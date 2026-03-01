Ιράν: Viral ξανά η Ιρανή που άναψε τσιγάρο με φωτογραφία του Χαμενεΐ
Η Ιρανή που άναψε τσιγάρο με φωτογραφία του Χαμενεΐ βγήκε ξανά στους δρόμους για να πανηγυρίσει για την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν
Η Morticia Addams, η Ιρανή που έγινε viral αφού άναψε τσιγάρο έχοντας ως προσάναμμα φωτογραφία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
Η νεαρή Ιρανή που έγινε γνωστή στα social media με το ψευδώνυμο Morticia Addams, σε ανάρτησή της στο «X», δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να πανηγυρίζει σε μια συγκέντρωση κατά του ιρανικού καθεστώτος στον Καναδά, όπου ζει.
«Στο είπα ότι θα χορέψουμε πάνω στον τάφο σου, έτσι δεν είναι;» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης.
گفتم سر قبرتون میرقصیم نگفتم؟#KingRezaPahlavi pic.twitter.com/XkI3m7oYN3
— Morticia Addams 🇮🇷 (@melianouss) February 28, 2026
Σε άλλη ανάρτηση, φαίνεται να τσουγκρίζει ποτήρια για τον θάνατό του.
Cheers to mooshali’s pathetic death 🥂
As the president Trump said “He died like a rat 🐀” pic.twitter.com/LeV6mdX581
— Morticia Addams 🇮🇷 (@melianouss) March 1, 2026
Η Morticia Addams έγινε viral τον Ιανουάριο, όταν ένα βίντεο την έδειχνε να ανάβει τσιγάρο χρησιμοποιώντας ως προσάναμμα φωτογραφία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
🔴In Iran, women have started a trend of lighting cigarettes by setting fire to photos of the country’s religious leader, Khamenei.
İran #iran Teheran #Teheran #tahran pic.twitter.com/MkGfsPlFvb
— PicHaberNews (@pichaber) January 8, 2026
