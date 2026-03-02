Ρούμπιο για Ιράν: Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει – Θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται
«Η πρώτη μας αποστολή είναι η καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων τους και της ικανότητάς τους να τους κατασκευάζουν», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Αυτός είναι ο στόχος».
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, βρίσκεται στο Καπιτώλιο για να ενημερώσει τα μέλη του Κογκρέσου για την εκστρατεία στο Ιράν. Όπως και ο Αμερικανός πρόεδρος, επέμεινε στο επιχείρημα ότι οι ΗΠΑ απειλούνταν από το Ιράν.
Ο Ρούμπιο, ανάμεσα σε άλλα, είπε για τη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν: «Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει» και πρόσθεσε ότι «θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται».
SECRETARY RUBIO: Our mission is the destruction of Iran’s ballistic missile capabilities and their ability to manufacture them.
That said, we hope the Iranian people can overthrow this government and establish a new future for their country. pic.twitter.com/9dK8kBL1r8
— Department of State (@StateDept) March 2, 2026
«Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, παράγουν πάνω από 100 τέτοιους πυραύλους τον μήνα. Συγκρίνετε αυτό με τους έξι ή επτά αναχαιτιστικούς πυραύλους που μπορούν να κατασκευαστούν τον μήνα», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.
Αποστολή η καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων
«Η πρώτη μας αποστολή και προτεραιότητα είναι η καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων τους και της ικανότητάς τους να τους κατασκευάζουν, καθώς και η απειλή που αποτελεί το ναυτικό τους για την παγκόσμια ναυτιλία — αυτός είναι ο στόχος.
Ωστόσο, δεν θα μας πείραζε — δεν θα μας στεναχωρούσε — και ελπίζουμε ότι ο ιρανικός λαός θα καταφέρει να ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση και να χτίσει ένα νέο μέλλον για τη χώρα του. Θα θέλαμε πολύ να γίνει αυτό δυνατό.
Αλλά ο στόχος αυτής της αποστολής είναι η καταστροφή των βαλλιστικών πυραυλικών δυνατοτήτων τους και των ναυτικών δυνατοτήτων τους», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.
SECRETARY RUBIO: We would love for there to be an Iran that is not governed by radical clerics. If there’s something we can do to help the people of Iran down the road we would be open to it, but our objective is the destruction of Iran’s ballistic missile capabilities. pic.twitter.com/DnMGINh2en
— Department of State (@StateDept) March 2, 2026
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι τα πιο ισχυρά πλήγματα των ΗΠΑ δεν έχουν γίνει ακόμη.
