Ιράν: Ο Τραμπ δήλωσε μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Χαμενεΐ «πως υπάρχουν καλοί υποψήφιοι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι υπάρχουν «μερικοί καλοί υποψήφιοι» για να ηγηθούν του Ιράν, μετά την ανακοίνωση της δολοφονίας του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη με το CBS News, όταν ρωτήθηκε ποιος πιστεύει ότι είναι υπεύθυνος, ο Τραμπ απάντησε: «Ξέρω ακριβώς ποιος, αλλά δεν μπορώ να σας το πω». Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν υπάρχει κάποιος στο Ιράν που θα προτιμούσε να αναλάβει την ηγεσία, ο πρόεδρος είπε: «Ναι, νομίζω. Υπάρχουν μερικοί καλοί υποψήφιοι».

Ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιον εννοούσε.

Οι επιθέσεις του Ιράν ήταν πιο αδύναμες από το αναμενόμενο λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στο CBS News ότι η αντίδραση του Ιράν ήταν «αναμενόμενη», αλλά σημείωσε ότι οι επιθέσεις μέχρι στιγμής ήταν πιο αδύναμες από ό,τι είχαν προβλέψει οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους. Πρόσθεσε: «πιστεύαμε ότι θα ήταν διπλάσιες» και σημείωσε ότι η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται, λέγοντας: «Μέχρι στιγμής, ήταν λιγότερο από ό,τι πιστεύαμε».

Στη συνέχεια ανέφερε πως πιστεύει ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις που σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ήταν αποτελεσματικές και θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για μια νέα διπλωματική προσέγγιση. Ερωτηθείς για τις πιθανότητες μιας διπλωματικής λύσης, ο Τραμπ απάντησε ότι «είναι πολύ πιο εύκολο τώρα από ό,τι ήταν πριν από μια μέρα», προσθέτοντας ότι το Ιράν «δέχεται σφοδρό πλήγμα».

Περιέγραψε τις επιθέσεις ως «μια μεγάλη μέρα για αυτή τη χώρα, μια μεγάλη μέρα για τον κόσμο», εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στο αποτέλεσμα της επιχείρησης.

Κηρύχθηκε δημόσιο πένθος 40 ημερών για τον θάνατο του Χαμενεΐ και 7 ημέρες αργίας

Λίγο μετά τις 03:30 ώρα Ελλάδας, η Ιρανική τηλεόραση ανακοίνωσε πως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχασε την ζωή του κατά τις Αμερικανο – ισραηλινές επιθέσεις. Κηρύχθηκε δημόσιο πένθος 40 ημερών στην Ισλαμική Δημοκρατία και 7 ημερών επίσημης αργίας στη χώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση του μαρτυρίου του ανώτατου πνευματικού ηγέτη των Σιιτών.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε πως «το μαρτύριο του Ιμάμη Αλί Χαμενεΐ θα αποτελέσει την αφετηρία μιας μεγάλης εξέγερσης ενάντια στους τυράννους του κόσμου».

Λίγο μετά την είδηση του θανάτου της κόρης, του γαμπρού, του εγγονού και της νύφης του, τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Fars επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Χαμενεΐ.