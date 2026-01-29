Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
29.01.2026 | 21:23
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times
Stories 29 Ιανουαρίου 2026, 22:55

«Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η κόρη μου» – H μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ συγκλονίζει στους New York Times

Η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, Γουίσαμ Χαμάντα, γράφει στους New York Times για τη δολοφονία στη Γάζα που της ανέθεσε τη νέα αποστολή της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Spotlight

Στις 3 Μαΐου 2025, ανήμερα των 7ων γενεθλίων της Χιντ Ρατζάμπ, το Hind Rajab Foundation κατέθεσε καταγγελία για εγκλήματα πολέμου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) της Χάγης, ονοματίζοντας τους δολοφόνους της 6χρονης Παλαιστίνιας, της οικογένειάς της και των διασωστών από την IDF.

«Μετά από έναν χρόνο ακούραστης έρευνας, έχουμε εντοπίσει την υπεύθυνη στρατιωτική μονάδα, καθώς και τον διοικητή που ηγήθηκε της επιχείρησης που σκότωσε την Ρατζάμπ, την οικογένειά της και τους δύο γιατρούς που προσπάθησαν να τη σώσουν» ανέφερε η οργάνωση.

Στην καταγγελία του το ίδρυμα κατονομάζει τον Αντισυνταγματάρχη Μπένι Αχαρόν, Διοικητή της 401ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF). Ο Αχαρόν έδωσε εντολή να δολοφονηθεί η οικογένεια της Χιντ Ρατζάμπ, η ίδια και οι διασώστες της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου στη συνοικία Τελ αλ-Χάουα, στις 29 Ιανουαρίου 2024.

Η Χιντ Ρατζάμπ ήταν μόλις έξι ετών με την έκκληση της για βοήθεια να έχει γίνει ένα σπαραξικάρδιο, εκκωφαντικά οδυνηρό, ντοκουμέντο μνήμης για το έγκλημα εις βάρος των Παλαιστινίων από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ στη Γάζα. «Φοβάμαι τόσο πολύ… παρακαλώ ελάτε» έλεγε ψιθυριστά.

Η Γουίσαμ Χαμάντα, μητέρα της Χιντ, εξομολογήθηκε ότι η εξάχρονη της είπε ότι δεν μπορούσε να μιλήσει επειδή αιμορραγούσε το στόμα της, αλλά δεν ήθελε να το σκουπίσει, ώστε η μητέρα της να μην χρειαστεί να το καθαρίσει.

View this post on Instagram

A post shared by wesam hamada (@mom_hind_rajab)

«Της είπα: “Δεν πειράζει, σκούπισε το στόμα σου και θα το πλύνω, γλυκιά μου”. Σκούπισε το στόμα με το μανίκι της και η φωνή χάθηκε. Ήταν ακριβώς 7 το απόγευμα. Η φωνή εξαφανίστηκε εντελώς», είπε η Χαμάντα.

Σήμερα η τραγωδία της Χιντ Ρατζάμπ απαιτεί να ακουστεί με όχημα την ταινία Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (The Voice of Hind Rajab) της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Καουτέρ Μπεν Χάνια.

Η Γουασίμ Χαμάντα πλέον έχει μια αποστολή. Να μην αφήσει κανένα άλλο παιδί στη Γάζα να πεθάνει όπως η μικρή Χιντ. Η Χαμάντα γράφει για το έγκλημα της ανθρωπότητας και την απώλεια μιας φωνής που έπνιξε το αίμα, στους New York Times:

Στις 29 Ιανουαρίου 2024, η φωνή της κόρης μου Χιντ έφτασε σε μένα για τελευταία φορά. Έχουν περάσει δύο χρόνια, αλλά η απουσία της εξακολουθεί να είναι ο πιο δυνατός ήχος στο σπίτι μας.

Εκείνη την ημέρα, η Χιντ ήταν παγιδευμένη σε ένα μικρό αυτοκίνητο περικυκλωμένη από άρματα μάχης του Ισραηλινού Στρατού. Τα ξαδέρφια της κείτονταν νεκρά δίπλα της. Τα ρούχα της ήταν βουτηγμένα στο αίμα τους. Ήταν 5 ετών, ψιθυρίζοντάς μου στο τηλέφωνο ότι έπρεπε να πάει στην τουαλέτα. Μίλησε επίσης με τους διασώστες, οι οποίοι προσπάθησαν να την παρηγορήσουν όσο περίμενε ένα ασθενοφόρο, μια συνομιλία που ηχογραφήθηκε και αργότερα ακούστηκε σε όλο τον κόσμο.

