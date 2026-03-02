newspaper
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 13:29
Η Ελλάδα στέλνει «Κίμων» και ένα ζεύγος F16 στην Κύπρο
Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ
Πολιτική 02 Μαρτίου 2026, 11:45

Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ

Η ΕΕ ψέγει το Ιράν και το διεθνές δίκαιο εμφανίζεται πιο αδύναμο από ποτέ. Τι έθιξε ο Γεραπετρίτης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Με μία δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλας στην οποία οι Βρυξέλλες ζητούν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση, προστασία των αμάχων και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», ολοκληρώθηκε η σύνοδος των ΥΠΕΞ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μία δήλωση η οποία καταγγέλλει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου του Ιράν, αλλά αποφεύγει να αναφερθεί ονομαστικά στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «η Μέση Ανατολή κινδυνεύει να χάσει πολλά από οποιονδήποτε παρατεταμένο πόλεμο».

Το πρωί της Κυριακής δημοσιογράφος στο Sky News ρωτούσε τον υπουργό Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, αν οι ΗΠΑ παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο χωρίς ωστόσο να πάρει κάποια απάντηση, παρά μόνο πως στην εν λόγω ερώτηση αυτή που θα πρέπει να απαντήσει είναι η Ουάσιγκτον.

Στην ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρθηκε στην παρέμβαση του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Έχει τελειώσει η διεθνής νομιμότητα;

Με την πόρτα της αβύσσου να έχει ανοίξει διάπλατα και την περιοχή να απειλείται με έναν παρατεταμένο πόλεμο, που θα φέρει αποσταθεροποίηση και ανυπολόγιστες συνέπειες, σε ένα ήδη τοξικό γεωπολιτικό περιβάλλον και κάθε έννοια διεθνούς νομιμότητας να καταρρίπτεται ο πλανήτης παρακολουθεί μία ακόμα σύγκρουση, χωρίς κανόνες και περιεχόμενο.

Σειρά χωρών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και άλλες χώρες του Κόλπου είναι σε συναγερμό. Ακόμα και χώρες όπως η Αίγυπτος που ακόμα δεν έχουν δεχθεί κάποιο πλήγμα είναι σε συναγερμό.

Η περιοχή δείχνει να βυθίζεται στο χάος καθώς το δείχνει διατεθειμένο να διασπείρει τον πόλεμο.

Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία, δηλώνουν έτοιμες για «αμυντικές ενέργειες κατά του Ιράν».

Ορατός περισσότερο από ποτέ είναι και ο κίνδυνος για την Κύπρο, λόγω και της εγγύτητας της στο Ισραήλ.

Αποκλιμάκωση και διπλωματία

Ο Γεραπετρίτης από την πλευρά της Αθήνας στο ΣΕΥ, σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει αποκλιμάκωση και να υπερισχύσει η διπλωματία.

Κάτι που είθισται να λέγεται ωστόσο όλοι γνωρίζουν ότι είναι σχεδόν αδύνατο να εφαρμοστεί υπό αυτές τις συνθήκες.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως αρκετοί αναλυτές εκφράζουν σοβαρούς φόβους για τις προθέσεις των διαδόχων του Αλί Χαμενεΐ.

Έλεγχος πυρηνικού προγράμματος του Ιράν

Ο  Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο κοινό αίτημα να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος Ιράν.

Την ίδια στιγμή ο Γεραπετρίτης σημείωσε την ανάγκη να γίνουν ασφαλείς επαναπατρισμοί των Ελλήνων, αλλά και του συνόλου των ευρωπαίων πολιτών που είναι στις χώρες της Μέσης Ανατολής και θέλουν να αναχωρήσουν.

Στα ζητήματα που είναι ψηλά στην ατζέντα και αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα είναι και η θαλάσσια ασφάλεια, ένα ζήτημα που τέθηκε και στο ΚΥΣΕΑ, το Σάββατο το απόγευμα.

Τέλος ο Γεραπετρίτης στην παρέμβαση του εξέφρασε την αλληλεγγύη στις σύμμαχες χώρες στον Κόλπο, αλλά και την ανάγκη ελέγχου της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Επαναπατρισμοί

Νωρίτερα την Κυριακή ο Γεραπετρίτης είχε και τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλαδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τα όσα δημοσιοποιήθηκαν ο Υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο. Η σύσκεψη επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, τη διαμονή τους και τη διαχείριση των αιτημάτων επαναπατρισμού, τα οποία υποβάλλονται, μέσω σχετικής πλατφόρμας που έχει ενεργοποιηθεί για κάθε Αρχή.

Την ίδια στιγμή ο Γεραπετρίτης έδωσε οδηγίες για την άμεση και ασφαλή επιστροφή όσων πολιτών το επιθυμούν μόλις αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και ζήτησε οι Διπλωματικές Αποστολές της χώρας να είναι σε πλήρη επαγρύπνηση και σε διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες της περιοχής.

Κόσμος
Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Στην Κύπρο η φρεγάτα Κίμων και ένα ζεύγος F16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ

