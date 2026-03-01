Σε λυγμούς ξέσπασε δημοσιογράφος σε ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο όταν ανακοίνωσε τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Διαβάζοντας τη δήλωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «ο ηγέτης και ιμάμης των μουσουλμάνων, η Αυτού Εξοχότητα Αγιατολάχ Σεΐντ Αλί Χοσεΐνι Χαμενεΐ, στο δρόμο της υπεράσπισης της αγιοσύνης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ήπιε το γλυκό, αγνό ποτό του μαρτυρίου και εντάχθηκε στο Ανώτατο Ουράνιο Βασίλειο».

Βίντεο:

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο θάνατος του οποίου επιβεβαιώθηκε σήμερα από την Τεχεράνη, ενσάρκωνε επί δεκαετίες την Ισλαμική Δημοκρατία και την ιδεολογική της αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Δακρυσμένος, ένας παρουσιαστής της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί τον θάνατο του 86χρονου, του γηραιότερου αρχηγού κράτους στη Μέση Ανατολή, χωρίς να αναφερθεί στα ισραηλινά και αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν χθες Σάββατο εναντίον της κατοικίας του στην Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης λίγο αργότερα υποσχέθηκαν «να τιμωρήσουν σκληρά» τους «δολοφόνους» του, αναφέροντας συγκεκριμένα το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Με το μαύρο τουρμπάνι των «σαγιγίδων», των απογόνων του προφήτη Μωάμεθ, την πυκνή λευκή γενειάδα και τα γυαλιά, ο Αλί Χαμενεΐ ήταν ο επικεφαλής του θεοκρατικού συστήματος του Ιράν. Ως εκ τούτου, ασκούσε σχεδόν απόλυτη εξουσία σε θρησκευτικά, πολιτικά και στρατιωτικά ζητήματα. Τα πορτρέτα του είναι πανταχού παρόντα σε δημόσιους χώρους και το ζήτημα της διαδοχής του δεν είχε τεθεί ποτέ δημόσια.

Άνοδος και προκλήσεις

Τον Ιούνιο του 1989, λίγο πριν γίνει 50 ετών, ο Αλί Χαμενεΐ διορίστηκε ανώτατος ηγέτης του Ιράν μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η άνοδός του στην εξουσία ήταν ομαλή, καθώς ο Χαμενεΐ είχε εδραιώσει τη θέση του ως πρόεδρος του Ιράν επί οκτώ χρόνια, μια περίοδος που χαρακτηρίστηκε από έναν καταστροφικό πόλεμο με το Ιράκ (1980-1988).

Οι συχνές επισκέψεις του στην πρώτη γραμμή με στρατιωτική στολή είχαν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση της εικόνας του.

Οι τρεις δεκαετίες στη διάρκεια των οποίων αποτέλεσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν σημαδεύτηκαν από σειρά κρίσεων και διαμαρτυριών.

Το 2009 ξέσπασε το «Πράσινο Κίνημα» μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή του υπερσυντηρητικού προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Το 2022 το κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» αναδύθηκε μετά τον θάνατο υπό κράτηση της νεαρής Μαχσά Αμινί η οποία συνελήφθη επειδή παραβίασε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα της χώρας.

Πιο πρόσφατα, τον Ιανουάριο, ξέσπασαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με αφορμή την οικονομική κρίση, τις οποίες ο αγιατολάχ χαρακτήρισε «πραξικόπημα».