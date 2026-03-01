Ο προσωρινός ηγέτης του Ιράν απειλεί τον Νετανιάχου: «Εξολοθρεύτηκε»
Ο Αλιρεζά Αφαρί κλιμακώνει τη ρητορική της Τεχεράνης εναντίον του Ισραήλ και του πρωθυπουργού του.
Την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι έχει συμφωνήσει να μιλήσει με τη νέα ηγεσία του Ιράν, ο διορισμένος προσωρινός αγιατολάχ, Αλιρεζά Αφαρί, προχώρησε σε ευθεία απειλή κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Και κλιμακώνει τη ρητορική της Τεχεράνης εναντίον του Ισραήλ και του πρωθυπουργού του.
Με ανάρτησή του στο Χ αφήνει να εννοηθεί ότι το Ιράν προτίθεται να τον «εξολοθρεύσει».
Ο Αλιρεζά Αραφί γράφει:
«Σύντομα θα ακούσετε σπουδαία νέα. Δείτε παρακάτω…»
Και έχει αναρτήσει μια φωτογραφία του Ισραηλινού πρωθυπουργού όπου υπάρχει μια «σφραγίδα» που γράφει: «Εξολοθρεύτηκε».
You will hear some good news soon.
….See more pic.twitter.com/M6vOiilzK1
— Ayatollah Alireza Arafi (@AlirezaArafei) March 1, 2026
Ο Αλιρεζά Αραφί θα διατελέσει προσωρινός αγιατολαχ στο Ιράν, έως ότου εκλεγεί ο διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ.
Πρόκειται για καταξιωμένο κληρικό με μακρά θητεία σε κυβερνητικούς θεσμούς, έμπιστο του Χαμενεΐ, που επίσης χρησιμοποιούσε πολύ σκληρή γλώσσα κατά του Ισραήλ και της Δύσης.
Είναι αντιπρόεδρος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων και μέλος του ισχυρού Συμβουλίου των Φρουρών, το οποίο εξετάζει τους υποψηφίους στις εκλογές και τους νόμους που ψηφίζει το κοινοβούλιο. Είναι επίσης επικεφαλής του ιρανικού συστήματος θεολογικών σχολών.
