο είπε σε δημοσιογράφους αφού παρουσίασε τις εξελίξεις του πολέμου σε ηγέτες του Κογκρέσου τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν εξαιτίας της «άμεσης απειλής» επίθεσης του Ιράν.

«Ξέραμε ότι το Ισραήλ επρόκειτο να περάσει στη δράση. Ξέραμε ότι αυτό θα οδηγούσε σε (ιρανική) επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, και ξέραμε ότι εάν δεν εξαπολύαμε εμείς προληπτικά επίθεση, προτού προχωρήσουν σε αντίποινα, θα κινδυνεύαμε να υποστούμε μεγαλύτερες απώλειες», υποστήριξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Επέστρεψε χθες στο Κογκρέσο, αυτή τη φορά για να ενημερώσει το σύνολο των κοινοβουλευτικών, και κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης πως διαστρέβλωσαν όσα είπε, θυμίζοντας ότι τόνισε πως αυτή η επιχείρηση «θα έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως» για να καταστραφούν οι ιρανικές πυραυλικές δυνατότητες.

«Όχι, σας το είπα, αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς» και όσον αφορά το χρονικό σημείο που επελέγη πρόσθεσε «ο πρόεδρος ανέλαβε δράση τη στιγμή που μας πρόσφερε τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας».

Στελέχη των ρεπουμπλικάνων εξεγέρθηκαν, όπως ο γερουσιαστής Τομ Κότον, επικεφαλής επιτροπής αρμόδιας για τις υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με τον οποίο «κανένας δεν σπρώχνει ή σέρνει τον πρόεδρο Τραμπ πουθενά».

Ο ισχυρισμός περί «άμεσης απειλής» βρίσκεται στο επίκεντρο των αντεγκλήσεων για τη νομιμότητα –ή μη– του πολέμου που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η δημοκρατική αντιπολίτευση εξεγέρθηκε για το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης χωρίς έγκριση του Κογκρέσου και σαφή στρατηγική εξόδου, τονίζοντας πως οι δηλώσεις του κ. Ρούμπιο έδειξαν ότι το Ισραήλ «έθεσε τις αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις σε κίνδυνο επιμένοντας να επιτεθεί στο Ιράν».

Ως πρότινος εξέχουσα μορφή του τραμπικού κινήματος MAGA (Make America Great Again, «ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της») η πρώην βουλεύτρια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έκρινε μέσω X ότι «πλέον δεν είμαστε έθνος που διχάζεται στη δεξιά και στην αριστερά, αλλά έθνος που διχάζεται ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να διεξάγουμε πολέμους για λογαριασμό του Ισραήλ κι αυτούς που απλά θέλουν ειρήνη και να μπορούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους και την ασφάλιση υγείας τους», οκτώ μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Στη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του το 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ προσέλκυσε μορφές και μερίδα της αμερικανικής δεξιάς με την απαίτηση να τερματιστούν οι αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό.

Το αμερικανικό Κογκρέσο ετοιμάζεται εντός της εβδομάδας να ζυγίσει σχέδια ψηφισμάτων για να περιοριστούν κάπως οι εξουσίες του προέδρου Τραμπ ειδικά ως προς τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία πιθανότατα θα αποτρέψει κάθε πιθανότητα επιτυχίας τέτοιων εγχειρημάτων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί «πόνταρε» στην ΕΥΔΑΠ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Γιατί «πόνταρε» στην ΕΥΔΑΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Στη εξίσωση του ερώτα η ειλικρίνεια παραμένει ο παράγοντας που εγγυάται την επιτυχία

Κόσμος
Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό

Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Αναβάθμισαν οι ΗΠΑ την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο
Κόσμος 04.03.26 Upd: 07:38

Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Αναβάθμισαν οι ΗΠΑ την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο

Με νέο ηγέτη το Ιράν συνεχίζει τα αντίποινα, χτυπώντας το Ισραήλ και αμερικανικούς στόχους στην περιοχή - Ο Τραμπ απειλεί εχθρούς και συμμάχους ενώ αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ
Κόσμος 04.03.26

Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί

Σύνταξη
Λίβανος: Πολλοί νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Διαταγή απομάκρυνσης κατοίκων σε 16 χωριά
Και σε ξενοδοχείο 04.03.26 Upd: 05:40

Πολύνεκροι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους 16 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, ενώ εξαπέλυσε φονικούς βομβαρδισμούς σε πόλεις νότια της Βηρυτού.

