«Θα είναι ο επόμενος» – Ο Τραμπ απειλεί τον Τζίμι Κίμελ στον απόηχο της ακύρωσης της εκπομπής του Κόλμπερτ

Ο Τζίμι Κίμελ αναφέρεται στον Έπσταϊν καθώς μιλάει εναντίον του Τραμπ, ο οποίος Τραμπ τον προειδοποιεί ότι είναι ο «επόμενος» στις ακυρώσεις βραδινών τηλεοπτικών εκπομπών.

Ο Τζίμι Κίμελ αντεπιτίθεται στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω μαζικών συζητήσεων για την ακύρωση της εκπομπής του συναδέλφου του παρουσιαστή του late-night talk show Στίβεν Κόλμπερτ. Λίγη ώρα αφότου επιβεβαιώθηκε η είδηση από τον Κόλμπερτ, ο Κίμελ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε μια εικόνα του ίδιου και της οικογένειάς του να παρευρίσκονται σε μια διαμαρτυρία του «Good Trouble»*.

(*Οι πανεθνικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Τραμπ πραγματοποιήθηκαν προς τιμήν του εκλιπόντος εμβληματικού εκπροσώπου των πολιτικών δικαιωμάτων Τζον Λιούις).

«…ακόμη ένα υπέροχο μυστικό»

Ο Τζίμι Κίμελ και η οικογένειά του φαίνονταν να κρατούν πλακάτ που έγραφαν «Make America Good Again» και «Μακάρι να είχαμε έναν καλύτερο πρόεδρο». Αλλά ήταν η λεζάντα του κωμικού που αποδείχθηκε η πιο καταδικαστική, καθώς έκανε αναφορά στην τρέχουσα θύελλα γύρω από την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

«Καλοκαιρινές οικογενειακές διακοπές! #goodtrouble» έγραψε ο Κίμελ, πριν προσθέσει: «Είθε κάθε μέρα να είναι άλλο ένα υπέροχο μυστικό». Το τελευταίο μέρος της λεζάντας του φαίνεται ότι αναφερόταν σε άρθρο της Wall Street Journal της 17ης Ιουλίου, το οποίο ισχυριζόταν ότι ο Τραμπ χρησιμοποίησε την ίδια γλώσσα σε μια «πρόστυχη» κάρτα γενεθλίων που έγραψε στον Έπσταϊν το 2003.

Ο Τραμπ φέρεται να έγραψε τότε: «Χρόνια πολλά – και μακάρι κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό».

Τραμπ εναντίον νυχτερινών εκπομπών

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί ότι έγραψε την επιστολή και έχει κινηθεί νομικά εναντίον του εκδότη της WSJ, Ντόου Τζόουνς και του ιδιοκτήτη της NewsCorp, Ρούπερτ Μέρντοχ. Λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του Κίμελ, ο Τραμπ μοιράστηκε το δικό του μήνυμα μέσω του Truth Social, στο οποίο πανηγύριζε για την ακύρωση της εκπομπής του Κόλμπερτ.

«Μου αρέσει πολύ που ο Κόλμπερτ απολύθηκε. Το ταλέντο του ήταν ακόμη μικρότερο από τα νούμερα τηλεθέασης» δήλωσε ο Τραμπ. «Ακούω ότι ο Τζίμι Κίμελ είναι ο επόμενος. Έχει ακόμα λιγότερο ταλέντο από τον Κόλμπερτ!».

Συνέχισε στοχεύοντας τον Τζίμι Φάλον, τον οικοδεσπότη του The Tonight Show, λέγοντας: «Ο Γκρεγκ Γκάτφελντ είναι καλύτερος από όλους αυτούς μαζί, συμπεριλαμβανομένου του ηλίθιου στο NBC που κατέστρεψε το κάποτε σπουδαίο Tonight Show».

«F- you and all your Sheldons, CBS»

Ο Κίμελ ήταν ένας από τους παρουσιαστές της βραδινής τηλεόρασης που έδειξε αμέσως την υποστήριξή του στον Κόλμπερτ μετά την είδηση, γράφοντας μέσω των ιστοριών του στο Instagram: «Σ’ αγαπώ Στίβεν. F- you and all your Sheldons, CBS», αναφερόμενος προφανώς στην κωμική σειρά του δικτύου The Big Bang Theory και τα επακόλουθα spinoffs της.

