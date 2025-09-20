Η Κάμαλα Χάρις αποκαλύπτει στο βιβλίο της «107 Days» τις εντάσεις που υπήρξαν με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, όταν εκείνος αποσύρθηκε από την κούρσα και κατέβηκε εκείνη στη θέση του ως υποψήφια των Δημοκρατικών.

«Ο αδελφός του του είχε πει ότι αυτοί οι τύποι δεν θα με υποστήριζαν επειδή είχα πει κακά πράγματα γι’ αυτόν»

Η Χάρις αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι «θύμωσε και απογοητεύτηκε» όταν ο Τζο Μπάιντεν την κάλεσε λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ για να της υποδείξει ότι ισχυροί συνεργάτες του αδελφού του αρνήθηκαν να την υποστηρίξουν.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η υποψήφια των Δημοκρατικών βρισκόταν σε ένα ξενοδοχείο στη Φιλαδέλφεια, έτοιμη να αντιμετωπίσει τον Τραμπ σε μια πιθανώς αποφασιστική τηλεμαχία, όταν ο τότε πρόεδρος την κάλεσε για να της ευχηθεί καλή τύχη και να την ρωτήσει αν θα επέστρεφε στη Φιλαδέλφεια πριν από τις εκλογές. Η ερώτηση της φάνηκε παράλογη. «Μου τηλεφώνησε ο αδελφός μου, μίλησε με μια ομάδα ισχυρών παραγόντων στη Φιλαδέλφεια» συνέχισε ο Μπάιντεν δίνοντάς της μερικά ονόματα και την ρώτησε αν τα γνώριζε. Δεν τα γνώριζε.

«Τότε έφτασε στο θέμα του. Ο αδελφός του του είχε πει ότι αυτοί οι τύποι δεν θα με υποστήριζαν επειδή είχα πει κακά πράγματα γι’ αυτόν. Δεν ήταν διατεθειμένος να το πιστέψει, ισχυρίστηκε, αλλά σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να το ξέρω σε περίπτωση που η ομάδα μου με ενθάρρυνε να απομακρυνθώ από αυτόν», αναφέρει η Χάρις στο βιβλίο της.

Την πήρε τηλέφωνο να μιλήσει για τον εαυτό του

Η τότε αντιπρόεδρος ζήτησε από τον Μπάιντεν να φέρει την ομάδα σε άμεση επαφή μαζί της. Αλλά δεν τελείωσε εκεί το τηλεφώνημα. Ο Μπάιντεν προσπάθησε να δικαιολογήσει την καταστροφική απόδοσή του στο ντιμπέιτ με τον Τραμπ τρεις μήνες νωρίτερα. «Ο Τζο άρχισε να μιλάει ασταμάτητα για το πώς πήγε στα προηγούμενα ντιμπέιτ. ‘Τον νίκησα την άλλη φορά. Δεν ένιωθα καλά στο τελευταίο ντιμπέιτ.’ Συνέχισε να επιμένει ότι η απόδοσή του στο ντιμπέιτ δεν τον είχε βλάψει πολύ εκλογικά. Εγώ σχεδόν δεν τον άκουγα», σημειώνει η Χάρις.

Η Χάρις αποτυπώνει στο βιβλίο τις σκέψεις της μετά το τηλεφώνημα, καθώς έπρεπε – όπως γράφει – να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φόρμα για την τηλεμαχία με τον Τραμπ, που θα ήταν σαν «ένας μεγάλος αγώνας μποξ» με τεράστιες συνέπειες για την Αμερική και τον κόσμο.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί με πήρε τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή και έκανε όλη τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Μου αποσπούσε την προσοχή εκφράζοντας ανησυχίες για εχθρικούς μεσάζοντες στην μεγαλύτερη πόλη του πιο σημαντικού κράτους», γράφει η ίδια. Και ήταν τελικά ο σύζυγός της, Νταγκ Έμχοφ, που της βοήθησε να επικεντρωθεί στο σημαντικό. «Μπορούσε να δει πόσο θυμωμένη και απογοητευμένη ήμουν. ‘Άσ’ το’ είπε καθώς ήξερε ότι έπρεπε να εστιάσω αλλού. ‘Μην ανησυχείς για αυτόν. Έχεις να κάνεις με τον Τραμπ. Άσ’ το».

Η ώρα της κριτικής

Τόσο κατά της διάρκεια της εκστρατείας όσο και στη συνέχεια, η Χάρις απέφυγε να ασκήσει κριτική στον Μπάιντεν, τον οποίο υπηρέτησε και τον υπερασπίστηκε εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με την πνευματική του οξύτητα. Ωστόσο, στο «107 Days» άνοιξε τα χαρτιά της για τις εντάσεις που υπήρχαν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση Roe v. Wade για την άμβλωση το 2022, «ο Τζο δυσκολεύτηκε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μιλήσει για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα με την απαιτούμενη σοβαρότητα».

Η πρώην αντιπρόεδρος αναγνωρίζει ότι υπήρχε διαφορά ανάμεσα στην ικανότητα του Μπάιντεν να κυβερνά και στο πώς εμφανιζόταν στην προεκλογική εκστρατεία. «Η φωνή του δεν ήταν πλέον δυνατή, τα λεκτικά του παραπατήματα ήταν πιο συχνά», γράφει.

Σε συνάντησή τους στις 4 Ιουλίου, όταν ο Μπάιντεν αντιμετώπιζε αυξανόμενες εκκλήσεις να παραιτηθεί μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ, η Χάρις θυμάται ότι τον αγκάλιασε και τον αισθάνθηκε «αδύναμο». Η Τζιλ, από την άλλη, φαινόταν στρεσαρισμένη, ακόμα και θυμωμένη: «Τι συμβαίνει; ρώτησε. Μας υποστηρίζετε; Φυσικά, απάντησε ο Νταγκ. Φυσικά σας υποστηρίζουμε. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το ξέρουμε».

Η Χάρις αναφέρει σε άλλο σημείο ότι ο Νταγκ αργότερα ξεσπάθωσε: «Είχε μια αυστηρή έκφραση, ενώ γενικά είναι ψύχραιμος. Δεν θυμώνει εύκολα. Αλλά κατάλαβα ότι κάτι τον είχε επηρεάσει. Αργότερα, ξεσπάθωσε. Σε κρύβουν τέσσερα χρόνια, σου αναθέτουν αδύνατες αποστολές, δεν αντιδρούν ποτέ όταν σου επιτίθενται, δεν επαινούν ποτέ τα επιτεύγματά σου και τώρα θέλουν να βγεις εκεί έξω στο μπαλκόνι, δίπλα τους. Τώρα, επιτέλους, ξέρουν ότι είσαι πλεονέκτημα και σε χρειάζονται για να καθησυχάσουν τον αμερικανικό λαό. Και ακόμα, πρέπει να ρωτήσουν αν είμαστε πιστοί;».

Ο Μπάιντεν δέχτηκε τελικά το αναπόφευκτο και αποσύρθηκε από την προεκλογική κούρσα στις 21 Ιουλίου. Στη συνέχεια υποστήριξε τη Χάρις. Οι σύμβουλοι της εκστρατείας την προέτρεψαν να αποστασιοποιηθεί από εκείνον γιατί «ο κόσμος μισεί τον Τζο Μπάιντεν». Η Χάρις παραδέχεται: «Μου ήταν δύσκολο να το ακούω αυτό».

Είχε μόλις τρεις μήνες για να αναμετρηθεί με τον Τραμπ και τον «στρατό» του. Στα τέλη Ιουλίου, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η Χάρις, της οποίας η μητέρα ήταν Ινδή και ο πατέρας Τζαμαϊκανός, «έτυχε να γίνει μαύρη» πριν από μερικά χρόνια, μια δήλωση που έγινε viral στα μέσα ενημέρωσης.

«Σήμερα θέλει να αποδείξω τη φυλή μου. Τι θα ζητήσει μετά; Να αποδείξω ότι είμαι γυναίκα;» είπε η Χάρις στον συνεργάτη της Μπράιαν Φάλον. Ο Μπράιαν, στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, έμεινε σιωπηλός. «Φαντάστηκα το βαθύ κόκκινο στο πρόσωπό του» έγραψε.