Ένα περίεργο μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ

Ένας λογαριασμός στο Χ, ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από το 2013 και αποδίδεται στον κύκλο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανήρτησε ένα αινιγματικό ή ίσως όχι και τόσο αινιγματικό μήνυμα στην πλατφόρμα.

Το μήνυμα μεταφράζεται ως «στο όνομα του ευγενούς Αλί (η ειρήνη να είναι μαζί του)» εν μέσω φημών πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατάφεραν να δολοφονήσουν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν.

به نام نامی حیدر علیه‌السلام pic.twitter.com/n848j6KASq — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) February 28, 2026

ΗΠΑ και Ισραήλ αναφέρουν πως έχουν αποδείξεις για τον θάνατο του Χαμενεΐ

Τόσο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν προβεί σε εκτεταμένες δηλώσεις σχετικά με τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, όσο αυτός φέρεται να βρίσκονταν σε κτίριο με την συνοδεία του και συμβούλους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αρκετά μέλη της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν σκοτώθηκαν σε αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις που «αχρήστευσαν» την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Τραμπ ανέφερε ότι πολλά από τα πρόσωπα της ανώτερης ηγεσίας είναι νεκρά, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του «έχουν πολύ καλή ιδέα» για το ποιοι θα αναλάβουν τις θέσεις εξουσίας στην Τεχεράνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως «ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός. Αυτό δεν είναι μόνο δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους μεγάλους Αμερικανούς και τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο».

Στην συνέχεια στην ίδια μακροσκελή ανάρτηση ανέφερε πως ο Χαμενεΐ «Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις υπηρεσίες πληροφοριών και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού μας και, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει αυτός ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τη χώρα του».