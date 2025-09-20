newspaper
19.09.2025 | 15:56
Φωτιά σε σπίτι στη Μεσσηνία – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος
ΗΠΑ: Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»
Κόσμος 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:43

ΗΠΑ: Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»

Στο βιβλίο της για την προεκλογική εκστρατεία του 2024, η Χάρις δεν διστάζει να αναφερθεί στις γενικότερες δυσκολίες της συνεργασίας της με τον πρώην πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν

Spotlight

Ποιες τροφές ενισχύουν την ευεξία μετά τα 50;

Spotlight

Η Κάμαλα Χάρις αποκαλύπτει στο βιβλίο της «107 Days» τις εντάσεις που υπήρξαν με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, όταν εκείνος αποσύρθηκε από την κούρσα και κατέβηκε εκείνη στη θέση του ως υποψήφια των Δημοκρατικών.

«Ο αδελφός του του είχε πει ότι αυτοί οι τύποι δεν θα με υποστήριζαν επειδή είχα πει κακά πράγματα γι’ αυτόν»

Η Χάρις αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι «θύμωσε και απογοητεύτηκε» όταν ο Τζο Μπάιντεν την κάλεσε λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ για να της υποδείξει ότι ισχυροί συνεργάτες του αδελφού του αρνήθηκαν να την υποστηρίξουν.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η υποψήφια των Δημοκρατικών βρισκόταν σε ένα ξενοδοχείο στη Φιλαδέλφεια, έτοιμη να αντιμετωπίσει τον Τραμπ σε μια πιθανώς αποφασιστική τηλεμαχία, όταν ο τότε πρόεδρος την κάλεσε για να της ευχηθεί καλή τύχη και να την ρωτήσει αν θα επέστρεφε στη Φιλαδέλφεια πριν από τις εκλογές. Η ερώτηση της φάνηκε παράλογη. «Μου τηλεφώνησε ο αδελφός μου, μίλησε με μια ομάδα ισχυρών παραγόντων στη Φιλαδέλφεια» συνέχισε ο Μπάιντεν δίνοντάς της μερικά ονόματα και την ρώτησε αν τα γνώριζε. Δεν τα γνώριζε.

«Τότε έφτασε στο θέμα του. Ο αδελφός του του είχε πει ότι αυτοί οι τύποι δεν θα με υποστήριζαν επειδή είχα πει κακά πράγματα γι’ αυτόν. Δεν ήταν διατεθειμένος να το πιστέψει, ισχυρίστηκε, αλλά σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να το ξέρω σε περίπτωση που η ομάδα μου με ενθάρρυνε να απομακρυνθώ από αυτόν», αναφέρει η Χάρις στο βιβλίο της.

Την πήρε τηλέφωνο να μιλήσει για τον εαυτό του

Η τότε αντιπρόεδρος ζήτησε από τον Μπάιντεν να φέρει την ομάδα σε άμεση επαφή μαζί της. Αλλά δεν τελείωσε εκεί το τηλεφώνημα. Ο Μπάιντεν προσπάθησε να δικαιολογήσει την καταστροφική  απόδοσή του στο ντιμπέιτ με τον Τραμπ τρεις μήνες νωρίτερα. «Ο Τζο άρχισε να μιλάει ασταμάτητα για το πώς πήγε στα προηγούμενα ντιμπέιτ. ‘Τον νίκησα την άλλη φορά. Δεν ένιωθα καλά στο τελευταίο ντιμπέιτ.’ Συνέχισε να επιμένει ότι η απόδοσή του στο ντιμπέιτ δεν τον είχε βλάψει πολύ εκλογικά. Εγώ σχεδόν δεν τον άκουγα», σημειώνει η Χάρις.

Η Χάρις αποτυπώνει στο βιβλίο τις σκέψεις της μετά το τηλεφώνημα, καθώς έπρεπε – όπως γράφει – να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή φόρμα για την τηλεμαχία με τον Τραμπ, που θα ήταν σαν «ένας μεγάλος αγώνας μποξ» με τεράστιες συνέπειες για την Αμερική και τον κόσμο.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί με πήρε τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή και έκανε όλη τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Μου αποσπούσε την προσοχή εκφράζοντας ανησυχίες για εχθρικούς μεσάζοντες στην μεγαλύτερη πόλη του πιο σημαντικού κράτους», γράφει η ίδια. Και ήταν τελικά ο σύζυγός της, Νταγκ Έμχοφ, που της βοήθησε να επικεντρωθεί στο σημαντικό. «Μπορούσε να δει πόσο θυμωμένη και απογοητευμένη ήμουν. ‘Άσ’ το’ είπε καθώς ήξερε ότι έπρεπε να εστιάσω αλλού. ‘Μην ανησυχείς για αυτόν. Έχεις να κάνεις με τον Τραμπ. Άσ’ το».

