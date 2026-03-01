Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων

Με το επιχείρημα ότι είναι καθήκον του να προστατεύσει βρετανικές ζωές, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε την έμμεση εμπλοκή του Λονδίνου στην επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Με βίντεο που ανέβασε σε ανάρτησή του στο Χ, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι αποδέχτηκε το αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιηθούν βρετανικές βάσεις για αμυντικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυραύλων.

«Οι εταίροι μας στον Κόλπο μάς ζήτησαν να κάνουμε περισσότερα για να τους υπερασπιστούμε και είναι καθήκον μου να προστατεύω τις βρετανικές ζωές», αναφέρει ο Βρετανός πρωθυπουργός.

My update on the situation in the Middle East. pic.twitter.com/DvsOVcTDMy — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 1, 2026



«Έχουμε βρετανικά αεροσκάφη στον αέρα ως μέρος συντονισμένων αμυντικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη αναχαιτίσει με επιτυχία ιρανικές επιθέσεις», πρόσθεσε. Ωστόσο, είπε, «ο μόνος τρόπος για να σταματήσουμε την απειλή είναι να καταστρέψουμε τους πυραύλους στην πηγή τους. Στις αποθήκες αποθήκευσης ή στους εκτοξευτές που χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση των πυραύλων».

Περιορισμένος αμυντικός σκοπός

Σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, οι ΗΠΑ «ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Έχουμε λάβει την απόφαση να αποδεχτούμε αυτό το αίτημα», πρόσθεσε.

«Για να αποτρέψουμε το Ιράν από την εκτόξευση πυραύλων σε όλη την περιοχή, σκοτώνοντας αθώους πολίτες, θέτοντας σε κίνδυνο βρετανικές ζωές και χτυπώντας χώρες που δεν έχουν εμπλακεί», κατέληξε.

Ο Κιρ Στάρμερ δεν ανέφερε ποιες συγκεκριμένες βάσεις θα χρησιμοποιηθούν. Καθιστά σαφές ότι καθώς κλιμακώνεται η κρίση Μέση Ανατολή ευρύτερα, το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν θα συμμετάσχει τώρα σε επιθετική δράση». Ωστόσο επιχειρηματολογεί λέγοντας ότι «υποστηρίζει τη συλλογική αυτοάμυνα των συμμάχων μας και των λαών μας στην περιοχή».

Το μήνυμα του Κιρ Στάρμερ ήρθε λίγο μετά την κοινή δήλωση που κοινοποίησαν οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Οι Στάρμερ, Φρίντριχ Μερτς και Εμανουέλ Μακρόν δήλωσαν ότι θα «λάβουν μέτρα» για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων των χωρών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η κοινή δήλωση

Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασαν, με κοινή τους δήλωση, την απόλυτη αντίθεσή τους στις «τυφλές και δυσανάλογες» πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής, ως απάντηση στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν εναντίον του οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν έχουν στοχεύσει στενούς μας συμμάχους και απειλούν το στρατιωτικό μας προσωπικό και τους πολίτες μας σε όλη την περιοχή», αναφέρουν Μερτς, Μακρόν και Στάρμερ, καλώντας ταυτόχρονα το Ιράν να «σταματήσει αμέσως αυτές τις επιθέσεις».

Οι τρεις ηγέτες δηλώνουν την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στις «απαραίτητες και αναλογικές αμυντικές ενέργειες για να καταστρέψουν στην πηγή της την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη». «Έχουμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους στην περιοχή σε αυτό το θέμα», πρόσθεσαν.