Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε χθες Κυριακή να «εκδικηθεί» για τον θάνατο των τριών αμερικανών στρατιωτών, τις πρώτες απώλειες των ΗΠΑ από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, και δήλωσε ότι θα υπάρξουν «πιθανόν» και άλλες απώλειες στο μέλλον (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

«Δυστυχώς, θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες πριν από το τέλος. Ετσι είναι τα πράγματα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social.

a slurring Trump in new video on American troops killed by Iran: “Sadly, there will likely be more before it ends. That’s the way it is. Likely be more.“ pic.twitter.com/oSARG2xrv7 — Aaron Rupar (@atrupar) March 1, 2026

Αναφερόμενος στους τρεις νεκρούς στρατιώτες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Η Αμερική θα εκδικηθεί για τους θανάτους τους και θα καταφέρει το πιο βαρύ πλήγμα στους τρομοκράτες που έχουν κηρύξει πόλεμο, βασικά, στον πολιτισμό».

Παράλληλα, κάλεσε για άλλη μια φορά τους Φρουρούς της Επανάστασης και τη «στρατιωτική αστυνομία» του Ιράν να «καταθέσουν τα όπλα και θα έχουν πλήρη ασυλία ή θα αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο», σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Truth Social.

Σε σύντομη ομιλία του, επανέλαβε επίσης την έκκλησή του να ανατραπούν οι ιρανικές αρχές: «Καλώ όλους τους ιρανούς πατριώτες που θέλουν την ελευθερία, να αδράξουν αυτήν την ευκαιρία, να είναι γενναίοι, τολμηροί, ηρωικοί και να πάρετε πίσω την εξουσία. Η Αμερική είναι μαζί σας».

«Τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail ότι αναμένει η αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν να διαρκέσει «τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το σχέδιό του.

«Αυτό ήταν πάντα μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων, οπότε, όσο ισχυρό κι αν είναι (το Ιράν), η χώρα είναι μεγάλη, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε τηλεφωνική συνέντευξη με τη βρετανική εφημερίδα.

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος επιβλέπει την επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, είπε:

«Ενημερώθηκα ότι καταστρέψαμε και βυθίσαμε εννέα ιρανικά πλοία, μερικά από αυτά σχετικά μεγάλα και σημαντικά. Αναζητούμε τα υπόλοιπα. Σύντομα κι αυτά θα πλέουν στον πυθμένα της θάλασσας! Σε χωριστή επίθεση, καταστρέψαμε σε μεγάλο βαθμό το αρχηγείο των ναυτικών τους δυνάμεων», έγραψε στο Truth Social.

Πηγή: ΑΠΕ