Σύνταξη
Ιράν: Εκκληση «όλα τα μέρη» να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου απευθύνει ο Μαρκ Κάρνι
Καναδάς 04.03.26

Την τήρηση του διεθνούς δικαίου από «όλα τα μέρη» ζητά ο Μαρκ Κάρνι

Εκκληση προς «όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις», απευθύνει από την Αυστραλία ο Μαρκ Κάρνι.

Σύνταξη
Ιράν: Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το εάν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το διεθνές δίκαιο

Δεν είναι βέβαιος ο Μερτς ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που αποφάσισαν να ισοπεδώσουν από κοινού το Ιράν, με βάση τις περιγραφές του γερμανού καγκελάριου.

Σύνταξη
Ιράν: Ανησυχεί για την επόμενη μέρα ο Μερτς – Δεν υπάρχει διατυπωμένη στρατηγική
Χωρίς στρατηγική 04.03.26

Ανησυχεί ο Μερτς για την επόμενη μέρα στο Ιράν

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική πολιτική ηγεσία» του Ιράν, επισημαίνει ο Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας την ανησυχία του για την «επόμενη μέρα».

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: «Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα σε ολόκληρη την περιοχή», επισημαίνει ο ΟΗΕ
ΟΗΕ 04.03.26

«Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα» στη Μέση Ανατολή

«Πλήττονται σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, για τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είναι αυτοί που «πληρώνουν το τίμημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Κριτική στο Ιράν ασκεί ο Φιντάν για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές άλλων χωρών
Τουρκία 04.03.26

Κριτική στο Ιράν από τον Φιντάν

Καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου, ο Χακίν Φιντάν, κάνοντας λόγο για λανθασμένη στρατηγική που επιτείνει την αποσταθεροποίηση.

Σύνταξη
Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ
Τραμπ και Πούτιν 03.03.26

Οι σκληροπυρηνικοί στη Μόσχα ανησυχούν λόγω του Ιράν – Λένε ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τον Τραμπ

Κάποιοι από τους σκληροπυρηνικούς απαιτούν δημόσια από τη Μόσχα να εγκαταλείψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Άλλοι φοβούνται ότι ο επόμενος στόχος του Τραμπ θα είναι η Ρωσία.

Σύνταξη
Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»
Πλοία στη Μεσόγειο 03.03.26

Μακρόν: «Εκτός διεθνούς δικαίου οι επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, δεν μπορούμε να τις εγκρίνουμε»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό απέδωσε ευθύνες στο Ιράν για τις εξελίξεις. Ωστόσο, χαρακτήρισε παράνομες τις ενέργειες ΗΠΑ-Ισραήλ, το οποίο κάλεσε να μην κλιμακώσει με τον Λίβανο.

Σύνταξη
«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας
Σφοδρές αντιδράσεις 03.03.26

«Δεν δεχόμαστε μαθήματα από επιτιθέμενους», απαντά η Μαδρίτη στον Τραμπ – Η Κομισιόν στο πλευρό της Ισπανίας

Η Ισπανία «δεν δέχεται εκβιασμούς ή υποδείξεις», απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και η Κομισιόν κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να σεβαστεί τις συμφωνίες με την ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Αναβάθμισαν οι ΗΠΑ την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο
Κόσμος 04.03.26 Upd: 07:38

Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Αναβάθμισαν οι ΗΠΑ την ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο

Με νέο ηγέτη το Ιράν συνεχίζει τα αντίποινα, χτυπώντας το Ισραήλ και αμερικανικούς στόχους στην περιοχή - Ο Τραμπ απειλεί εχθρούς και συμμάχους ενώ αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης
Παχυσαρκία ως νόσος 04.03.26

Φάρμακα παχυσαρκίας και μετά το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης

Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία αναδεικνύει τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και καταρρίπτει την εντύπωση ότι η νόσος οφείλεται σε κακές προσωπικές επιλογές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ
Κόσμος 04.03.26

Νεκρή 11χρονη από θραύσματα στο Κουβέιτ

Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί

Σύνταξη
Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;
Πολλά τα δεινά 04.03.26

Λούβρο: Σε σταυροδρόμι μετά τα σκάνδαλα – Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου;

Μετά τη θεαματική ληστεία, τις απεργίες και την παραίτηση της διοίκησης, το Λούβρο καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε μια «φαραωνική» ανακαίνιση ή αν θα στραφεί πρώτα στη διάσωση των θεμελίων του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ
Ουρλιαχτά 04.03.26

Θέλω να σε ακούω να φωνάζεις: Το Scream επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη κάνοντας ρεκόρ

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της original ταινίας, το Scream επέστρεψε στις σκοτεινές αίθουσες με το 7ο μέρος του franchise, με το «άνοιγμά» του να ξεπερνάει τα 97 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Σύνταξη
Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;
Οικονομία 04.03.26

Κοινωνική κατοικία: Μπαλώματα με «αντιπαροχή» ή Δημόσιος Οργανισμός Στέγασης;

Η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της ΕΕ με σχεδόν μηδενική κοινωνική κατοικία. Η ανέργερση 1500 κοινωνικών διαμερισμάτων ως το 2027 δεν πρόκειται να μας ξεκολλήσει από την τελευταία θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λίβανος: Πολλοί νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Διαταγή απομάκρυνσης κατοίκων σε 16 χωριά
Και σε ξενοδοχείο 04.03.26 Upd: 05:40

Πολύνεκροι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους 16 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, ενώ εξαπέλυσε φονικούς βομβαρδισμούς σε πόλεις νότια της Βηρυτού.

Σύνταξη
Ιράν: Εκκληση «όλα τα μέρη» να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου απευθύνει ο Μαρκ Κάρνι
Καναδάς 04.03.26

Την τήρηση του διεθνούς δικαίου από «όλα τα μέρη» ζητά ο Μαρκ Κάρνι

Εκκληση προς «όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, να τηρούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου για τις ένοπλες συγκρούσεις», απευθύνει από την Αυστραλία ο Μαρκ Κάρνι.

Σύνταξη
Ιράν: Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το εάν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Εχει «δίλημμα» ο Μερτς για το διεθνές δίκαιο

Δεν είναι βέβαιος ο Μερτς ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που αποφάσισαν να ισοπεδώσουν από κοινού το Ιράν, με βάση τις περιγραφές του γερμανού καγκελάριου.

Σύνταξη
Ιράν: Ανησυχεί για την επόμενη μέρα ο Μερτς – Δεν υπάρχει διατυπωμένη στρατηγική
Χωρίς στρατηγική 04.03.26

Ανησυχεί ο Μερτς για την επόμενη μέρα στο Ιράν

Οι ΗΠΑ «δεν έχουν πραγματικά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη μελλοντική πολιτική ηγεσία» του Ιράν, επισημαίνει ο Φρίντριχ Μερτς, εκφράζοντας την ανησυχία του για την «επόμενη μέρα».

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: «Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα σε ολόκληρη την περιοχή», επισημαίνει ο ΟΗΕ
ΟΗΕ 04.03.26

«Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα» στη Μέση Ανατολή

«Πλήττονται σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία», επισημαίνει αξιωματούχος του ΟΗΕ, για τις πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι άμαχοι είναι αυτοί που «πληρώνουν το τίμημα».

Σύνταξη
Τουρκία: Κριτική στο Ιράν ασκεί ο Φιντάν για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές άλλων χωρών
Τουρκία 04.03.26

Κριτική στο Ιράν από τον Φιντάν

Καταδικάζει τις επιθέσεις του Ιράν κατά χωρών του Κόλπου, ο Χακίν Φιντάν, κάνοντας λόγο για λανθασμένη στρατηγική που επιτείνει την αποσταθεροποίηση.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο