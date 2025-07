Να πας να … – Η «ευχή» του Στίβεν Κόλμπερτ ως απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ στο Late Show

Ο Στίβεν Κόλμπερτ είχε ένα σύντομο μήνυμα προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή του «The Late Show With Stephen Colbert» την Δευτέρα. Στον μονόλογό που άνοιξε την εκομπή, ο Κόλμπερτ αναφέρθηκε στον πανηγυρισμό του Τραμπ για την ξαφνική απόφαση του CBS να καταργήσει την εκπομπή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Truth Social την περασμένη Παρασκευή, έγραψε: «Αγαπώ το γεγονός πως απολύθηκε ο Κόλμπερτ. Το ταλέντο του ήταν ακόμη μικρότερο από την τηλεθέαση του».



Με οργή μου «μυρίζει» σαρκασμό, ο Κόλμπερτ απάντησε: «Πώς τολμάτε, κύριε; Θα μπορούσε ένας ατάλαντος άνθρωπος να συνθέσει το παρακάτω σατιρικό ευφυολόγημα;»

Στη συνέχεια, ο Κόλμπερτ εμφανίστηκε σε ένα πλαίσιο επί της οθόνης που έγραφε «Eloquence Cam» και, κοιτάζοντας απευθείας στην κάμερα, έπαιξε μια κοφτή νεοϋορκέζικη προφορά: «Άντε γ*μ*σου». (Η βρισιά καλύφθηκε από «μπιπ»). Η ατάκα αυτή προκάλεσε «έκσταση» στο κοινό που άρχισε να ζητωκραυγάζει το όνομα του κωμικού: «Στίβεν! Στίβεν! Στίβεν!»

Ο σταυρός χωρά μόνο έναν

Στον μονόλογο, ο Κόλμπερτ σημείωσε ότι ο Τραμπ είπε επίσης σε διαδικτυακή ανάρτησή του: «Ακούω ότι ο Τζίμι Κίμελ είναι ο επόμενος» που θα απολυθεί. Στο οποίο ο Κόλμπερτ είπε: «Όχι, όχι, όχι. Απολύτως όχι. Κίμελ, εγώ είμαι ο μάρτυρας. Υπάρχει χώρος μόνο για έναν σε αυτόν τον σταυρό. Και η θέα είναι φανταστική από εδώ πάνω. Μπορώ να δω το σπίτι σου!»

«Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, κατάλαβα ότι σκοτώνουν την εκπομπή μας. Αλλά έκαναν ένα λάθος: Με άφησαν ζωντανό», είπε ο Κόλμπερτ κατά τη έναρξη της εκπομπής.

«Και τώρα», συμπλήρωσε, «για τους επόμενους 10 μήνες, τα γάντια έχουν πέσει. Μπορώ επιτέλους να μιλήσω με απροκάλυπτη αλήθεια στην εξουσία και να πω αυτό που πραγματικά σκέφτομαι για τον Ντόναλντ Τραμπ, ξεκινώντας από τώρα» – και στη συνέχεια προσέφερε αυτή την κωμικά γαλαντόμα κριτική στον Τραμπ: «Δεν με νοιάζει γι’ αυτόν. Δεν έχει τα προσόντα για να γίνει πρόεδρος. Δεν του ταιριάζει, αυτό είναι όλο».

Ήταν οικονομική η απόφαση;

Ο Κόλμπερτ επανέλαβε τους επαίνους του για το CBS, λέγοντας ότι «ήταν πάντα εξαιρετικοί συνεργάτες». Αλλά ρώτησε επίσης ρητορικά, «πώς θα μπορούσε να είναι καθαρά μια οικονομική απόφαση, αν το The Late Show είναι Νο 1 σε τηλεθέαση;».

Ο Κόλμπερτ είπε ότι «κάποιος στο CBS» ακολούθησε το «ευγενικό δελτίο τύπου» που ανακοίνωσε την ακύρωση του The Late Show με μια «ευγενική ανώνυμη διαρροή» στην New York Post, η οποία ανέφερε ότι το πρόγραμμα χάνει 40-50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

«Θα μπορούσα να φανταστώ ότι χάνουμε 24 εκατομμύρια δολάρια, αλλά πού θα μπορούσε ενδεχομένως να ξοδέψει η Paramount τα υπόλοιπα 16 εκατομμύρια δολάρια – ω, ναι», είπε ο Κόλμπερτ.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η μητρική εταιρεία του CBS, η Paramount Global, δήλωσε ότι θα καταβάλει στον Τραμπ 16 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του, σύμφωνα με την οποία μια συνέντευξη του «60 Minutes» με την Καμάλα Χάρις είχε επεξεργαστεί παραπλανητικά.

Το The Late Show δημοσίευσε μια προεπισκόπηση του μονολόγου του Στίβεν Κόλμπερτ στις 21 Ιουνίου στο Instagram πριν από την εκπομπή του προγράμματος στο CBS με τη λεζάντα: «Ραβδιά και πέτρες μπορεί να μας σπάσουν τα κόκαλα, αλλά τα προεδρικά σκατά δεν μπορούν ποτέ να μας βλάψουν».

«Ο Τραμπ πρέπει να φύγει, ο Κόλμπερτ πρέπει να μείνει»

Πριν από τη μαγνητοσκόπηση της Δευτέρας, ένα πλήθος περίπου 100 διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από το θέατρο Ed Sullivan στο κέντρο του Μανχάταν φωνάζοντας: «Ο Τραμπ πρέπει να φύγει, ο Κόλμπερτ πρέπει να μείνει», σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ του Τζέιμς Μάρτιν, γενικού συντάκτη του περιοδικού America Magazine. Αυτό ήταν επιπλέον πολλών εκατοντάδων άλλων που περίμεναν να μπουν για να δουν την εκπομπή.

Ο Στίβεν Κόλμπερτ είχε ανακοινώσει τον τερματισμό της εκπομπής στο κοινό του «Late Show» κατά τη διάρκεια της μαγνητοσκόπησης την Πέμπτη 17 Ιουλίου και το βίντεο αυτό κοινοποιήθηκε στο διαδίκτυο. Ο Κόλμπερτ δήλωσε ότι είχε μάθει για την απόφαση το βράδυ της Τετάρτης. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους θαυμαστές, το προσωπικό του και τα στελέχη του CBS (λέγοντας ότι «οι άνθρωποι στο CBS υπήρξαν σπουδαίοι συνεργάτες»), αλλά και τη λύπη του που το δίκτυο αποχωρεί από το late night: «Είναι μια φανταστική δουλειά. Μακάρι να την έπαιρνε κάποιος άλλος».

Οι κατάρες της Σάντρα Ο

Καλεσμένοι του Στίβεν Κόλμπερτ τη Δευτέρα ήταν η ηθοποιός Σάντρα Ο (στους τίτλους της οποίας περιλαμβάνονται τα «Grey’s Anatomy» και «Killing Eve») και Dave Franco («Now You See Me», «The Disaster Artist»). Επέστρεψε μετά το ρεπό της Παρασκευής (όταν το CBS πρόβαλε επανάληψη του επεισοδίου της 24ης Ιουνίου με τον Τζον Σίνα και τη Lorde).

Όταν η Ο ανέβηκε στη σκηνή, είπε στον Κόλμπερτ: «Μπορώ να ξεκινήσω λέγοντας κάτι που αισθάνομαι ότι μάλλον όλοι εδώ και όλοι έξω που είναι τόσο υποστηρικτικοί θέλουν να πουν, δηλαδή ότι λυπάμαι πολύ, και λυπάμαι, και είμαι πραγματικά εξοργισμένη για την ακύρωση της βραδινής εκπομπής εδώ».

Η Σάντρα Ο πήρε το χέρι του Κόλμπερτ και είπε: «Προς το CBS και την Paramount: μια πληγή και στα δύο σπίτια σας». Και πρόσθεσε: «Και επίσης μια κατάρα σε όλους εκείνους που υπηρετούν».

Το CBS, ανακοινώνοντας την ακύρωση του The Late Show, δήλωσε ότι πρόκειται για «καθαρά οικονομική απόφαση» και ότι η κατάργηση της εκπομπής ακολουθεί την πολυετή «κατρακύλα» στα οικονομικά της βραδινής τηλεόρασης. Η επόμενη σεζόν θα είναι η 11η και τελευταία σεζόν της εκπομπής του Κόλμπερτ στο δίκτυο, με τη λήξη της τον Μάιο του 2026.

Η σχέση Paramount και Τραμπ

Η είδηση ήρθε επίσης δύο εβδομάδες μετά τον διακανονισμό Paramount-Τραμπ. Στις 14 Ιουλίου, ο Στίβεν Κόλμπερτ είχε πει στην εκπομπή του ότι ο διακανονισμός από τη μητρική εταιρεία του CBS ήταν «μια μεγάλη δωροδοκία», υποστηρίζοντας ότι η Paramount έκανε την πληρωμή επειδή η εταιρεία επιδιώκει να εξασφαλίσει την έγκριση της κυβέρνησης Τραμπ για τη συγχώνευση με τη Skydance Media.

Οι επικριτές του Τραμπ, μεταξύ των οποίων και η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, Δημοκρατική της Μασαχουσέτης, υπέθεσαν ότι η ακύρωση της εκπομπής του Κόλμπερτ από το CBS σχετίζεται με τον διακανονισμό της Paramount με τον πρόεδρο. Η Γουόρεν έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον διακανονισμό Paramount/CBS ως «δωροδοκία».

«Η Αμερική αξίζει να μάθει αν η εκπομπή του ακυρώθηκε για πολιτικούς λόγους», ανέφερε η Ελίζαμπεθ Γουόρεν σε δήλωσή της στις 17 Ιουλίου. Την Παρασκευή, Writers Guild of America (Συνδικάτο που εκπροσωπεί συγγραφείς στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης) ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης να διερευνήσει τις συνθήκες γύρω από την ακύρωση του The Late Show, με το συνδικάτο να δηλώνει ότι έχει «σημαντικές ανησυχίες ότι η ακύρωση του The Late Show αποτελεί δωροδοκία, θυσιάζοντας την ελευθερία του λόγου για να κερδίσει την εύνοια της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς η εταιρεία αναζητά έγκριση συγχώνευσης».

Τη Δευτέρα, η Γουόρεν και οι γερουσιαστές Μπέρνι Σάντερς και Ρον Γουάιντεν έστειλαν επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Skydance Ντέιβιντ Έλισον, ρωτώντας αν η Skydance και ο Τραμπ είχαν μια «μυστική παράλληλη συμφωνία» εκτός από τον διακανονισμό με την Paramount. Ο Τραμπ έχει ισχυριστεί ότι ο διακανονισμός αξίζει στην πραγματικότητα έως και 35 εκατομμύρια δολάρια, όταν συνυπολογίζεται η «διαφήμιση». Στην επιστολή, οι γερουσιαστές ρώτησαν επίσης τον Έλισον αν ο ίδιος «ή άλλα στελέχη της Skydance συμμετείχαν σε συζητήσεις για την ακύρωση του ‘The Late Show With Stephen Colbert’». Σύμφωνα με το CBS, η Skydance δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην απόφαση για την ακύρωση του late-night show. (Σύμφωνα με το Variety, η Skydance αρνήθηκε να σχολιάσει).

Η ανακοίνωση του Στίβεν Κόλμπερτ

Ο Στίβεν Κόλμπερτ, στο βίντεο της 17ης Ιουλίου, είπε στο κοινό: «Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, θέλω να σας ενημερώσω για κάτι που έμαθα μόλις χθες το βράδυ. Του χρόνου θα είναι η τελευταία μας σεζόν. Το δίκτυο θα τερματίσει το ‘The Late Show’ τον Μάιο».

Αφού το κοινό αντέδρασε με κραυγές αποτροπιασμού και αποδοκιμασίες, ο Κόλμπερτ συνέχισε: «Ναι, συμμερίζομαι τα συναισθήματά σας. Δεν είναι μόνο το τέλος της εκπομπής μας, αλλά και το τέλος του ‘The Late Show’ στο CBS. Δεν θα αντικατασταθώ. Όλα αυτά απλά θα εξαφανιστούν. Και θέλω να πω, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι στο CBS ήταν σπουδαίοι συνεργάτες. Είμαι ευγνώμων στο Tiffany Network που μου έδωσε αυτή την καρέκλα και αυτό το όμορφο θέατρο για να το αποκαλώ σπίτι μου.

»Και φυσικά, είμαι ευγνώμων σε εσάς, το κοινό, που είστε μαζί μας κάθε βράδυ εδώ μέσα, εκεί έξω, σε όλο τον κόσμο, κύριε και κυρία Αμερική, και σε όλα τα πλοία στη θάλασσα», είπε ο Κόλμπερτ.

«Είμαι ευγνώμων που μοιράζομαι τη σκηνή με αυτό το συγκρότημα, αυτούς τους καλλιτέχνες εδώ πέρα κάθε βράδυ. Και είμαι εξαιρετικά, βαθιά ευγνώμων στους 200 ανθρώπους που εργάζονται εδώ. Μπορούμε να κάνουμε αυτό το σόου ο ένας για τον άλλον κάθε μέρα, όλη μέρα. Και είχα την ευχαρίστηση και την ευθύνη να μοιραστώ μαζί σας αυτό που κάνουμε κάθε μέρα μπροστά σε αυτή την κάμερα τα τελευταία 10 χρόνια. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι μια φανταστική δουλειά. Μακάρι να την έκανε κάποιος άλλος. Και είναι μια δουλειά που ανυπομονώ να κάνω με αυτή τη συνηθισμένη παρέα ηλιθίων για άλλους 10 μήνες. Θα έχει πλάκα».

*Πηγή: Variety