Η Morticia Addams, η Ιρανή που έγινε viral αφού άναψε τσιγάρο έχοντας ως προσάναμμα φωτογραφία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, βγήκε στους δρόμους για να γιορτάσει την εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Η νεαρή Ιρανή που έγινε γνωστή στα social media με το ψευδώνυμο Morticia Addams, σε ανάρτησή της στο «X», δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να πανηγυρίζει σε μια συγκέντρωση κατά του ιρανικού καθεστώτος στον Καναδά, όπου ζει.

«Στο είπα ότι θα χορέψουμε πάνω στον τάφο σου, έτσι δεν είναι;» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης.

Σε άλλη ανάρτηση, φαίνεται να τσουγκρίζει ποτήρια για τον θάνατό του.

Cheers to mooshali’s pathetic death 🥂

As the president Trump said “He died like a rat 🐀” pic.twitter.com/LeV6mdX581 — Morticia Addams 🇮🇷 (@melianouss) March 1, 2026

Η Morticia Addams έγινε viral τον Ιανουάριο, όταν ένα βίντεο την έδειχνε να ανάβει τσιγάρο χρησιμοποιώντας ως προσάναμμα φωτογραφία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.