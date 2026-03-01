Τραμπ: Καταστρέψαμε το ναυτικό αρχηγείο του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει σταδιακά τα επιτεύγματα του αμερικανικού στρατού στην επιχείρηση που πραγματοποιεί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Τελευταία ανακοίνωσή του, η καταστροφή εννέα ιρανικών πολεμικών πλοίων και «σε μεγάλο βαθμό», όπως είπε του ναυτικού αρχηγείου του Ιράν.

• Διαβάστε όλες τις εξελίξεις, στο live-blogging του in.

Με ανάρτηση στην προσωπική του πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε:

«Μόλις ενημερώθηκα ότι καταστρέψαμε και βυθίσαμε 9 ιρανικά πολεμικά πλοία, μερικά από αυτά σχετικά μεγάλα και σημαντικά».

Και πρόσθεσε:

«Κυνηγάμε τα υπόλοιπα — Σύντομα θα επιπλέουν και αυτά στον πυθμένα της θάλασσας! Σε μια διαφορετική επίθεση, καταστρέψαμε σε μεγάλο βαθμό το Ναυτικό τους Αρχηγείο».

Οι 48 ηγέτες του ιρανικού καθεστώτος

Λίγο νωρίτερα, δήλωσε σε δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου Fox News ότι «48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι» του Ιράν έχουν σκοτωθεί έως τώρα.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν «προχωρά γρήγορα».

«Προχωρά. Προχωρά γρήγορα. Έτσι είναι τα τελευταία 47 χρόνια», δήλωσε στη συνέντευξή του στο Fox News. «Προχωρά γρήγορα. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία μας, 48 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εξοντώθηκαν μονομιάς».

Η συνομιλία έγινε πριν από την ανακοίνωση των πρώτων αμερικανικών απωλειών στη σύγκρουση. Τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom). Επίσης ανακοίνωσε ότι υπάρχουν περισσότεροι στρατιωτικοί που έχουν τραυματιστεί ελαφρά.