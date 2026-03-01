Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να μιλήσει με το Ιράν – «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, που μίλησε στον ενημερωτικό ιστότοπο The Atlantic, οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Μάικλ Σέρερ, μία μέρα μετά τη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είπε ότι σκοπεύει να μιλήσει με τη νέα ηγεσία του Ιράν.

«Θέλουν να μιλήσουν, και έχω συμφωνήσει να μιλήσω, οπότε θα μιλήσω μαζί τους. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν δώσει αυτό που ήταν πολύ πρακτικό και εύκολο να γίνει νωρίτερα. Περίμεναν πολύ καιρό», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Σέρερ, με τον οποίο μίλησε στο τηλέφωνο.

Όταν τον ρώτησε αν η συνομιλία του με τους Ιρανούς θα γινόταν σήμερα ή αύριο, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το πω αυτό».

«Έχουν πεθάνει»

Όπως επισημαίνει το Atlantic, ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι ορισμένοι από τους Ιρανούς που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες δεν είναι πλέον ζωντανοί.

«Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν φύγει. Μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους είχαμε να κάνουμε έχουν φύγει, επειδή αυτό ήταν ένα μεγάλο – αυτό ήταν ένα μεγάλο χτύπημα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα, Μάικλ. Θα μπορούσαν να είχαν κάνει μια συμφωνία. Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα. Έκαναν πολύ τους έξυπνους», πρόσθεσε.

Ο προσωρινός «αγιατολάχ»

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου γίνονται ενώ στο Ιράν, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαδοχής του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Έχει ήδη οριστεί ως προσωρινός αντικαταστάτης του ο Αλιρεζά Αραφί.

Πρόκειται για καταξιωμένο κληρικό με μακρά θητεία σε κυβερνητικούς θεσμούς, ο οποίος ήταν επίσης έμπιστος του Χαμενεΐ.

Αν και λιγότερο γνωστή προσωπικότητα, είναι αντιπρόεδρος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων και μέλος του ισχυρού Συμβουλίου των Φρουρών, το οποίο εξετάζει τους υποψηφίους στις εκλογές και τους νόμους που ψηφίζει το κοινοβούλιο. Είναι επίσης επικεφαλής του ιρανικού συστήματος θεολογικών σχολών.