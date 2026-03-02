newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Ιράν: Ο Τραμπ προετοιμάζει τους Αμερικανούς για «πιθανόν και άλλες απώλειες» – «Ετσι είναι τα πράγματα»
Κόσμος 02 Μαρτίου 2026, 01:20

Ιράν: Ο Τραμπ προετοιμάζει τους Αμερικανούς για «πιθανόν και άλλες απώλειες» – «Ετσι είναι τα πράγματα»

«Θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες (απώλειες) πριν από το τέλος. Ετσι είναι τα πράγματα», δηλώνει ο Τραμπ για τον θάνατο αμερικανών στρατιωτών στην επίθεση που εξαπέλυσαν στο Ιράν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Σύνταξη
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε χθες Κυριακή να «εκδικηθεί» για τον θάνατο των τριών αμερικανών στρατιωτών, τις πρώτες απώλειες των ΗΠΑ από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, και δήλωσε ότι θα υπάρξουν «πιθανόν» και άλλες απώλειες στο μέλλον (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

«Δυστυχώς, θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες πριν από το τέλος. Ετσι είναι τα πράγματα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Δυστυχώς, θα υπάρξουν πιθανόν και άλλες πριν από το τέλος. Ετσι είναι τα πράγματα», δηλώνει ο Τραμπ για τις απώλειες Αμερικανών

Αναφερόμενος στους τρεις νεκρούς στρατιώτες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Η Αμερική θα εκδικηθεί για τους θανάτους τους και θα καταφέρει το πιο βαρύ πλήγμα στους τρομοκράτες που έχουν κηρύξει πόλεμο, βασικά, στον πολιτισμό».

Παράλληλα, κάλεσε για άλλη μια φορά τους Φρουρούς της Επανάστασης και τη «στρατιωτική αστυνομία» του Ιράν να «καταθέσουν τα όπλα και θα έχουν πλήρη ασυλία ή θα αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο», σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Truth Social.

Σε σύντομη ομιλία του, επανέλαβε επίσης την έκκλησή του να ανατραπούν οι ιρανικές αρχές: «Καλώ όλους τους ιρανούς πατριώτες που θέλουν την ελευθερία, να αδράξουν αυτήν την ευκαιρία, να είναι γενναίοι, τολμηροί, ηρωικοί και να πάρετε πίσω την εξουσία. Η Αμερική είναι μαζί σας».

«Τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail ότι αναμένει η αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν να διαρκέσει «τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το σχέδιό του.

«Αυτό ήταν πάντα μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων, οπότε, όσο ισχυρό κι αν είναι (το Ιράν), η χώρα είναι μεγάλη, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε τηλεφωνική συνέντευξη με τη βρετανική εφημερίδα.

Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος επιβλέπει την επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, είπε:

«Ενημερώθηκα ότι καταστρέψαμε και βυθίσαμε εννέα ιρανικά πλοία, μερικά από αυτά σχετικά μεγάλα και σημαντικά. Αναζητούμε τα υπόλοιπα. Σύντομα κι αυτά θα πλέουν στον πυθμένα της θάλασσας! Σε χωριστή επίθεση, καταστρέψαμε σε μεγάλο βαθμό το αρχηγείο των ναυτικών τους δυνάμεων», έγραψε στο Truth Social.

Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Ελ Εριάν: Πώς θα αντιδράσουν οι αγορές στη σύγκρουση Ιράν με ΗΠΑ-Ισραήλ

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: 100 δολάρια το βαρέλι; Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ ίσως προκαλέσουν ενεργειακό σοκ ανάλογο του 1970

Πετρέλαιο: 100 δολάρια το βαρέλι; Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ ίσως προκαλέσουν ενεργειακό σοκ ανάλογο του 1970

Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Η ΕΕ ζητά πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου – Αλλά καλεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

«Ασυγχώρητες» χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Ιράν η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, μετά την τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή. Ζητά «μέγιστη αυτοσυγκράτηση και προστασία των αμάχων».

Σύνταξη
Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων

Σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, οι ΗΠΑ «ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε απόφαση να αποδεχτούμε αυτό το αίτημα», είπε.

Σύνταξη
«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

«Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει

Ο Μερτς εξέφρασε «ανακούφιση» για το «προβλεπόμενο τέλος του τρομοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν», μετά την επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα επικρίνει τις ενέργειές τους».

Σύνταξη
Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Κόλαση φωτιάς 01.03.26

Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου

Σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ, μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, έχει παραδοθεί στις φλόγες. Προσθέτουν πως χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Σύνταξη
Τέξας: Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν
Τέξας 01.03.26

Εξετάζεται αν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη - Υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 - Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε το Κοράνι

Σύνταξη
Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης

Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
Τέξας: Πυροβολισμοί σε μπαρ – Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες
Στο Όστιν 01.03.26

Συναγερμός στο Τέξας: Πυροβολισμοί σε μπαρ - Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 17 τραυματίες

Βίντεο με τις πρώτες στιγμές στο μπαρ μετά τους πυροβολισμούς - «Κατέβασε το παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί με πιστόλι» - O δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τους αστυνομικούς

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να μιλήσει με το Ιράν – «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»
«Άργησαν» 01.03.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να μιλήσει με το Ιράν – «Έπρεπε να το είχαν κάνει νωρίτερα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον αμερικανικό ενημερωτικό ιστότοπο The Atlantic ότι οι Ιρανοί τον έχουν προσεγγίσει για να διαπραγματευθούν και πως έχει συμφωνήσει να το κάνει.

Σύνταξη
