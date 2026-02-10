Η Νέα Υόρκη έχει πλέον το δικό της «Τείχος των Δακρύων» με τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Μια δημόσια καλλιτεχνική εγκατάσταση του καλλιτέχνη και φωτογράφου Φιλ Μπίλερ έχει τοποθετηθεί στο Μπούσγουικ της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας τα ονόματα χιλιάδων παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2025. Το έργο, με τίτλο «Wall of Tears (Το Τείχος των Δακρύων)», εκτείνεται σε μήκος περίπου 15 μέτρων και έχει τοποθετηθεί σε φράχτη στη διεύθυνση 12 Grattan Street.

Σύμφωνα με τον δημιουργό, στο πανό αναγράφονται 18.457 ονόματα παιδιών, όπως καταγράφονται από το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, για την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2023 έως τις 19 Ιουλίου 2025. Τα δεδομένα βασίζονται σε στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί και σε σχετικό ρεπορτάζ της Washington Post το καλοκαίρι του 2024.

Τα ονόματα είναι ταξινομημένα με χρονολογική σειρά, ενώ το καταγεγραμμένο φύλο αποδίδεται με δύο διαφορετικές αποχρώσεις του μπεζ. Για τα βρέφη που σκοτώθηκαν πριν συμπληρώσουν τον πρώτο χρόνο ζωής τους, αναγράφεται η ένδειξη «<1». Η καταγραφή ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2025.

«Wall of Tears» Mural in New York Memorializes the Children of Gaza

In the heart of Brooklyn, New York, a massive 50-foot mural titled the «Wall of Tears» has been unveiled. pic.twitter.com/FXmc1lKiiX — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) February 3, 2026

Ο καλλιτέχνης και το έργο του

Ο Φιλ Μπίλερ, φωτογράφος μεγαλωμένος στο Μπρονξ, έχει παρουσιάσει στο παρελθόν δημόσια έργα με κοινωνικό και πολιτικό περιεχόμενο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πορτρέτα από τα άδεια κρεβάτια Ουκρανών παιδιών που απήχθησαν από ρωσικές δυνάμεις, καθώς και φωτογραφική τεκμηρίωση του Φέργκιουσον μετά τη δολοφονία του Μάικλ Μπράουν.

Το «Wall of Tears» δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Radio Free Brooklyn και θα παραμείνει σε δημόσια θέα έως τις 15 Φεβρουαρίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Phil Buehler Art (@pwbuehler)



Ο Μπίλερ έχει στο παρελθόν χρησιμοποιήσει την ίδια μορφή μεγάλου πανό σε έργα που σχετίζονταν με την αμερικανική πολιτική σκηνή, όπως το «Wall of Liars and Deniers» (2022), με δηλώσεις συμμάχων του Ντόναλντ Τραμπ για τις εκλογές του 2020, και το «Wall of Shame» (2025), που αφορούσε τους κατηγορούμενους για την εισβολή της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο. Το νέο έργο διαφοροποιείται ως προς τον χαρακτήρα του, καθώς λειτουργεί ως μνημειακή καταγραφή απωλειών.

Η περίπτωση της Χιντ Ρατζάμπ

Η παρουσίαση της εγκατάστασης συνέπεσε με τη δεύτερη επέτειο από τον θάνατο της πεντάχρονης Χιντ Ρατζάμπ, η οποία σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στις 29 Ιανουαρίου 2024, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο της οικογένειάς της. Η υπόθεση είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, μετά τη δημοσιοποίηση ηχογράφησης με τις τελευταίες εκκλήσεις της για βοήθεια προς εργαζομένους του Ερυθρού Σταυρού.

Ανάμεσα στα ονόματα του πανό περιλαμβάνεται και φωτογραφία της Χιντ Ρατζάμπ, καθώς και φωτογραφίες άλλων παιδιών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Phil Buehler Art (@pwbuehler)

Δηλώσεις του καλλιτέχνη

Σε δηλώσεις του στο Hyperallergic, ο Μπίλερ ανέφερε ότι στόχος του έργου είναι να μεταφερθούν τα διαθέσιμα στοιχεία στο δημόσιο χώρο μέσω της τέχνης. Όπως σημείωσε, η καλλιτεχνική μορφή επιτρέπει σε πληροφορίες που είναι ήδη δημοσιευμένες να γίνουν πιο ορατές σε ένα ευρύτερο κοινό.

Η εγκατάσταση θα παραμείνει στο Μπούσγουικ έως τις 15 Φεβρουαρίου.επερνά κάποια φίλτρα», σημειώνει.

Η ιστορία της Χιντ Ρατζάμπ

Η παρουσίαση του έργου συνέπεσε με τη δεύτερη επέτειο από τον θάνατο της πεντάχρονης Χιντ Ρατζάμπ, που σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο της οικογένειάς της, στις 29 Ιανουαρίου 2024. Η ηχογράφηση με τις τελευταίες εκκλήσεις της για βοήθεια προς εργαζομένους του Ερυθρού Σταυρού είχε προκαλέσει τότε παγκόσμια κατακραυγή.

Ανάμεσα στα χιλιάδες ονόματα του πανό, η φωτογραφία αποφοίτησης της Χιντ ξεχωρίζει και κοιτά προς τον δρόμο. Φωτογραφίες και άλλων παιδιών εμφανίζονται σποραδικά ανάμεσα στις λίστες.

«Να δούμε όσα δεν θέλουμε να δούμε»

Ο Μπίλερ σκοπεύει να προσκαλέσει τοπικούς αξιωματούχους, ανάμεσά τους και τον δήμαρχο Ζόραν Μαμντάνι, σε εκδήλωση που θα γίνει στον χώρο της εγκατάστασης. Σκέφτεται συχνά, όπως λέει, ένα απόφθεγμα του Τζέιμς Μπόλντουιν: «Ο ρόλος του καλλιτέχνη είναι να κάνει τους ανθρώπους να συνειδητοποιούν όσα δεν βλέπουν».

«Κάποιοι δεν θέλουν να βλέπουν», καταλήγει. «Αν αυτό το έργο βοηθήσει έστω και λίγο να ανοίξουν μάτια ή μυαλά, τότε έχει πετύχει».

*Mε πληροφορίες από: Hyperallergic, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @pwbuehler