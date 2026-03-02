Ποια είναι η εμβέλεια των πυραύλων του Ιράν – Φτάνουν μέχρι την Ευρώπη;
Πόσο ήσυχοι μπορούν να αισθάνονται οι Ευρωπαίοι, σε περίπτωση επίθεσης με πυραύλους από το Ιράν.
Τα πλήγματα του Ιράν με drones στην Κύπρο έχουν προκαλέσει ανησυχία για το μέγιστο εύρος μιας πιθανής επίθεσης σε αμερικανικές θέσεις σε ευρωπαϊκά εδάφη.
Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η εμβέλεια των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν δεν περιορίζεται στις γειτονικές χώρες και το Ισραήλ – που μετέχει από κοινού με τις ΗΠΑ στην «Επιχείρηση Επική Οργή».
Μέχρι την Ευρώπη
Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, η εμβέλεια των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν φέρεται να εκτείνεται έως την Ευρώπη, στοιχείο που εντείνει τις διεθνείς ανησυχίες για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.
Στο γεγονός αυτό αναφέρθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν μπορούν να πλήξουν τόσο την Ευρώπη όσο και την Αμερική.
Για το λόγο αυτό, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα προχώρησε σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, παρουσιάζοντας χάρτη με την εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής.
Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη.
Στο γραφικό γίνεται χρήση ομόκεντρων κύκλων που καλύπτουν περιοχές της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης και μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα.
Παράλληλα ο Ιρανός πρέσβης στην Ισπανία, Ρεζά Zαμπίμπ, προειδοποίησε πως «το Ιράν θα επιτεθεί σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, αν χρειαστεί» και τονίζει ότι το Ιράν είναι «μια χώρα ικανή να αντιδράσει».
