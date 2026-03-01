ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.
Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν, στη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκε το Σάββατο ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Περίπου οι μισοί Αμερικανοί θεωρούν πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι υπερβολικά πρόθυμος να καταφύγει στην ανάληψη στρατιωτικής δράσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το 27% των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ της στρατιωτικής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ενώ το 43% εξέφρασε την αντίθεσή του. Επίσης ποσοστό 29% εμφανίστηκε αναποφάσιστο.
Only one in four Americans support U.S. strikes on Iran, a Reuters/Ipsos poll finds. pic.twitter.com/c0CDcznWOR
— Clash Report (@clashreport) March 1, 2026
Οι ερωτηθέντες ήταν στην πλειονότητά τους ενημερωμένοι για τα γεγονότα. Σχεδόν εννέα στους δέκα πολίτες είπαν ότι είχαν ενημερωθεί σχετικά με τα πλήγματα στο Ιράν, τα οποία ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου.
«Υπερβολικά πρόθυμος»
Το 56% των Αμερικανών θεωρεί πως ο Τραμπ – ο οποίος έχει διατάξει επιθέσεις σε Βενεζουέλα, Συρία και Νιγηρία τους προηγούμενους μήνες – είναι υπερβολικά πρόθυμος να καταφύγει σε ανάληψη στρατιωτικής δράσης προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Την άποψη αυτή συμμερίστηκε το 87% των ερωτηθέντων που δήλωσαν ψηφοφόροι των Δημοκρατικών. Ανάλογα απάντησε το 23% όσων δήλωσαν ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων και το 60% όσων δεν αποκάλυψαν κομματικές προτιμήσεις.
Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε το Σάββατο, αφότου ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Το δείγμα ήταν 1.282 Αμερικανοί πολίτες από όλη τη χώρα, ενώ το περιθώριο στατιστικού σφάλματος εκτιμάται στο ±3%.