Η κόρη μου, η Χιντ Ρατζάμπ, γεννήθηκε στις 3 Μαΐου 2018, μετά από χρόνια υπογονιμότητας, χρόνια προσευχής, χρόνια πίστης ότι ο Θεός είχε κλείσει μια πόρτα που δεν θα άνοιγε ποτέ.

Όταν τελικά έμεινα έγκυος, ένιωσα ότι κουβαλούσα την ίδια μου την ελπίδα. Η γέννησή της ήταν δύσκολη – παραλίγο να την χάσω – αλλά όταν έβαλαν το μικροσκοπικό της σώμα στην αγκαλιά μου, ψιθύρισα μια προσευχή που έγινε υπόσχεση μεταξύ μας: «Θεέ μου, ας μείνει το άρωμά της μαζί μου. Και όταν η ζωή με συντρίψει, ας είναι το άρωμα της Χιντ αυτό που με βοηθά να συνεχίσω».

Δεν ήξερα ότι αυτή η προσευχή, μια απλή ευχή από μια νέα μητέρα, θα γινόταν το μόνο νήμα που θα με κρατούσε ενωμένη στον εφιάλτη που επρόκειτο να έρθει.
Η ζωή στη Γάζα δεν είναι σαν τη ζωή οπουδήποτε αλλού. Τα παιδιά μου και εγώ δεν ξέρουμε αυτό που οι άνθρωποι σε άλλες χώρες αποκαλούν συνηθισμένη ζωή. Έχουμε ζήσει μόνο στα πρόθυρα του εκτοπισμού ή του θανάτου. Στις πιο σκοτεινές μας στιγμές, όταν ο φόβος πλησίαζε και η επιβίωση φαινόταν αδύνατη, η μυρωδιά της Χιντ με ηρεμούσε.

Όλα όσα είχαμε υπομείνει ως οικογένεια ξαφνικά ένιωθα σαν να είχαν οδηγήσει σε εκείνη την αφόρητη στιγμή πριν από δύο χρόνια. Είχαμε γλυτώσει από συνεχή ισραηλινό βομβαρδισμό. Είχαμε τρέξει για να σώσουμε τη ζωή μας περισσότερες φορές από όσες μπορώ να μετρήσω. Στις 29 Ιανουαρίου, έπρεπε να φύγουμε ξανά.

Αφού η Χιντ μπήκε σε ένα αυτοκίνητο με έξι μέλη της οικογένειας, το αυτοκίνητο δέχτηκε πυρά. Όλοι στο αυτοκίνητο εκτός από την Χιντ σκοτώθηκαν.
Το να ακούω την κόρη μου να είναι παγιδευμένη, να παρακαλάει για τη βοήθειά μου, ήταν ένα είδος πόνου που καμία μητέρα δεν πρέπει να βιώνει.

Καθώς μιλούσα μαζί της, οι εργαζόμενοι της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου ήταν επίσης στο τηλέφωνο μαζί της από τη βάση τους. Ήξεραν ακριβώς πού βρισκόταν. Πριν χάσω την επαφή μαζί της, ένα ασθενοφόρο ήταν λίγα λεπτά μακριά. Λεπτά.

Είχαν προσπαθήσει να πάρουν άδεια από τις ισραηλινές αρχές για να τη σώσουν νωρίτερα, αλλά χρειάστηκαν περίπου τρεις ώρες για να τους δοθεί το πράσινο φως. Όταν τελικά στάλθηκε ένα ασθενοφόρο και έφτασε κοντά στην Χιντ, δέχτηκε πυρά και οι δύο νοσηλευτές που επέβαιναν σκοτώθηκαν.

Σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα, η Χιντ βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητο. Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν δηλώσει ότι το ασθενοφόρο δεν χρειαζόταν την άδειά τους και ότι δεν είχαν βρεθεί στην περιοχή. Αλλά πολλαπλές έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν παρόντες και πιθανότατα σκότωσαν την Χιντ και τα άλλα μέλη της οικογένειάς μας.

Να τι ξέρω: Η κόρη μου πέθανε μόνη της, παρακαλώντας κάποιον να έρθει να την πάρει. Εγώ δεν μπορούσα.

Η Χιντ ήταν έξυπνη πέρα ​​από την ηλικία της. Της έμαθα να γράφει πριν καν πατήσει το πόδι της σε τάξη. Έχω ακόμα το πρώτο της σχολικό τετράδιο. Όταν ξεκίνησε το σχολείο, οι δάσκαλοι έμειναν έκπληκτοι: Είχε απαντήσεις σε όλα, στα αραβικά και τα αγγλικά.

Αγαπούσε τον μικρό της αδερφό, τον Ιγιάντ, με μια τρυφερότητα που δύσκολα μπορώ να εκφράσω με λόγια. Τον φρόντιζε με τρόπους πολύ πέρα ​​από την ηλικία της – μια αληθινή μεγαλύτερη αδερφή, μια προστάτιδα. Ακόμα και τώρα, ρωτάει: «Τι υποτίθεται ότι θα κάνω χωρίς αυτήν;»

Δεν έχω την απάντηση.

YouTube thumbnail

Κανένα παιδί δεν αξίζει να πεθάνει όπως η Χιντ, όπως ακριβώς κανένα παιδί δεν πρέπει να ζει υπό τη συνεχή απειλή βομβαρδισμού, πείνας και εκτοπισμού. Η κόρη μου ήταν απλώς ένα από τα δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνια παιδιά στη Γάζα των οποίων οι ιστορίες τελείωσαν πριν καν ξεκινήσουν. Τουλάχιστον 20.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2023. Είκοσι χιλιάδες μέλλοντα, σβησμένα.

Όταν η σκηνοθέτιδα Καουτέρ Μπεν Χάνια επικοινώνησε μαζί μου για να κάνει μια ταινία για τις τελευταίες ώρες της Χιντ, δίσταζα. Ακόμα πνιγόμουν στη θλίψη. Η ιδέα να ξαναζήσω εκείνες τις στιγμές με τρομοκρατούσε. Αλλά ήξερα επίσης ότι αν ο κόσμος δεν άκουγε την Χιντ, η δολοφονία της θα γινόταν ένας ακόμη χαμένος αριθμός. Ίσως αν ο κόσμος άκουγε τη φωνή της, σκέφτηκα, να μπορούσαν να σωθούν και άλλα παιδιά.

Η προστασία των παιδιών στη Γάζα πρέπει να σημαίνει πραγματική προστασία. Καταρχάς, σημαίνει μια κατάπαυση του πυρός που σώζει πραγματικά ζωές, όχι μια που υπάρχει μόνο στα χαρτιά.

Περισσότερα από 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησε επίσημα η κατάπαυση του πυρός.

Σημαίνει να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί και η διεθνής ροή όπλων προς ένα καθεστώς που σαφώς επιδιώκει να συντρίψει το πνεύμα μας και να μας σβήσει.

Σημαίνει να ανοίξουν περισσότεροι ιατρικοί διάδρομοι και να επιτραπεί η είσοδος περισσότερων τροφίμων. Σημαίνει να διασφαλιστεί η λογοδοσία, όχι μόνο για τον θάνατο της Χιντ αλλά και για εκείνα τα χιλιάδες παιδιά των οποίων οι ζωές κλάπηκαν.

Όταν ο κόσμος σιωπά κόσο τα παιδιά σκοτώνονται, λιμοκτονούν και εκτοπίζονται, αυτή η σιωπή είναι συνενοχή. Κάθε παιδί που πεθαίνει περιμένοντας να σωθεί αντιπροσωπεύει μια αποτυχία της ανθρωπότητας.

Είμαι μητέρα από τη Γάζα. Κάποτε φορούσα το άρωμα της κόρης μου σαν πανοπλία για να συνεχίσω. Τώρα το φοράω επειδή είναι το μόνο που μου έχει απομείνει.

Ζω για να κουβαλάω τη φωνή της Χιντ, ώστε να σωθούν και άλλα παιδιά. Ας είναι αυτή που θα κινήσει τον κόσμο ώστε να δει επιτέλους ότι τα παιδιά της Γάζας έχουν το δικαίωμα να ζουν, να μεγαλώνουν και να ονειρεύονται, όπως όλα τα άλλα παιδιά.

Η δολοφονία της κόρης μου Χιντ δεν με έχει συντρίψει. Με αφήνει με την ευθύνη μιας μητέρας να προσπαθήσω να διασφαλίσω ότι κανένα άλλο παιδί δεν θα μείνει χωρίς φωνή.

YouTube thumbnail

Το σπαρακτικό δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τη δολοφονία της Παλαιστίνιας Χιντ Ρατζάμπ από το Ισραήλ προτάθηκε για Όσκαρ.

Η ταινία της Καουτέρ Μπεν Χάνια είναι υποψήφια για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, τον Ασημένιο Λέοντα, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Σεπτέμβριο.

Η 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο Λος Άντζελες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

Χρυσός: Φρενίτιδα δίχως τέλος – Γιατί τα πολύτιμα μέταλα σπάνε όλα τα ρεκόρ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

Σχέσεις: Πώς μιλάτε μεταξύ σας για το σεξ;

World
Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

inWellness
inTown
Stories
Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»
Σφαγή 29.01.26

Ο αληθινός Dexter: Ο serial killer που δολοφόνησε περισσότερους από 100 ανθρώπους – «Όλοι τους όμως το άξιζαν»

Χρόνια προτού κυκλοφορήσουν τα βιβλία και η σειρά με ήρωα τον serial killer Dexter Morgan, υπήρξε ένας βραζιλιάνος που υποστήριζε ότι σκότωνε μόνο όσους το άξιζαν - και ήταν η έμπνευση του συγγραφέα Τζεφ Λίντσεϊ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»
Troublemaker 28.01.26

O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Νέλσον Μαντέλα εξετάζει τόσο τον αγώνα του ενάντια στο άπαρτχαιντ, όσο και τις γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους στη ζωή του - μια εκ των οποίων ήταν η αγωνίστρια Γουίνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»
«Εντάξει, εντάξει» 27.01.26

Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»

Το κάπως μακρινό 1993, ο Μάθιου ΜακΚόναχι ενσάρκωσε τον Ντέιβιντ Γούντερσον στην εμβληματική ταινία «Dazed and Confused» - και η σκιαγράφηση του χαρακτήρα του, δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα – Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών
Αιώνιος αουτσάιντερ 27.01.26

Μελ Μπρουκς, γέλια και δάκρυα - Η γλυκόπικρη μοναξιά των 99 ετών

Σε συν-σκηνοθεσία του Τζαντ Άπατοου, η σειρά δύο επεισοδίων του HBO είναι μια εξαντλητική ματιά στη ζωή και την κωμωδία του Μελ Μπρουκς. Αφορά επίσης τη μακροζωία και τη μοναξιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν – Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου
Είμαστε τρελούτσικοι 26.01.26

Η Γη είναι επίπεδη, τα ρακούν ομιλούν και τα φαντάσματα απεργούν - Ο συναρπαστικός κόσμος του παράξενου

Στο βιβλίο του «The Theory of Everything Else» (Η Θεωρία για Όλα τα Άλλα), ο κωμικός και συγγραφέας Dan Schreiber συγκεντρώνει τις πιο τρελές, αστείες (και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις πιο επικίνδυνες) ιδέες που έχει σκεφτεί η ανθρωπότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» – Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ
Έρευνα στην ομίχλη 26.01.26

«Στεκόταν εμπόδιο σε ορισμένα άτομα» - Η μυστηριώδης δολοφονία της ερευνήτριας γοριλών Νταϊάν Φόσεϊ

Η πρωτοπόρος πρωτευοντολόγος Νταϊάν Φόσεϊ κατέστρεψε τον μύθο των γορίλων ως άγριων θηρίων πριν σκοτωθεί από ανθρώπινα χέρια, πριν από 40 χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μα πώς μπορεί κανείς να μισεί έναν σκαντζόχοιρο; Η σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα αξιολάτρευτο ζωάκι
Μεσαίωνας 25.01.26

Μα πώς μπορεί κανείς να μισεί έναν σκαντζόχοιρο; Η σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα αξιολάτρευτο ζωάκι

Σήμερα δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι ένα ζωάκι σαν τον σκαντζόχοιρο θα μπορούσε να προκαλεί φόβο ή μίσος. Κι όμως, πίσω από τη χαριτωμένη εικόνα του κρύβεται μια μακρά ιστορία προκαταλήψεων και διωγμών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη
Plot twist 25.01.26

Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη

Η «βασίλισσα του εγκλήματος» έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μπεστ σέλερ μυθιστόρημα γραμμένο μάλιστα από την ίδια. Η Αγκάθα Κρίστι ήταν μια ατρόμητη ταξιδιώτισσα. Οι τοποθεσίες των περισσότερων αστυνομικών μυθιστορημάτων της ήταν εμπνευσμένες από μέρη που είχε επισκεφθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Sinners» – H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος
Όσκαρ 2026 25.01.26

«Sinners» - H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος

«Αυτό που ανυψώνει το «Sinners» πέρα από το γκορ — αυτό που το καθιστά ένα απολαυστικό έργο ιστορικής φαντασίας — είναι οι λεπτομέρειες που εξυφαίνονται στο πατρόν της ιστορίας» γράφει ο συγγραφέας LZ Granderson στους Los Angeles Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη
Stories 25.01.26

Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη

Ήταν ο αρχιτέκτονας του Χίτλερ και ο «μετανοημένος» Ναζί και στη Νυρεμβέργη βρήκε τρόπο να ξεφύγει από την καταδίκη. Ο Άλμπερτ Σπέερ έπεισε τον κόσμο πως άλλαξε, μα πίσω από τη μετάνοια έκρυβε μια διπλή, σκοτεινή ζωή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» – Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ
Μόδα και υπέρβαση 24.01.26

Έλσα Σκιαπαρέλι: «Πεινασμένη για στοργή, τρελό ταλέντο, τολμηρή προσωπικότητα» - Λογικό να τη μισεί η Κοκό Σανέλ

Ως παιδί, προσπάθησε να φυτέψει λουλούδια στο πρόσωπό της, για να κρυφτεί από την πραγματικότητα. Η νέα έκθεση «Schiaparelli: Fashion Becomes Art» (Σκιαπαρέλι: Η Μόδα γίνεται Τέχνη) στο Λονδίνο εξερευνά τις πολυάριθμες συνεργασίες της σχεδιάστριας με σουρεαλιστές αστέρες, από τον Νταλί έως τον Μαν Ρέι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία: Ολόκληρη κοινότητα στην Σικελία κινδυνεύει από κατολίσθηση – Διάσωση αλόγων και γαϊδουριών [Βίντεο]
Καταρρακτώδεις βροχές 30.01.26

Ιταλία: Ολόκληρη κοινότητα στην Σικελία κινδυνεύει από κατολίσθηση - Διάσωση αλόγων και γαϊδουριών

Μια κοινότητα στην Σικελία, κωμόπολη για τα ελληνικά δεδομένα, κινδυνεύει, όταν μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε και πήρε μαζί της πολλές κατοικίες, σπίτια εξακολουθούν να πέφτουν στον γκρεμό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
UEFA Ranking: Παρέμεινε στην 11η θέση η Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 30.01.26

UEFA Ranking: Παρέμεινε στην 11η θέση η Ελλάδα

Παρά την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιόν με 4-2 και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρόμα με 1-1, η Ελλάδα παραμένει στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Σύνταξη
Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ
Εκστρατεία σπίλωσης 29.01.26

Τα εργατικά ατυχήματα και η κυβερνητική λάσπη – Τι δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ

Στην Ελλάδα τα 7 στα 10 εργατικά ατυχήματα ξεφεύγουν από τις επίσημες στατιστικές εκτιμά το Eurogip, ευρωπαϊκό παρατηρητήριο ασφάλισης και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, με έδρα τη Γαλλία.

Αφροδίτη ΤζιαντζήΓιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου
Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)
Yes, sir 29.01.26

Το φαλλικό φόρεμα της Charli XCX κρύβει ιστορίες για άγριες (και όχι αγρίους)

Η Charli xcx προσέλαβε τους έμπειρους σχεδιαστές της Vivienne Westwood για να δημιουργήσουν ένα φόρεμα που θυμίζει φαλλό και φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας
Μετοχές - προϊόντα 29.01.26

Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας

Η άνοδος των μετοχών τεχνολογίας, τραπεζών και πρώτων υλών οδήγησε το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του κόσμου, το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας, σε ιστορική ετήσια απόδοση

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)
Europa League 29.01.26

Ισοφάρισε η Λιόν, αποβλήθηκε ο Κωνσταντέλιας (vids)

Άμεση ήταν η αντίδραση της Λιόν μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, με τους Γάλλους να ισοφαρίζουν με τον Ιμπέρ, ενώ λίγο αργότερα ο Δικέφαλος έμεινε και με παίκτη λιγότερο, αφού ο Κωνσταντέλιας είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Σύνταξη
Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό
70.000+ 29.01.26

Το Ισραήλ αποδέχεται για πρώτη φορά τον απολογισμό των νεκρών στη Γάζα – Αρνείται τον λιμό

Για πρώτη φορά ο στρατός του Ισραήλ αποδέχθηκε τους υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τη Γάζα ως αληθείς, με φόβους πως οι νεκροί αγνοούμενοι μπορεί να είναι χιλιάδες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)
Europa League 29.01.26

Γκολ ο Γιακουμάκης για τον ΠΑΟΚ και απόλυτος σεβασμός στα θύματα – Η αφιέρωση των παικτών (vid)

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο γήπεδο της Λιόν με τον Γιακουμάκη όμως οι παίκτες του Δικεφάλου δεν πανηγύρισαν. Αντιθέτως τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία σηκώνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι
Ασφυκτικός θάνατος 29.01.26

Θεσσαλονίκη: Τι εξετάζουν οι αρχές για τις δύο νεκρές γυναίκες – Πότε θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο κατηγορούμενοι

Νέες, σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του εντοπισμού δύο σορών γυναικών, για τον θάνατο των οποίων συνελήφθησαν δύο άντρες στην Θεσσαλονίκη - Διώκονται για θανατηφόρο βιασμό

Σύνταξη
Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Νέα ντοκουμέντα – Οι τρύπες στο υπόγειο και η στιγμή που εντοπίζεται η διαρροή προπανίου από τη ΔΑΕΕ

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το προπάνιο διοχετεύτηκε στο έδαφος μέσω των όμβριων υδάτων και αποθηκεύτηκε στο υπόγειο του εργοστασίου της Βιολάντα

Σύνταξη
Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο
ΟΗΕ 29.01.26

Γκουτέρες εναντίον Τραμπ: Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που θα έχει τον τελευταίο λόγο

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν από μια δύναμη που «καθορίζει τους κανόνες» ή από τη διαίρεση του κόσμου σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής, δήλωσε την Πέμπτη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες

Σύνταξη
Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία
Νέος κίνδυνος 29.01.26

Ξανά στο χείλος του shutdown οι ΗΠΑ – Στον «πάγο» το πακέτο δαπανών στη Γερουσία

Ομοσπονδιακή παράλυση προ των πυλών, η σύγκρουση για την ICE διχάζει την Ουάσιγκτον - Το πολιτικό θρίλερ με φόντο τον προϋπολογισμό και οι κοινωνικές εντάσεις που οδηγούν τις ΗΠΑ σε ένα νέο «λουκέτο»

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Κυβέρνηση: Προκαταλαμβάνει την έρευνα για το εργατικό δυστύχημα – Επιτίθεται σε όποιον την ελέγχει – Επιχειρεί μετάθεση ευθυνών

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, η κυβέρνηση επικαλείται την έρευνα της Δικαιοσύνης αλλά δεν παύει να παίρνει θέση για τη νομιμοφροσύνη της ελεγχόμενης επιχείρησης, επιδεικνύει δυσανεξία στην κριτική, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και κρύβεται πίσω από αμφισβητούμενες στατιστικές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο