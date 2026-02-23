Η ακλόνητη υποστήριξη της κυβέρνησης Μπάιντεν στο Ισραήλ ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησε στην ήττα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2024, διαπίστωσε έρευνα που διεξήγαγε επιτροπή του κόμματος τα ευρήματα της οποίας συνεχίζουν να παραμένουν κλειδωμένα στο συρτάρι.

Η επιλογή να παραμείνει μυστική η έκθεση της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών ( DNC) για το τι πήγε στραβά το 2024, αντανακλά την ανησυχία του κατεστημένου των Δημοκρατικών για το πόσο εκρηκτικές θα μπορούσαν να είναι οι αντιδράσεις εντός και εκτός κόμματος με τη δημοσιοποίησή της.

Οι προοδευτικοί και μετριοπαθείς Δημοκρατικοί είναι ιδιαίτερα διχασμένοι όσον αφορά το Ισραήλ, με την αριστερή πτέρυγα του κόμματος να είναι πιο επικριτική για τις ενέργειες των ΗΠΑ εναντίον των Παλαιστινίων.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου ένα μεγάλο κύμα διαμαρτυρίας ήρθε στο προσκήνιο στις ΗΠΑ με διαδηλώσεις και καταλήψεις σε αμερικανικά πανεπιστήμια, που συγκρινόταν σε έκταση με το ξέσπασμα του αντιπολεμικού κινήματος για το Βιετνάμ.

Απομακρύνθηκαν νέοι και προοδευτικοί ψηφοφόροι

Οι νέοι και οι προοδευτικοί ψηφοφόροι απομακρύνθηκαν από το Δημοκρατικό Κόμμα και η απειλή επανεκλογής του Τραμπ δεν ήταν αρκετή για να τους πείσει να ψηφίσουν τη Χάρις στη λογική του «μη χείρον βέλτιστον», την ώρα που κατηγορούσαν την κυβέρνηση Μπάιντεν για στήριξη της γενοκτονίας στη Γάζα.

Η Κάμαλα Χάρις που διαδέχτηκε τον Μπάιντεν στην προεκλογική κούρσα με τον Τραμπ επιχείρησε να εντάξει στη ρητορική της μία πιο «ανθρωπιστική» προσέγγιση για το «δράμα» των Παλαιστινίων αλλά χωρίς να διαχωρίσει ποτέ τη θέση της από αυτή του προκατόχου της όσον αφορά την ολόψυχη στήριξη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι βοηθοί του DNC που συνέταξαν την έκθεση για την ήττα της Χάρις από τον Ντόναλντ Τραμπ είχαν μια κλειστή συζήτηση με μια φιλοπαλαιστινιακή ομάδα (IMEU Policy Project) σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Γάζας.

Ο Hamid Bendaas, εκπρόσωπος αυτής της IMEU Policy Project, δήλωσε στο Axios ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης «το DNC μας ενημέρωσε ότι τα δικά του στοιχεία έδειξαν επίσης ότι η πολιτική αυτή (σ.σ σε σχέση με το Ισραήλ) ήταν, σύμφωνα με τα λόγια τους, «καθαρά αρνητική» για τις εκλογές του 2024».

Το Axios επαλήθευσε ανεξάρτητα ότι οι Δημοκρατικοί αξιωματούχοι που διεξήγαγαν την έρευνα πίστευαν ότι το ζήτημα έβλαψε τη θέση του κόμματος σε ορισμένους ψηφοφόρους.

Να δημοσιευτεί η έκθεση πριν τις προκριματικές εκλογές

Το IMEU Policy Project κατηγορεί τώρα το DNC ότι απέκρυψε την έκθεσή του, εν μέρει λόγω των ευρημάτων του σχετικά με το Ισραήλ και ζητά να τη δημοσιοποιήσει τώρα σε όλο το κόμμα πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές.

Όταν ζητήθηκε από έναν βοηθό της Χάρις να σχολιάσει τις αποκαλύψεις, αυτός αναφέρθηκε στα πρόσφατα σχόλια της πρώην αντιπροέδρου σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, κατά τη διάρκεια μιας στάσης της περιοδείας της για την παρουσίαση του βιβλίου της, «107 Days», που αναφέρεται στις εμπειρίες της από την προεκλογική εκστρατεία.

«Θα έπρεπε να είχαμε κάνει περισσότερα ως κυβέρνηση», δήλωσε η Χάρις στην εκδήλωση, προσθέτοντας ότι «θα έπρεπε να είχαμε εκφράσει δημοσίως την κριτική μας» για τον τρόπο με τον οποίο ο Ισραηλινός ηγέτης Μπενιαμίν Νετανιάχου διεξήγαγε τον πόλεμο, επικεντρώνοντας έτσι για ακόμα μία φορά την κριτική της στον τρόπο του πολέμου και όχι στον ίδιο τον πόλεμο, που ουδέποτε σταμάτησε να υποστηρίζει στο πλαίσιο του λεγόμενου «δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα«.

Στο βιβλίο της η Χάρις αναγνωρίζει ότι η αντιδημοφιλία του Μπάιντεν, οφειλόταν εν μέρει στην «υποστήριξη» που παρείχε στον Νετανιάχου, κάτι που όπως λέει την έβλαψε στις εκλογές του 2024.

Γράφει ακόμα ότι «παρακάλεσε» τον Μπάιντεν να δείξει περισσότερη ενσυναίσθηση προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας αλλά κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της αρνήθηκε να διαχωρίσει δημοσίως τη θέση της.