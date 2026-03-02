Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα – Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό

Ανοιχτο το ενδεχόμενο να στείλει στρατό στο Ιράν «εάν χρειαστεί» άφησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ που συνεχίζει να τοποθετείται με συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα δήλωσε αποκλειστικά στην New York Post ότι δεν αποκλείει στρατεύματα στο Ιράν «αν χρειαστεί».

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail την Κυριακή ότι εκτιμά ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «περίπου τέσσερις εβδομάδες», αλλά υπαινίχθηκε στην εφημερίδα The Post τη Δευτέρα ότι το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να συντομευθεί.

«Θα τελειώσει πολύ γρήγορα», είπε. «Είμαστε ακριβώς στο χρονοδιάγραμμα, πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την ηγεσία — 49 νεκροί — και αυτό, όπως γνωρίζετε, θα χρειαζόταν, υπολογίσαμε, τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, και το κάναμε σε μία μέρα».

Ο Τραμπ είπε ότι πήρε την τελική απόφαση για την επίθεση «μετά τις τελικές συνομιλίες» την Πέμπτη στη Γενεύη — εν μέρει λόγω πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών ότι το Ιράν επανέλαβε κρυφά τις εργασίες για τα πυρηνικά προγράμματα.

«Είχαμε πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις, ήταν εκεί και μετά αποσύρθηκαν», είπε.

Μάλιστα, δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις. Πρέπει να κάνω το σωστό. Αυτό έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς συμφωνούν με την εκστρατεία στο Ιράν.

Νωρίτερα, σε δήλωσή του στο CNN ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι το «μεγάλο κύμα» της επίθεσης στο Ιράν δεν έχει έρθει ακόμη.

«Τους δίνουμε να καταλάβουν», δήλωσε ο Τραμπ σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που κράτησε εννέα λεπτά.

«Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά. Είναι πολύ ισχυρό (σ.σ. το χτύπημα). Έχουμε τον καλύτερο στρατό στον κόσμο και τον χρησιμοποιούμε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.