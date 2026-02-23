newspaper
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 13:27
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Αθήνας - Καθίζηση στην οδό Γερανίου
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 10:56
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Κάμαλα Χάρις: Η στάση Μπάιντεν για τη Γάζα της κόστισε τις εκλογές – Διαρροή έρευνας Δημοκρατικών
Κόσμος 23 Φεβρουαρίου 2026, 14:51

Η έρευνα που διεξήγαγαν οι Δημοκρατικοί για τη συντριπτική ήττα της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024 παραμένει κλειδωμένη στο συρτάρι - Τι αναφέρουν πηγές με γνώση των ευρημάτων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Spotlight

Η ακλόνητη υποστήριξη της κυβέρνησης Μπάιντεν στο Ισραήλ ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησε στην ήττα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2024, διαπίστωσε έρευνα που διεξήγαγε επιτροπή του κόμματος τα ευρήματα της οποίας συνεχίζουν να παραμένουν κλειδωμένα στο συρτάρι.

Η επιλογή να παραμείνει μυστική η έκθεση της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών ( DNC) για το τι πήγε στραβά το 2024, αντανακλά την ανησυχία του κατεστημένου των Δημοκρατικών για το πόσο εκρηκτικές θα μπορούσαν να είναι οι αντιδράσεις εντός και εκτός κόμματος με τη δημοσιοποίησή της.

Οι προοδευτικοί και μετριοπαθείς Δημοκρατικοί είναι ιδιαίτερα διχασμένοι όσον αφορά το Ισραήλ, με την αριστερή πτέρυγα του κόμματος να είναι πιο επικριτική για τις ενέργειες των ΗΠΑ εναντίον των Παλαιστινίων.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου ένα μεγάλο κύμα διαμαρτυρίας ήρθε στο προσκήνιο στις ΗΠΑ με διαδηλώσεις και καταλήψεις σε αμερικανικά πανεπιστήμια, που συγκρινόταν σε έκταση με το ξέσπασμα του αντιπολεμικού κινήματος για το Βιετνάμ.

Απομακρύνθηκαν νέοι και προοδευτικοί ψηφοφόροι

Οι νέοι και οι προοδευτικοί ψηφοφόροι απομακρύνθηκαν από το Δημοκρατικό Κόμμα και η απειλή επανεκλογής του Τραμπ δεν ήταν αρκετή για να τους πείσει να ψηφίσουν τη Χάρις στη λογική του «μη χείρον βέλτιστον», την ώρα που κατηγορούσαν την κυβέρνηση Μπάιντεν για στήριξη της γενοκτονίας στη Γάζα.

Η Κάμαλα Χάρις που διαδέχτηκε τον Μπάιντεν στην προεκλογική κούρσα με τον Τραμπ επιχείρησε να εντάξει στη ρητορική της μία πιο «ανθρωπιστική» προσέγγιση για το «δράμα» των Παλαιστινίων αλλά χωρίς να διαχωρίσει ποτέ τη θέση της από αυτή του προκατόχου της όσον αφορά την ολόψυχη στήριξη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι βοηθοί του DNC που συνέταξαν την έκθεση για την ήττα της Χάρις από τον Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια κλειστή συζήτηση με μια φιλοπαλαιστινιακή ομάδα (IMEU Policy Project) σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Γάζας.

Ο Hamid Bendaas, εκπρόσωπος αυτής της IMEU Policy Project, δήλωσε στο Axios ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης «το DNC μας ενημέρωσε ότι τα δικά του στοιχεία έδειξαν επίσης ότι η πολιτική αυτή (σ.σ σε σχέση με το Ισραήλ) ήταν, σύμφωνα με τα λόγια τους, «καθαρά αρνητική» για τις εκλογές του 2024».

Το Axios επαλήθευσε ανεξάρτητα ότι οι Δημοκρατικοί αξιωματούχοι που διεξήγαγαν την έρευνα πίστευαν ότι το ζήτημα έβλαψε τη θέση του κόμματος σε ορισμένους ψηφοφόρους.

Να δημοσιευτεί η έκθεση πριν τις προκριματικές εκλογές

Το IMEU Policy Project κατηγορεί τώρα το DNC ότι απέκρυψε την έκθεσή του, εν μέρει λόγω των ευρημάτων του σχετικά με το Ισραήλ και ζητά να τη δημοσιοποιήσει τώρα σε όλο το κόμμα πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές.

