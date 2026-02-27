Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ

Έπειτα από δεκαετίες υποστήριξης προς το Ισραήλ, οι αμερικανικές συμπάθειες στη Μέση Ανατολή έχουν μετατοπιστεί δραματικά προς τους Παλαιστίνιους. Αυτό είναι το συμπέρασμα νέας δημοσκόπησης από την εταιρεία Gallup.

Η μετατόπιση αυτή επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα και η κάλυψη του χάσματος είναι εντυπωσιακή. Πριν από τρία χρόνια, το 54% των Αμερικανών συμπαθούσε περισσότερο τους Ισραηλινούς, σε σύγκριση με το 31% για τους Παλαιστίνιους.

Πλέον, η υποστήριξη είναι περίπου ισορροπημένη. Το 41% λέει ότι οι συμπάθειές τους είναι περισσότερο προς τους Παλαιστίνιους και μόνο το 36% λέει το ίδιο για τους Ισραηλινούς.

Η δημοσκόπηση έχει περιθώριο σφάλματος συν ή πλην 4%. Συνεπώς, οι συμπάθειες απέναντι στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους είναι περίπου ίσες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Gallup, ότι η μετατόπιση είχε αρχίσει πριν η Χαμάς επιτεθεί στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Αλλά αυξήθηκε κατά τη διάρκεια των επόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα. Επίσης, δείχνουν ότι το μεταβαλλόμενο κλίμα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους Δημοκρατικούς. Η βοήθεια των ΗΠΑ προς το Ισραήλ υπήρξε σημαντική διαχωριστική γραμμή στις προκριματικές εκλογές του κόμματος φέτος.

Η «αμφιλεγόμενη» υποστήριξη στο Ισραήλ

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι η υποστήριξη για το Ισραήλ έχει γίνει βαθιά αμφιλεγόμενη στις ΗΠΑ. Και αυτό μπορεί να έχει βαθιές επιπτώσεις στην αμερικανική πολιτική, εντός και εκτός χώρας.

Σύμφωνα με τον Μπένεντικτ Βίγκερς, της Gallup, «είναι η πρώτη φορά που έχουν φτάσει σε ισοτιμία, κάτι που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Σε λίγα χρόνια, αυτό το πολύ σημαντικό χάσμα στην κοινή γνώμη έχει πλέον κλείσει εντελώς».

Περίπου τα δύο τρίτα των Δημοκρατικών λένε τώρα ότι οι ανησυχίες τους αφορούν περισσότερο τους Παλαιστίνιους, ενώ μόνο περίπου 2 στους 10 συμπαθούν περισσότερο τους Ισραηλινούς. Μόλις το 2016, η εικόνα φαινόταν πολύ διαφορετική: Περίπου οι μισοί Δημοκρατικοί συμπαθούσαν περισσότερο τους Ισραηλινούς και μόνο περίπου το ένα τέταρτο συμπαθούσε τους Παλαιστίνιους.

Η μετατόπιση ξεκίνησε ακόμη και πριν ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς μετατρέψει το ζήτημα σε ζήτημα σύγκρουσης εντός του Δημοκρατικού Κόμματος. Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, όπου σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν 251, η ισραηλινή αντίδραση θεωρήθηκε ευρέως δυσανάλογη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, σκοτώθηκαν 72.000 Παλαιστίνιοι, σχεδόν οι μισοί από αυτούς γυναίκες και παιδιά, και μεγάλες εκτάσεις εδάφους μετατράπηκαν σε ερείπια. Αυτό έκανε πολλούς προοδευτικούς ανθρώπους και ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα να περιγράφουν τις ενέργειες του Ισραήλ στον πόλεμο ως γενοκτονία. Το Ισραήλ από την πλευρά του, αρνείται κατηγορηματικά πως ισχύει κάτι τέτοιο.

Αποδοκιμασία για τον Νετανιάχου

Οι Δημοκρατικοί έχουν εκφράσει μεγαλύτερη συμπάθεια για τους Παλαιστίνιους από ό,τι για τους Ισραηλινούς από το 2023. Σύμφωνα με την Gallup, η υποστήριξή τους έχει στραφεί προς τους Παλαιστίνιους και μακριά από τους Ισραηλινούς από περίπου το 2017.

Μέρος αυτής της πρώιμης αλλαγής φαίνεται να συνδέεται με την αποδοκιμασία του δεξιού πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η δημοτικότητά του στις ΗΠΑ μειώθηκε σχεδόν κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2017 και 2024, σύμφωνα με ξεχωριστή δημοσκόπηση της Gallup. Ο Νετανιάχου συγκρούστηκε με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα κατά το τελευταίο έτος της κυβέρνησής του.

Στη συνέχεια καλλιέργησε μια θερμότερη σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χάρισε στον Νετανιάχου αρκετές νίκες κατά την πρώτη του θητεία. Μεταξύ αυτών, η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ και της κυριαρχίας του Ισραήλ στα Υψίπεδα του Γκολάν. Ο Τραμπ έπεισε επίσης τρεις αραβικές χώρες να δημιουργήσουν εμπορικούς και διπλωματικούς δεσμούς με το Ισραήλ. Η εγγύτητα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου συνεχίστηκε και στη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Δημοσκόπηση του AP-NORC που διεξήχθη προς το τέλος του 2023, λίγους μόλις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, διαπίστωσε ότι οι Δημοκρατικοί ήταν έντονα διχασμένοι ως προς το αν οι ΗΠΑ υποστήριζαν υπερβολικά το Ισραήλ. Άλλη δημοσκόπηση του AP-NORC από το 2024 διαπίστωσε ότι οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι ήταν πιο πιθανό να πουν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση έφερε «μεγάλη» ευθύνη για την κλιμάκωση του πολέμου.

Και η συμπάθεια των Δημοκρατικών για τους Παλαιστίνιους εντάθηκε καθώς προχωρούσε ο πόλεμος, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις της Gallup, και οι απόψεις των ανεξάρτητων επίσης μετατοπίστηκαν.

Και οι ανεξάρτητοι

Παράλληλα, αυξήθηκαν οι συμπαθούντες τους Παλαιστίνιους και μεταξύ των ανεξάρτητων Αμερικανών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, 4 στους 10 ανεξάρτητους εξέφρασαν μεγαλύτερη συμπάθεια για τους Παλαιστίνιους από ό,τι για τους Ισραηλινούς για πρώτη φορά. Ενώ μόλις 3 στους 10 εξέφρασαν συμπάθεια για τους Ισραηλινούς. Πρόκειται για νέο χαμηλό.

Οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι συνεχίζουν να τάσσονται υπέρ του Ισραήλ. Περίπου 7 στους 10 λένε ότι είναι πιο συμπονετικοί προς τους Ισραηλινούς, μια μικρή μικρή μείωση από περίπου 8 στους 10 πριν από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία στην MAGA πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών αμφισβητούν επίσης ολοένα και περισσότερο την παραδοσιακή υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ.

Χάσμα γενεών

Η ίδια έρευνα δείχνει ότι οι νεότεροι ενήλικες (18 έως 34 ετών) είναι επίσης ολοένα και πιο συμπονετικοί προς τους Παλαιστίνιους. Σύμφωνα με την έρευνα της Gallup, περίπου οι μισοί λένε ότι τρέφουν μεγαλύτερη συμπάθεια για τους Παλαιστίνιους. Μόλις το ένα τέταρτο λέει το ίδιο για τους Ισραηλινούς.

Αλλά υπάρχει μεταστροφή και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η δημοσκόπηση διαπίστωσε επίσης για πρώτη φορά ότι οι μεσήλικες Αμερικανοί, αυτοί 35 έως 54 ετών, εξέφρασαν μεγαλύτερη συμπάθεια για τους Παλαιστίνιους από ό,τι για τους Ισραηλινούς. Και πως ενώ οι Αμερικανοί άνω των 55 ετών είναι πιο συμπονετικοί προς το Ισραήλ, αυτό το χάσμα μειώνεται επίσης. «Με τους ενήλικες άνω των 55 ετών, είναι πιο συμπονετικοί προς τους Ισραηλινούς, αλλά είναι τόσο χαμηλό όσο ήταν από το 2005», δήλωσε ο Μπένεντικτ Βίγκερς.

Θέλουν παλαιστινιακό κράτος

Επίσης, έχει αυξηθεί λίγο και το ποσοστό των Αμερικανών που τάσσονται υπέρ της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους: περίπου 6 στους 10, ή ποσοστό 57%. Από το 2020 περίπου οι μισοί Αμερικανοί υποστηρίζουν σταθερά την ίδρυση κράτους της Παλαιστίνης στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας.

Το ζήτημα του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με τον Βίγκερς, έχει οδηγήσει την κομματική πόλωση κοντά στο ιστορικό υψηλό της.

Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί μια αύξηση μεταξύ των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων που υποστηρίζουν τη λύση των δύο κρατών. Τώρα, περίπου τα τρία τέταρτα των Δημοκρατικών και περίπου 6 στους 10 ανεξάρτητους λένε ότι υποστηρίζουν ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Μόνο περίπου το ένα τρίτο των Ρεπουμπλικάνων λένε το ίδιο.

• Με στοιχεία από το Associated Press