Μέση Ανατολή: Κάπου 9.000 πολίτες των ΗΠΑ έφυγαν από την περιοχή εξαιτίας του πολέμου
«Πάνω από 9.000 αμερικανοί πολίτες επέστρεψαν σώοι και ασφαλείς από τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων 300 και πλέον από το Ισραήλ», ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Η διπλωματία των ΗΠΑ έκανε γνωστό χθες Τρίτη ότι «πάνω από 9.000» πολίτες της χώρας εγκατέλειψαν την περιοχή της Μέσης Ανατολής, με φόντο τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα (στη φωτογραφία του Reuters/Mohammed Salem, επάνω, καπνοί υψώνονται στον ουρανό της Ντόχα έπειτα από πυραυλική επίθεση του Ιράν με στόχο εγκατάσταση των ΗΠΑ).
«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών, πάνω από 9.000 αμερικανοί πολίτες επέστρεψαν σώοι και ασφαλείς από τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων 300 και πλέον από το Ισραήλ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Οργανώνονται πτήσεις τσάρτερ για τον σκοπό αυτόν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία, διευκρίνισε το υπουργείο Εξωτερικών.
Προχθές Δευτέρα, η αμερικανική διπλωματία παρότρυνε τους Αμερικανούς που είναι παρόντες σε όλη τη Μέση Ανατολή, από την Αίγυπτο προς ανατολάς, να εγκαταλείψουν την περιοχή με εμπορικά μέσα, παρότι τα αεροδρόμια έχουν κλείσει ή υπόκεινται σε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας.
Προηγουμένως αξιωματούχος είχε πει πως κάπου 230 πολίτες των ΗΠΑ εγκατέλειψαν το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν.
Εκλεισαν πρεσβείες
Συνεχίζουν να είναι «διαθέσιμες» κάποιες «εμπορικές αεροπορικές επιλογές» στη Σαουδική Αραβία, στα ΗΑΕ, στο Ομάν και στην Αίγυπτο, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Σε κάθε περίπτωση η Ουάσιγκτον «θα διευκολύνει ταξίδια προς τρίτες χώρες όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες», κι από το Ισραήλ.
Οι ΗΠΑ έκλεισαν πολλές πρεσβείες τους σε χώρες της περιοχής κι έδωσαν διαταγή στο μέλη του προσωπικού τους που δεν θεωρούνται απόλυτα απαραίτητα και στους συγγενείς τους να φύγουν, εν μέσω ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε χώρες της περιοχής, μη εξαιρουμένων διπλωματικών αντιπροσωπειών.
Κυβερνήσεις και αεροπορικές εταιρείες οργανώνουν πτήσεις επαναπατρισμού ταξιδιωτών που έχουν αποκλειστεί εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή — καθώς ακυρώθηκαν κάπου 19.000 πτήσεις σε τέσσερις ημέρες. Κάποια εμπορικά αεροσκάφη ξανάρχισαν περιορισμένο αριθμό πτήσεων χθες.
Πηγή: ΑΠΕ
