Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την προστασία της πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις από τη Μυστική Υπηρεσία (Secret Service), επιβεβαίωσε την Παρασκευή ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Η Χάρις εντάσσεται στην κατηγορία πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ που είδαν τον πρόεδρο να τερματίζει απότομα τις υπηρεσίες ασφαλείας τους εν μέσω ασταθούς πολιτικού κλίματος.

Η πρώην αντιπρόεδρος είχε δεχτεί απειλές για τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της θητείας της και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πέρυσι.

Οι αντιπρόεδροι των ΗΠΑ συνήθως λαμβάνουν έξι μήνες προστασίας από τη Μυστική Υπηρεσία μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα.

Τα γραφεία της Χάρις και του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ (Δημοκρατικός) δεν απάντησαν στο αίτημα του Axios για σχολιασμό.

Παράταση από Μπάιντεν, κατάργηση από Τραμπ

Οι υπηρεσίες για την προστασία της Χάρις από τη Μυστική Υπηρεσία παρατάθηκαν μετά τις 21 Ιουλίου – το όριο των έξι μηνών – μέσω οδηγίας που υπέγραψε ο πρώην Πρόεδρος Μπάιντεν πριν αποχωρήσει από το αξίωμα, ανέφερε το CNN.

[Εξουσιοδοτείστε με την παρούσα να διακόψετε τυχόν διαδικασίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και οι οποίες είχαν προηγουμένως εγκριθεί από το Εκτελεστικό Υπόμνημα, πέραν εκείνων που απαιτούνται από το νόμο, για το ακόλουθο άτομο, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025: την πρώην Αντιπρόεδρο Καμάλα Ντ. Χάρις», ανέφερε η επιστολή του Τραμπ, σύμφωνα με το CNN.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ αφαίρεσε τις υπηρεσίες ασφαλείας από αρκετούς πολιτικούς αντιπάλους που έχουν αντιμετωπίσει απειλές για τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου του πρώην διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων Άντονι Φάουτσι, του πρώην συμβούλου εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον και του πρώην υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

Η Κάμαλα Χάρις πρόσφατα ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια για κυβερνήτης της Καλιφόρνια το 2026. Σε λίγο καιρό αναμένεται να κυκλοφορήσει το βιβλίο της «107 Ημέρες» στο οποίο καταγράφει την αποτυχημένη προεδρική της εκστρατεία.