Η ακύρωση του Late Show with Stephen Colbert, το οποίο θα τελειώσει τον Μάιο του 2026, ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο Κόλμπερτ μίλησε στην εκπομπή του για τον διακανονισμό 16 εκατομμυρίων δολαρίων της μητρικής εταιρείας του CBS, Paramount, με τον Τραμπ.

Η «μεγάλη δωροδοκία»

Στο τμήμα του, ο Κόλμπερτ αποκάλεσε τον διακανονισμό «μεγάλη δωροδοκία», ισχυριζόμενος ότι η εταιρεία επεδίωκε από την κυβέρνηση Τραμπ να εγκρίνει τη συγχώνευσή της με τη Skydance Media.

Το CBS δήλωσε ότι η ακύρωση της εκπομπής έγινε για «καθαρά» οικονομικούς λόγους, αλλά αυτό δεν σταμάτησε τις εικασίες. «Το CBS ακύρωσε την εκπομπή του Κόλμπερτ μόλις ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ αφότου ο Κόλμπερτ κατήγγειλε τη μητρική εταιρεία Paramount του CBS για τον διακανονισμό των 16 εκατομμυρίων δολαρίων με τον Τραμπ – μια συμφωνία που μοιάζει με δωροδοκία» δήλωσε η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν μέσω των σόσιαλ μίντια.

«Η Αμερική αξίζει να μάθει αν η εκπομπή του ακυρώθηκε για πολιτικούς λόγους». Η Γουόρεν ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα για τον διακανονισμό νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Θα συζητήσουμε περαιτέρω τα γεγονότα στο δικαστήριο»

Εν τω μεταξύ, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κίμελ εμπλέκεται στο έπος του Έπσταϊν. Στις αρχές του 2024, ο πασέρ του ποδοσφαίρου Άαρον Ρότζερς έγινε πρωτοσέλιδο όταν πρότεινε ψευδώς ότι το όνομα του Κίμελ θα εμφανιζόταν σε δικαστικά έγγραφα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Ο Κίμελ απείλησε τότε με νομικές ενέργειες εναντίον του Ρότζερς. «Για τα πρακτικά, δεν έχω συναντήσει, πετάξει, επισκεφτεί, ή την οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν, ούτε θα βρείτε το όνομά μου σε οποιαδήποτε “λίστα” εκτός από τις καθαρά ψεύτικες ανοησίες που μ@λακόμυαλοι τρελοί όπως εσείς δεν φαίνεται να μπορούν να διακρίνουν από την πραγματικότητα» έγραψε ο Κίμελ στο X στις 2 Ιανουαρίου 2024.

«Τα απερίσκεπτα λόγια σας θέτουν την οικογένειά μου σε κίνδυνο. Συνεχίστε έτσι και θα συζητήσουμε περαιτέρω τα γεγονότα στο δικαστήριο».

«Εμπρηστής με λάστιχο»

Ο Κίμελ έχει ασκήσει έντονη κριτική στον Τραμπ όλα αυτά τα χρόνια. «Δεν έχει περάσει η ώρα της φυλακής σου;» ρώτησε ο Κίμελ όταν παρουσίαζε τα Όσκαρ πέρυσι, απαντώντας σε ένα κακό σχόλιο του Τραμπ για τον μονόλογό του νωρίτερα εκείνο το βράδυ. Ο Κίμελ έχει επίσης ασκήσει κριτική στους χειρισμούς του Τραμπ σχετικά με την οπλοκατοχή και τη μετανάστευση.

Όταν ο Τραμπ έστειλε τον Ιούνιο την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες για να καταστείλει τις διαδηλώσεις που σχετίζονταν με τις προσπάθειες μαζικής απέλασής του, ο Κίμελ αποκάλεσε τον Τραμπ «εμπρηστή με λάστιχο». Αυτό συνέβη εν μέσω αντιδράσεων για την απόφαση του προέδρου να στείλει την Εθνική Φρουρά χωρίς το αίτημα του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