Όταν ζητήθηκε από έναν βοηθό της Χάρις να σχολιάσει τις αποκαλύψεις, αυτός αναφέρθηκε στα πρόσφατα σχόλια της πρώην αντιπροέδρου σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, κατά τη διάρκεια μιας στάσης της περιοδείας της για την παρουσίαση του βιβλίου της, «107 Days», που αναφέρεται στις εμπειρίες της από την προεκλογική εκστρατεία.

«Θα έπρεπε να είχαμε κάνει περισσότερα ως κυβέρνηση», δήλωσε η Χάρις στην εκδήλωση, προσθέτοντας ότι «θα έπρεπε να είχαμε εκφράσει δημοσίως την κριτική μας» για τον τρόπο με τον οποίο ο Ισραηλινός ηγέτης Μπενιαμίν Νετανιάχου διεξήγαγε τον πόλεμο, επικεντρώνοντας έτσι για ακόμα μία φορά την κριτική της στον τρόπο του πολέμου και όχι στον ίδιο τον πόλεμο, που ουδέποτε σταμάτησε να υποστηρίζει στο πλαίσιο του λεγόμενου «δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα«.

Στο βιβλίο της η Χάρις αναγνωρίζει ότι η αντιδημοφιλία του Μπάιντεν, οφειλόταν εν μέρει στην «υποστήριξη» που παρείχε στον Νετανιάχου, κάτι που όπως λέει την έβλαψε στις εκλογές του 2024.

Γράφει ακόμα ότι «παρακάλεσε» τον Μπάιντεν να δείξει περισσότερη ενσυναίσθηση προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας αλλά κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της αρνήθηκε να διαχωρίσει δημοσίως τη θέση της.

Χάος και βία στο Μεξικό μετά την εξόντωση του Ελ Μέντσο – Φωτιές, μπλόκα, ακυρώσεις πτήσεων, εγκλωβισμένοι τουρίστες
«Ολοκληρωτικός πόλεμος» 23.02.26

Στο χάος έχει βυθιστεί το Μεξικό μετά την εξόντωση του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» - Τα αντίποινα του οργανωμένου εγκλήματος δεν είναι απλώς κύμα βίας αλλά ολοκληρωτικός πόλεμος σύμφωνα με αναλυτές

Σύνταξη
Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;
Πληρώνουν οι φορολογούμενοι 23.02.26

Λογιστικές εγγραφές, δικαστικές μαρτυρίες και καταγγελίες πρώην αξιωματούχων φέρνουν στο φως αναφορές σε «υπηρεσίες μασάζ» που συνδέονται με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ανοίγοντας εκ νέου ερωτήματα για διαφάνεια και λογοδοσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη
Κρίσιμες ώρες 23.02.26

Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος στο Ιράν, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται διπλωματικές επαφές

Σύνταξη
Έχει έρθει η εποχή του «νόμου του ισχυρού» – Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 23.02.26

Η διαπίστωση του ΟΗΕ είναι αποκαρδιωτική: οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, η ατιμωρησία εξαπλώνεται, τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται και οι ανθρωπιστικές ανάγκες εκτοξεύονται

Σύνταξη
Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό – Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ
Κόσμος 23.02.26

Ποιος ήταν ο Ελ Μέντσο, ο ισχυρότερος βαρόνος ναρκωτικών του Μεξικού που σκοτώθηκε πριν λίγες ώρες κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: «Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις βλέπει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 23.02.26

Για ενθαρρυντικές ενδείξεις από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έκανε λόγο ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος παράλληλα και στις «αναγκαίες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο».

Σύνταξη
It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ – Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»
Ελεύθερη 23.02.26

«Ήταν το ζωντανό παράδειγμα κάτι για το οποίο οι γυναίκες ενθαρρύνονται να αποτύχουν: να είναι ελεύθερες», λέει η Μπεθ Όρτον, η οποία ερμηνεύει υπέροχα το As Tears Go By στη νέα ταινία γαιτη ζωή της Μαριάν Φέιθφουλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γεραπετρίτης για Ιράν: Να εξαντληθεί κάθε διπλωματικό μέσο για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση – Τι είπε για Γάζα
Διπλωματία 23.02.26

Ο κ. Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αναφέρθηκε ακόμη στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ σχετικά με τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, είπε ότι η Ελλάδα, «θα είναι εκεί, τόσο σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανασυγκρότηση, όσο και τη σταθεροποίηση της περιοχής»

Σύνταξη
Κούλουμα στον Πειραιά με γλέντι και σαρακοστιανά υπό την αιγίδα της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Ελλάδα 23.02.26

Οι εκδηλώσεις στον Πειραιά κορυφώνονται σήμερα Καθαρά Δευτέρα με παραδοσιακό γλέντι και Κούλουμα στη Φρεαττύδα, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να βρίσκεται εκεί για μια ακόμη χρονιά

Σύνταξη
Χάος και βία στο Μεξικό μετά την εξόντωση του Ελ Μέντσο – Φωτιές, μπλόκα, ακυρώσεις πτήσεων, εγκλωβισμένοι τουρίστες
«Ολοκληρωτικός πόλεμος» 23.02.26

Στο χάος έχει βυθιστεί το Μεξικό μετά την εξόντωση του βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» - Τα αντίποινα του οργανωμένου εγκλήματος δεν είναι απλώς κύμα βίας αλλά ολοκληρωτικός πόλεμος σύμφωνα με αναλυτές

Σύνταξη
Άρης: Το «μαύρο» σερί των 86 σερί ημερών και οι μόλις δύο νίκες στο «Βικελίδης»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ο Άρης μετράει μόλις δύο εντός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα φέτος, με τελευταία αυτή με 2-1 επί της ΑΕΛ στις 29 Νοεμβρίου. Έκτοτε έχει συμπληρώσει 86 συνεχόμενες ημέρες χωρίς εντός έδρας «τρίποντο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιαννάκος: Δώστε χρήματα για την Υγεία – 3.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Μάιο του 2023
ΠΟΕΔΗΝ 23.02.26

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στηλιτεύει την υποχρηματοδότηση στην Υγεία, επισημαίνοντας με έμφαση ότι λόγω των συνθηκών «οι επαγγελματίες υγείας γυρίζουν τη πλάτη στο ΕΣΥ»

Σύνταξη
Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε
Διάστημα 23.02.26

Ερμής. Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας θα είναι για λίγο ορατοί στον νοτιοδυτικό ουρανό λίγα λεπτά μετά τη Δύση. Τέσσερις από τους πλανήτες θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Σύνταξη
Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;
Πληρώνουν οι φορολογούμενοι 23.02.26

Λογιστικές εγγραφές, δικαστικές μαρτυρίες και καταγγελίες πρώην αξιωματούχων φέρνουν στο φως αναφορές σε «υπηρεσίες μασάζ» που συνδέονται με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ανοίγοντας εκ νέου ερωτήματα για διαφάνεια και λογοδοσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο «Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025» έθαψε μόνος του εκατοντάδες πρόβατα καθώς περίμενε την αρμόδια υπηρεσία 40 μέρες
Ευλογιά Αιγοπροβάτων 23.02.26

Κτηνοτρόφοι απειλούνται με πρόστιμα επειδή θάβουν μόνοι τους τα νεκρά πρόβατα λόγω ευλογιάς εξαιτίας των καθυστερήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ο πρόεδρος του ΣΕΚ - Για αναχρονιστικό σύστημα κάνει λόγο ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;
Κόντρα 23.02.26

Είναι το κομμάτι που ουσιαστικά έφτιαξε τη solo καριέρα του Ρόμπι Γουίλιαμς. Ωστόσο, ο Ρέι Χέφερναν, ακόμα και σήμερα επιμένει ότι αυτός είναι ο δημιουργός του Angels.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «προμετωπίδα» του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

Κεντρική πολιτική μάχη αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ η Συνταγματική Αναθεώρηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δώσει «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση, θέτοντας σαφείς όρους και προτεραιότητες ενόψει της συζήτησης στη Βουλή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αληθινές γυναίκες – Η ποικιλομορφία των σωμάτων επιμένει στην Eβδομάδα Mόδας του Λονδίνου εν μέσω «επιδημίας» ενέσεων αδυνατίσματος
Plus size 23.02.26

Οι Karoline Vitto, Phoebe English και Sinead Gorey αγκαλιάζουν μια ευρεία γκάμα σωματότυπων στις πασαρέλες τηε Εβδομάδς Μόδας κι αυτό είναι κάτι στην εποχή των εξαιρετικά ισχνών προτύπων λόγω μανίας με τα «ενεσάκια».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη
Κρίσιμες ώρες 23.02.26

Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος στο Ιράν, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται διπλωματικές επαφές

Σύνταξη
