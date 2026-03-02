Ιράν: Ο Τραμπ έχει «τρεις πολύ καλούς» υποψήφιους για να αναλάβουν την ηγεσία μεταπολεμικά
Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει την πρόθεση ο πόλεμος να διαρκέσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες», και προσθέτει πως «έχει τρεις πολύ καλούς υποψήφιους» για την ηγεσία του Ιράν μεταπολεμικά.
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή τους New York Times ότι «έχει τρεις πολύ καλούς υποψήφιους» για να αναλάβουν τη διακυβέρνηση του Ιράν μεταπολεμικά, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας το Σάββατο, κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εφημερίδα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Tom Brenner, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).
«Πρόθεση» της κυβέρνησης Τραμπ και αυτής του Ισραήλ είναι ο πόλεμος να διαρκέσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες»
Ερωτηθείς ποιον θα ήθελε να δει να αναλαμβάνει επικεφαλής της χώρας, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας απάντησε «έχω τρεις πολύ καλές επιλογές», προσθέτοντας: «δεν θα τις αποκαλύψω προς το παρόν. Ας τελειώσουμε τη δουλειά πρώτα».
Ο κ. Τραμπ επανέλαβε ακόμη ότι «πρόθεση» της κυβέρνησής του και αυτής του Ισραήλ είναι ο πόλεμος να διαρκέσει «τέσσερις ή πέντε εβδομάδες», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Oρκίστηκε επίσης να «εκδικηθεί» για τον θάνατο των τριών αμερικανών στρατιωτών, τις πρώτες απώλειες των ΗΠΑ από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, και δήλωσε ότι θα υπάρξουν «πιθανόν» και άλλες απώλειες στο μέλλον.
Εξ ονόματος του… πολιτισμού
«Δυστυχώς, θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες πριν από το τέλος. Ετσι είναι τα πράγματα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social.
Αναφερόμενος στους τρεις νεκρούς στρατιώτες, δήλωσε: «Η Αμερική θα εκδικηθεί για τους θανάτους τους και θα καταφέρει το πιο βαρύ πλήγμα στους τρομοκράτες που έχουν κηρύξει πόλεμο, βασικά, στον πολιτισμό».
