# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Ιράν ανακοίνωσε τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ – Κηρύχθηκαν 40 ημέρες πένθους
Κόσμος 01 Μαρτίου 2026, 03:47

Το Ιράν ανακοίνωσε τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ – Κηρύχθηκαν 40 ημέρες πένθους

Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Σεΐντ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
Πριν λίγο η Ιρανική τηλεόραση ανακοίνωσε πως ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχασε την ζωή του κατά τις Αμερικανο – ισραηλινές επιθέσεις. Κηρύχθηκε δημόσιο πένθος 40 ημερών στην Ισλαμική Δημοκρατία και 7 ημερών επίσημης αργίας στη χώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση του μαρτυρίου του ανώτατου πνευματικού ηγέτη των Σιιτών.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε πως «το μαρτύριο του Ιμάμη Αλί Χαμενεΐ θα αποτελέσει την αφετηρία μιας μεγάλης εξέγερσης ενάντια στους τυράννους του κόσμου».

Λίγο μετά την είδηση του θανάτου της κόρης, του γαμπρού, του εγγονού και της νύφης του, τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Fars επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Χαμενεΐ.

Δήλωση και από το γραφείο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

«Στο όνομα του Θεού, του Ελεήμονος, του Φιλεύσπλαχνου.

Μεταξύ των πιστών υπάρχουν άνδρες που παρέμειναν πιστοί στις υποσχέσεις τους προς τον Θεό. Μερικοί από αυτούς έχουν πεθάνει, ενώ άλλοι εξακολουθούν να περιμένουν, αλλά δεν έχουν αλλάξει τον τρόπο ζωής τους».

Τι αναφέρει το Σώμα το Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης

Σε μια μακροσκελή ανακοίνωση το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανέφερε ότι (…) «Το μαρτύριο στο μονοπάτι του Ισλάμ και του μεγάλου Ιράν είναι ένα σημάδι νίκης και προσέγγισης του στόχου. Ωστόσο, με το μαρτύριο και τη μετάβαση στον Θεό του Ιμάμη Χαμενεΐ, ο Θεός να τον ευλογεί, το μονοπάτι και η συμπεριφορά του δεν θα σταματήσουν, αλλά θα συνεχιστούν με δύναμη και δόξα.

Αυτό το μαρτύριο θα κάνει το έθνος μας πιο αποφασισμένο να συνεχίσει το φωτεινό μονοπάτι του αγαπημένου Ιμάμη Χαμενεΐ.

Η εγκληματική και τρομοκρατική πράξη των κακών κυβερνήσεων της Αμερικής και του σιωνιστικού καθεστώτος αποτελεί σαφή παραβίαση των θρησκευτικών, ηθικών, νομικών και εθιμικών αρχών. Ως εκ τούτου, το χέρι της εκδίκησης του ιρανικού έθνους για την αυστηρή, αποφασιστική και λυπηρή τιμωρία των δολοφόνων του Ιμάμη της Ούμα δεν θα αφήσει τους δολοφόνους να ξεφύγουν.
Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας και η μεγάλη λαϊκή Μπασίτζ θα συνεχίσουν με δύναμη το μονοπάτι του ηγέτη τους για να υπερασπιστούν την πολύτιμη κληρονομιά αυτού του μεγάλου ηγέτη και θα παραμείνουν σταθεροί ενάντια στις εσωτερικές και εξωτερικές συνωμοσίες και θα δώσουν ένα τιμωρητικό μάθημα στους επιτιθέμενους κατά της ισλαμικής πατρίδας.

Εν κατακλείδι, καλούμε όλα τα τμήματα της κοινωνίας να επιδείξουν την εθνική τους ενότητα και συνοχή στον κόσμο και στους κακούς και τρομοκράτες εχθρούς αυτού του έθνους με την ενθουσιώδη και επική παρουσία τους στα θέατρα της εθνικής άμυνας».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Κόσμος
Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου

Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ. Αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να τις ωθήσουν σε αντεπιθέσεις και έτσι ο πόλεμος να κλιμακωθεί.

Σύνταξη
Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»
Κόσμος 01.03.26

Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»

Μια στιχομυθία ανάμεσα στον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ και του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μετέφερε την πολεμική ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης.

Σύνταξη
Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις
Κόσμος 01.03.26

Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις

Μια είδηση που αρχικά εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση, που αναφέρει πως η κόρη, ο γαμπρός και ο εγγονός του Αλί Χαμενεΐ δολοφονήθηκαν σε αεροπορική επιδρομή εν τέλει επιβεβαιώθηκε

Σύνταξη
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Είστε γείτονές μας 01.03.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, όχι μόνο καταδίκασε την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά καθησύχασε τους Ιρανούς πολίτες του «Μεγάλου Μήλου» πως θα είναι ασφαλείς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν

Οι ψηφοφορίες θα αποτελέσουν την τελευταία δοκιμασία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής των Δημοκρατικών για να εμποδίσουν τον Τραμπ να διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις χωρίς άδεια από το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν
Κόσμος 01.03.26

Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν

Παράλληλα, ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ζήτησε να σταματήσει η "επικίνδυνη κλιμάκωση" στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν

Η ύπατη εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ, Κάγια Κάλας, συγκάλεσε για την Κυριακή το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών. Οι Βρυξέλλες καταγγέλλουν το Ιράν για τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί
Κόσμος 01.03.26

ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί

«Ήταν πολύ σαφές πως σκοπός τους ήταν να διατηρήσουν την ικανότητά τους να κάνουν εμπλουτισμό ουρανίου έτσι ώστε σταδιακά να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν για να κατασκευάσουν πυρηνική βόμβα».

Σύνταξη
