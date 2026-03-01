Το Ιράν ανακοίνωσε τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ – Κηρύχθηκαν 40 ημέρες πένθους

Πριν λίγο η Ιρανική τηλεόραση ανακοίνωσε πως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχασε την ζωή του κατά τις Αμερικανο – ισραηλινές επιθέσεις. Κηρύχθηκε δημόσιο πένθος 40 ημερών στην Ισλαμική Δημοκρατία και 7 ημερών επίσημης αργίας στη χώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση του μαρτυρίου του ανώτατου πνευματικού ηγέτη των Σιιτών.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε πως «το μαρτύριο του Ιμάμη Αλί Χαμενεΐ θα αποτελέσει την αφετηρία μιας μεγάλης εξέγερσης ενάντια στους τυράννους του κόσμου».

Λίγο μετά την είδηση του θανάτου της κόρης, του γαμπρού, του εγγονού και της νύφης του, τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Fars επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Χαμενεΐ.

Δήλωση και από το γραφείο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

«Στο όνομα του Θεού, του Ελεήμονος, του Φιλεύσπλαχνου.

Μεταξύ των πιστών υπάρχουν άνδρες που παρέμειναν πιστοί στις υποσχέσεις τους προς τον Θεό. Μερικοί από αυτούς έχουν πεθάνει, ενώ άλλοι εξακολουθούν να περιμένουν, αλλά δεν έχουν αλλάξει τον τρόπο ζωής τους».

Τι αναφέρει το Σώμα το Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης

Σε μια μακροσκελή ανακοίνωση το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφερε ότι (…) «Το μαρτύριο στο μονοπάτι του Ισλάμ και του μεγάλου Ιράν είναι ένα σημάδι νίκης και προσέγγισης του στόχου. Ωστόσο, με το μαρτύριο και τη μετάβαση στον Θεό του Ιμάμη Χαμενεΐ, ο Θεός να τον ευλογεί, το μονοπάτι και η συμπεριφορά του δεν θα σταματήσουν, αλλά θα συνεχιστούν με δύναμη και δόξα.

Αυτό το μαρτύριο θα κάνει το έθνος μας πιο αποφασισμένο να συνεχίσει το φωτεινό μονοπάτι του αγαπημένου Ιμάμη Χαμενεΐ.

Η εγκληματική και τρομοκρατική πράξη των κακών κυβερνήσεων της Αμερικής και του σιωνιστικού καθεστώτος αποτελεί σαφή παραβίαση των θρησκευτικών, ηθικών, νομικών και εθιμικών αρχών. Ως εκ τούτου, το χέρι της εκδίκησης του ιρανικού έθνους για την αυστηρή, αποφασιστική και λυπηρή τιμωρία των δολοφόνων του Ιμάμη της Ούμα δεν θα αφήσει τους δολοφόνους να ξεφύγουν.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και η μεγάλη λαϊκή Μπασίτζ θα συνεχίσουν με δύναμη το μονοπάτι του ηγέτη τους για να υπερασπιστούν την πολύτιμη κληρονομιά αυτού του μεγάλου ηγέτη και θα παραμείνουν σταθεροί ενάντια στις εσωτερικές και εξωτερικές συνωμοσίες και θα δώσουν ένα τιμωρητικό μάθημα στους επιτιθέμενους κατά της ισλαμικής πατρίδας.

Εν κατακλείδι, καλούμε όλα τα τμήματα της κοινωνίας να επιδείξουν την εθνική τους ενότητα και συνοχή στον κόσμο και στους κακούς και τρομοκράτες εχθρούς αυτού του έθνους με την ενθουσιώδη και επική παρουσία τους στα θέατρα της εθνικής άμυνας».