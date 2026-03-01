Ένα περίεργο μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ
Λογαριασμός που αποδίδεται στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στα φαρσί, ανήρτησε ένα περίεργο μήνυμα που μπορεί να σηματοδοτεί πολλά
- Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, λέει ο Βούτσιτς
- Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα – Νεκρή 94χρονη, συνελήφθη 29χρονος οδηγός
- «Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
- Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Πατσιλινάκος
Ένας λογαριασμός στο Χ, ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από το 2013 και αποδίδεται στον κύκλο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανήρτησε ένα αινιγματικό ή ίσως όχι και τόσο αινιγματικό μήνυμα στην πλατφόρμα.
Το μήνυμα μεταφράζεται ως «στο όνομα του ευγενούς Αλί (η ειρήνη να είναι μαζί του)» εν μέσω φημών πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατάφεραν να δολοφονήσουν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν.
به نام نامی حیدر علیهالسلام pic.twitter.com/n848j6KASq
— KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) February 28, 2026
ΗΠΑ και Ισραήλ αναφέρουν πως έχουν αποδείξεις για τον θάνατο του Χαμενεΐ
Τόσο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν προβεί σε εκτεταμένες δηλώσεις σχετικά με τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, όσο αυτός φέρεται να βρίσκονταν σε κτίριο με την συνοδεία του και συμβούλους.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αρκετά μέλη της ανώτατης ηγεσίας του Ιράν σκοτώθηκαν σε αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις που «αχρήστευσαν» την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Τραμπ ανέφερε ότι πολλά από τα πρόσωπα της ανώτερης ηγεσίας είναι νεκρά, προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η κυβέρνησή του «έχουν πολύ καλή ιδέα» για το ποιοι θα αναλάβουν τις θέσεις εξουσίας στην Τεχεράνη.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως «ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός. Αυτό δεν είναι μόνο δικαιοσύνη για τον λαό του Ιράν, αλλά και για όλους τους μεγάλους Αμερικανούς και τους ανθρώπους από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο».
Στην συνέχεια στην ίδια μακροσκελή ανάρτηση ανέφερε πως ο Χαμενεΐ «Δεν μπόρεσε να αποφύγει τις υπηρεσίες πληροφοριών και τα εξαιρετικά εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού μας και, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ, δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να κάνει αυτός ή οι άλλοι ηγέτες που σκοτώθηκαν μαζί του. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τη χώρα του».
- Ένα περίεργο μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ
- Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο ανέβαλε το ταξίδι του στο Ισραήλ εν μέσω της επίθεσης εναντίον του Ιράν
- Ιράν: Πάνω από 100 τα νεκρά παιδιά από το πλήγμα σε δημοτικό σχολείο
- Ιρανικός πύραυλος χτύπησε αμερικανική βάση στην Ιορδανία [βίντεο]
- Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν
- Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ για τις εξελίξεις στο Ιράν
- Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν
- Η αντίδραση της Ρωσίας και της Κίνας στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις