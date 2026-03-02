Τραμπ: «Το Ιράν αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας για το πυρηνικό του πρόγραμμα – Τους διαλύουμε»

Το Ιράν αγνόησε τις προειδοποιήσεις μας για το πυρηνικό του πρόγραμμα επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέο διάγγελμά του από τον Λευκό Οίκο τονίζοντας πως η εκστρατεία στο Ιράν συνεχίζεται με ισχυρά πλήγματα.

«Μετά την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, προειδοποιήσαμε το Ιράν να μην επιχειρήσει να το ξαναχτίσει σε άλλη τοποθεσία, επειδή δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει αυτά που καταστρέψαμε με τόση δύναμη.

Αλλά αγνόησαν αυτές τις προειδοποιήσεις και αρνήθηκαν να σταματήσουν την προσπάθειά τους να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Το πρόγραμμα συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος αναπτύσσονταν ραγδαία και δραματικά. Αυτό αποτελούσε μια πολύ σαφή και κολοσσιαία απειλή για την Αμερική και τις δυνάμεις μας που είναι σταθμευμένες στο εξωτερικό», είπε ο αμερικανός πρόεδρος τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το καθεστώς διέθετε ήδη πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην Ευρώπη και στις βάσεις μας, και σύντομα θα διέθετε πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας».

«Ο σκοπός αυτού του ταχέως αναπτυσσόμενου προγράμματος πυραύλων ήταν να προστατεύσει την ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων τους και να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολο για οποιονδήποτε να τους εμποδίσει να παράγουν αυτά τα αυστηρά απαγορευμένα πυρηνικά όπλα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ήρωες τους τέσσερις Αμερικανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη συνεχιζόμενη εκστρατεία του Ιράν.

«Καταστρέφουμε τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν, και αυτό γίνεται κάθε ώρα, μαζί με την ικανότητά τους να παράγουν καινούργιους και αρκετά καλούς πυραύλους.

«Δεύτερον, εξοντώνουμε το ναυτικό τους. Έχουμε ήδη καταστρέψει 10 πλοία. Βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε ότι η σύγκρουση μπορεί να συνεχιστεί και περισσότερο από πέντε εβδομάδες.

«Από την αρχή, προβλέψαμε τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε για πολύ περισσότερο. Θα το κάνουμε», είπε

Κάποιος είπε σήμερα: ‘Λοιπόν, ο Πρόεδρος θέλει να το κάνει πολύ γρήγορα. Μετά, θα βαρεθεί’. Εγώ δεν βαριέμαι. Δεν υπάρχει τίποτα βαρετό σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Προβλέψαμε τέσσερις εβδομάδες για την ολοκλήρωσή του. Η στρατιωτική ηγεσία — και όπως γνωρίζετε — το ολοκλήρωσε σε περίπου μία ώρα, οπότε είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος.