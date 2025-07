Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Κάμαλα Χάρις, κατηγορώντας εκείνη αλλά και το Δημοκρατικό Κόμμα ότι κατέβαλαν μεγάλα ποσά σε διασημότητες με αντάλλαγμα την πολιτική τους στήριξη για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο Τραμπ ζήτησε τη δίωξη της Χάρις για τις πληρωμές που έγιναν σε διασημότητες, όπως η Μπιγιονσέ, η Όπρα Γουίνφρεϊ και ο Αλ Σάρπτον, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα ποσά συνιστούσαν παράνομες πληρωμές για την υποστήριξή τους στην αποτυχημένη υποψηφιότητα της Χάρις.

Ο πρόεδρος χρησιμοποίησε το Truth Social το βράδυ του Σαββάτου για να εκφράσει την απογοήτευσή του σχετικά με αυτό που αποκάλεσε «πιθανώς παράνομες» πληρωμές που έκανε η καμπάνια των Δημοκρατικών σε διασημότητες.

Μεταξύ αυτών που κατηγόρησε ότι αποδέχτηκαν τα υψηλά ποσά ήταν και η Μπιγιονσέ, η οποία –σύμφωνα με τον ίδιο– πήρε 11 εκατομμύρια δολάρια από την καμπάνια της Χάρις πριν δώσει μια σύντομη ομιλία σε προεκλογική εκδήλωση στο Χιούστον του Τέξας.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι η Όπρα πήρε 3 εκατομμύρια δολάρια για «έξοδα» από τους Δημοκρατικούς, ενώ ο «χαμηλής τηλεθέασης παρουσιαστής» Αλ Σάρπτον πήρε 600.000 δολάρια από την καμπάνια της Χάρις.

«Αυτές οι εξωφρενικές αμοιβές καταχωρήθηκαν λανθασμένα στα λογιστικά βιβλία και αρχεία», δήλωσε, μήνες μετά την απαίτησή του για «μεγάλη έρευνα» στις δαπάνες της καμπάνιας της πρώην αντιπροέδρου. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ», τόνισε ο Τραμπ.

«Μπορείτε να φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν οι πολιτικοί άρχιζαν να πληρώνουν ανθρώπους για να τους υποστηρίζουν; Θα επικρατούσε χάος! Η Καμάλα και όλοι όσοι πήραν χρήματα για να την υποστηρίξουν, ΠΑΡΑΝΟΜΗΣΑΝ. Πρέπει να διωχθούν ποινικά!», κατέληξε.

Trump demands Kamala Harris, Beyoncé, Oprah be prosecuted over 2024 campaign payouts: ‘Totally illegal’ https://t.co/lgj16N0x5z pic.twitter.com/hnm1pEeJjP

— New York Post (@nypost) July 27, 2025