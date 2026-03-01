ΥΠΕΞ Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θέτει «κανένα όριο» στο δικαίωμά της να αμυνθεί

Το Ιράν δεν θέτει «κανένα όριο» στο δικαίωμά του να αμυνθεί ενάντια στη μεγάλη εκστρατεία ισραηλινοαμερικανικών πληγμάτων, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο ABC.

«Εμείς αμυνόμαστε, όποιο κι αν είναι το κόστος, και δεν θέτουμε κανένα όριο για την υπεράσπιση και την προστασία του λαού μας », δήλωσε. «Κανείς δεν μπορεί να μας πει ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να αμυνόμαστε», πρόσθεσε ο κ. Αραγτσί.

«Αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πράξη επιθετικότητας. Αυτό που κάνουμε εμείς, είναι να αμυνόμαστε. Είναι πολύ διαφορετικό», πρόσθεσε ο Αμπάς Αραγτσί.