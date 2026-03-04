Ο Τραμπ αρνείται πως σύρθηκε από το Ισραήλ στον πόλεμο – Το Ιράν σκόπευε να «επιτεθεί πρώτο»

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέβαλε προσπάθειες χθες να ανασκευάσει τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που προκάλεσαν σάλο, καθώς είπε ότι η Ουάσιγκτον ενεπλάκη στον πόλεμο με το Ιράν διότι το Ισραήλ επρόκειτο να επιτεθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία μαζί τους ή χωρίς αυτές.

«Με δεδομένη την τροπή των διαπραγματεύσεων, νομίζω ότι αυτοί επρόκειτο να επιτεθούν πρώτοι»

Την ώρα που η Ουάσιγκτον δυσκολεύεται να παρουσιάσει με συνεκτικό τρόπο τους λόγους που εξαπέλυσε μαζί με τον πιο στενό σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή τον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης το Σάββατο, οι δηλώσεις που έκανε στο Κογκρέσο ο κ. Ρούμπιο προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις τόσο από στελέχη της αντιπολίτευσης των δημοκρατικών, όσο και από το κοινοβουλευτικό στρατόπεδο των ρεπουμπλικάνων.

Τι απαντούν για τις δηλώσεις Ρούμπιο για Τραμπ

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επέμειναν χθες ότι, ανεξαρτήτως του τι θα έκανε ή δεν θα έκανε το Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή έκρινε ότι το Ιράν διαπραγματευόταν με κακή πίστη για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και ο πρόεδρος αποφάσισε πως έπρεπε να καταστραφούν οι πυραυλικές υποδομές.

«Όχι, ο Μάρκο Ρούμπιο δεν ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έσυρε τον Τραμπ σε πόλεμο εναντίον του Ιράν», τόνισε μέσω X χθες Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

No, Marco Rubio Didn’t Claim That Israel Dragged Trump into War with Iranhttps://t.co/s99pb7KKKE — Karoline Leavitt (@PressSec) March 3, 2026

Λίγο αργότερα, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια του τμήματος της συνάντησής του στο Οβάλ Γραφείο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς που ήταν ανοικτό στον Τύπο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ωστόσο πως το Ιράν επρόκειτο να «επιτεθεί πρώτο», χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη γι’ αυτό, και ότι –αντίθετα με όσα είπε ο υπουργός του– αυτός «ανάγκασε» το Ισραήλ να προχωρήσει.

«Με δεδομένη την τροπή των διαπραγματεύσεων, νομίζω ότι αυτοί επρόκειτο να επιτεθούν πρώτοι. Και δεν ήθελα να γίνει αυτό. Λοιπόν, μπορεί εγώ να ανάγκασα το Ισραήλ» να αρχίσει τον πόλεμο, είπε. «Το Ισραήλ ήταν έτοιμο. Και εμείς ήμασταν έτοιμοι», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου πήγε πρόσφατα στις ΗΠΑ για να προσπαθήσει να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για την ανάγκη να εξαπολυθεί ο πόλεμος, επικαλούμενος την «υπαρξιακή απειλή» που έθετε για τη χώρα του το Ιράν.

Ο κ. Ρούμπιο είπε σε δημοσιογράφους αφού παρουσίασε τις εξελίξεις του πολέμου σε ηγέτες του Κογκρέσου τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν εξαιτίας της «άμεσης απειλής» επίθεσης του Ιράν.

«Ξέραμε ότι το Ισραήλ επρόκειτο να περάσει στη δράση. Ξέραμε ότι αυτό θα οδηγούσε σε (ιρανική) επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, και ξέραμε ότι εάν δεν εξαπολύαμε εμείς προληπτικά επίθεση, προτού προχωρήσουν σε αντίποινα, θα κινδυνεύαμε να υποστούμε μεγαλύτερες απώλειες», υποστήριξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Επέστρεψε χθες στο Κογκρέσο, αυτή τη φορά για να ενημερώσει το σύνολο των κοινοβουλευτικών, και κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης πως διαστρέβλωσαν όσα είπε, θυμίζοντας ότι τόνισε πως αυτή η επιχείρηση «θα έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως» για να καταστραφούν οι ιρανικές πυραυλικές δυνατότητες.

«Όχι, σας το είπα, αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς» και όσον αφορά το χρονικό σημείο που επελέγη πρόσθεσε «ο πρόεδρος ανέλαβε δράση τη στιγμή που μας πρόσφερε τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας».

Στελέχη των ρεπουμπλικάνων εξεγέρθηκαν, όπως ο γερουσιαστής Τομ Κότον, επικεφαλής επιτροπής αρμόδιας για τις υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με τον οποίο «κανένας δεν σπρώχνει ή σέρνει τον πρόεδρο Τραμπ πουθενά».

Ο ισχυρισμός περί «άμεσης απειλής» βρίσκεται στο επίκεντρο των αντεγκλήσεων για τη νομιμότητα –ή μη– του πολέμου που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η δημοκρατική αντιπολίτευση εξεγέρθηκε για το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης χωρίς έγκριση του Κογκρέσου και σαφή στρατηγική εξόδου, τονίζοντας πως οι δηλώσεις του κ. Ρούμπιο έδειξαν ότι το Ισραήλ «έθεσε τις αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις σε κίνδυνο επιμένοντας να επιτεθεί στο Ιράν».

Ως πρότινος εξέχουσα μορφή του τραμπικού κινήματος MAGA (Make America Great Again, «ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της») η πρώην βουλεύτρια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν έκρινε μέσω X ότι «πλέον δεν είμαστε έθνος που διχάζεται στη δεξιά και στην αριστερά, αλλά έθνος που διχάζεται ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να διεξάγουμε πολέμους για λογαριασμό του Ισραήλ κι αυτούς που απλά θέλουν ειρήνη και να μπορούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους και την ασφάλιση υγείας τους», οκτώ μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

And just like that we are no longer a nation divided by left and right, we are now a nation divided be those who want to fight wars for Israel and those who just want peace and to be able to afford their bills and health insurance. — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) March 2, 2026

Στη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του το 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ προσέλκυσε μορφές και μερίδα της αμερικανικής δεξιάς με την απαίτηση να τερματιστούν οι αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό.

Το αμερικανικό Κογκρέσο ετοιμάζεται εντός της εβδομάδας να ζυγίσει σχέδια ψηφισμάτων για να περιοριστούν κάπως οι εξουσίες του προέδρου Τραμπ ειδικά ως προς τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία πιθανότατα θα αποτρέψει κάθε πιθανότητα επιτυχίας τέτοιων εγχειρημάτων.