Η ώρα της κριτικής

Τόσο κατά της διάρκεια της εκστρατείας όσο και στη συνέχεια, η Χάρις απέφυγε να ασκήσει κριτική στον Μπάιντεν, τον οποίο υπηρέτησε και τον υπερασπίστηκε εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με την πνευματική του οξύτητα. Ωστόσο, στο «107 Days» άνοιξε τα χαρτιά της για τις εντάσεις που υπήρχαν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση Roe v. Wade για την άμβλωση το 2022, «ο Τζο δυσκολεύτηκε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να μιλήσει για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα με την απαιτούμενη σοβαρότητα».

Η πρώην αντιπρόεδρος αναγνωρίζει ότι υπήρχε διαφορά ανάμεσα στην ικανότητα του Μπάιντεν να κυβερνά και στο πώς εμφανιζόταν στην προεκλογική εκστρατεία. «Η φωνή του δεν ήταν πλέον δυνατή, τα λεκτικά του παραπατήματα ήταν πιο συχνά», γράφει.

Σε συνάντησή τους στις 4 Ιουλίου, όταν ο Μπάιντεν αντιμετώπιζε αυξανόμενες εκκλήσεις να παραιτηθεί μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ, η Χάρις θυμάται ότι τον αγκάλιασε και τον αισθάνθηκε «αδύναμο». Η Τζιλ, από την άλλη, φαινόταν στρεσαρισμένη, ακόμα και θυμωμένη: «Τι συμβαίνει; ρώτησε. Μας υποστηρίζετε; Φυσικά, απάντησε ο Νταγκ. Φυσικά σας υποστηρίζουμε. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το ξέρουμε».

Η Χάρις αναφέρει σε άλλο σημείο ότι ο Νταγκ αργότερα ξεσπάθωσε: «Είχε μια αυστηρή έκφραση, ενώ γενικά είναι ψύχραιμος. Δεν θυμώνει εύκολα. Αλλά κατάλαβα ότι κάτι τον είχε επηρεάσει. Αργότερα, ξεσπάθωσε. Σε κρύβουν τέσσερα χρόνια, σου αναθέτουν αδύνατες αποστολές, δεν αντιδρούν ποτέ όταν σου επιτίθενται, δεν επαινούν ποτέ τα επιτεύγματά σου και τώρα θέλουν να βγεις εκεί έξω στο μπαλκόνι, δίπλα τους. Τώρα, επιτέλους, ξέρουν ότι είσαι πλεονέκτημα και σε χρειάζονται για να καθησυχάσουν τον αμερικανικό λαό. Και ακόμα, πρέπει να ρωτήσουν αν είμαστε πιστοί;».

Ο Μπάιντεν δέχτηκε τελικά το αναπόφευκτο και αποσύρθηκε από την προεκλογική κούρσα στις 21 Ιουλίου. Στη συνέχεια υποστήριξε τη Χάρις. Οι σύμβουλοι της εκστρατείας την προέτρεψαν να αποστασιοποιηθεί από εκείνον γιατί «ο κόσμος μισεί τον Τζο Μπάιντεν». Η Χάρις παραδέχεται: «Μου ήταν δύσκολο να το ακούω αυτό».

Είχε μόλις τρεις μήνες για να αναμετρηθεί με τον Τραμπ και τον «στρατό» του. Στα τέλη Ιουλίου, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η Χάρις, της οποίας η μητέρα ήταν Ινδή και ο πατέρας Τζαμαϊκανός, «έτυχε να γίνει μαύρη» πριν από μερικά χρόνια, μια δήλωση που έγινε viral στα μέσα ενημέρωσης.

«Σήμερα θέλει να αποδείξω τη φυλή μου. Τι θα ζητήσει μετά; Να αποδείξω ότι είμαι γυναίκα;» είπε η Χάρις στον συνεργάτη της Μπράιαν Φάλον. Ο Μπράιαν, στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, έμεινε σιωπηλός. «Φαντάστηκα το βαθύ κόκκινο στο πρόσωπό του» έγραψε.

Business
Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

Avramar: Νέα εποχή με την Aqua Bridge – Το σχέδιο διάσωσης και η μεγάλη αναδιάρθρωση

Stream newspaper
Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς
Πίεση ή ενθάρρυνση; 20.09.25

Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς

Το πιο εντυπωσιακό από τη νέα έρευνα της Washington Post είναι πως ενώ οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τις τομεακές πολιτικές Τραμπ, την ίδια στιγμή εμπιστεύονται περισσότερο το κόμμα του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κυβερνοεπίθεση: Προβλήματα σε μεγάλα αεροδρόμια – Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
Ακυρώσεις πτήσεων 20.09.25

Προβλήματα σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Μεγάλες καθυστερήσεις σε πτήσεις, όσοι ταξιδεύουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια

Σύνταξη
Ισραήλ: Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο – καταφύγιο
Αιματοχυσία 20.09.25

Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας το Ισραήλ, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο - καταφύγιο

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι στοχεύει να καταλάβει την πόλη της Γάζας - Πόσοι Παλαιστίνιοι την έχουν εγκαταλείψει - Δήλωση αλά Πυθία από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους ομήρους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία
Τι λέει η Μόσχα 20.09.25

«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία

Πολωνικά μαχητικά σηκώθηκαν προληπτικά αφού η Ρωσία πραγματοποιούσε επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία - Η Εσθονία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - «Μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία
Κόσμος 20.09.25

Νέος συναγερμός στην Πολωνία – Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου

Σύνταξη
Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;
Κόσμος 20.09.25

Ποια χώρα κερδίζει τον αγώνα της πράσινης ενέργειας στην ΕΕ;

Η μετάβαση της Ευρώπης προς την πράσινη ενέργεια φέρνει στο προσκήνιο νέους «παίκτες», με την Ουγγαρία να αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα χάρη στην παραγωγή μπαταριών και την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του
Ακατανόητοι ελιγμοί 20.09.25

Η ΕΕ χάνει την προθεσμία για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου – Και ο Μακρόν έχει βάλει το χέρι του

Η ΕΕ δεν θα καταθέσει στον ΟΗΕ επίσημο στόχο για τη μείωση των ρύπων που προκαλούν κλιματική αλλαγή. Ο Μακρόν φαίνεται να κάνει πολιτικό παιχνίδι, με το βλέμμα στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών
«Κυνήγι μαγισσών» 20.09.25

Νεομακαρθισμός – Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανθρωποκυνηγητό από την κυβέρνηση Τραμπ κατά επικριτών

Με εφαλτήριο τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει εκστρατεία κατά φιλελεύθερων οργανώσεων, επικριτών του και της «ριζοσπαστικής Αριστεράς»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο γενικός εισαγγελέας ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε πλεούμενα
Γενικός εισαγγελέας 20.09.25

Η Βενεζουέλα ζητά έρευνα του ΟΗΕ για τα πλήγματα των ΗΠΑ

Ερευνα του ΟΗΕ ζητά ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας για τα πλήγματα των ΗΠΑ σε μικρά σκάφη και τη «δολοφονία ανυπεράσπιστων αλιέων», τα οποία συνιστούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Σύνταξη
Η μεγάλη παρακμή του OHE
Κόσμος 20.09.25

Η μεγάλη παρακμή του OHE

Στερημένος από τα αμερικανικά κεφάλαια, ο ΟΗΕ μειώνει κατά 15% ή 500 εκατ. δολάρια τον προϋπολογισμό του 2026

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Γάζα: «Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ, τονίζει ο Γκουτέρες
Αντόνιο Γκουτέρες 20.09.25

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του Ισραήλ

Οι απειλές για προσάρτηση της Δυτικής Οχθης δεν αποτελούν παρά «πρόσχημα» του Ισραήλ, αναφέρει ο Αντόνιο Γκουτέρες, για να επισημάνει ότι δεν θα πρέπει να «εκφοβιζόμαστε» από τις απειλές του.

Σύνταξη
Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες
Με «εντολή Τραμπ» 20.09.25

Νέα επίθεση ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις πολίτες

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την λογική της πρόκλησης θερμού επεισοδίου με τη Βενεζουέλα χτυπώντας το τρίτο επιβεβαιωμένο πλοίο. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναφέρει πως έχει χτυπηθεί ακόμα ένα χωρίς να βγει βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
