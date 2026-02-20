newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Γάζα: Ανατριχιαστικό – Ο αριθμός των νεκρών ήταν τρεις φορές μεγαλύτερος στους 16 πρώτους μήνες του πολέμου
Κόσμος 20 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Γάζα: Ανατριχιαστικό – Ο αριθμός των νεκρών ήταν τρεις φορές μεγαλύτερος στους 16 πρώτους μήνες του πολέμου

Ποιοι και πώς πραγματοποίησαν την έρευνα - «Συντηρητικά και αξιόπιστα» τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, λένε οι ερευνητές

Σύνταξη
Ο αριθμός των «βίαιων θανάτων» στη Γάζα κατά τους πρώτους 16 μήνες του πολέμου του Ισραήλ ξεπέρασε τις 75.000 – ένας αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τα επίσημα στοιχεία της εποχής, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet Global Health.

Η νέα έρευνα αποδεικνύει ότι οι Παλαιστίνιοι που σκοτώθηκαν στη Γάζα είναι πολύ περισσότεροι από όσους έχουν καταγράψει οι αρχές του πολύπαθου θύλακα

Την έρευνα αναδημοσιεύει το Middle East Eye.

Η Έρευνα Θνησιμότητας στη Γάζα υπολόγισε 75.200 «βίαιους θανάτους» στη Λωρίδα μεταξύ 7 Οκτωβρίου 2023 και 5 Ιανουαρίου 2025.

Την ίδια ημερομηνία το 2025, το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ανερχόταν σε 49.090.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, υποδηλώνει ότι ο πραγματικός αριθμός ήταν περίπου 35% μεγαλύτερος.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι το ποσοστό των γυναικών, των παιδιών και των ηλικιωμένων που σκοτώθηκαν στη Γάζα, όπως καταγράφηκε από τους υγειονομικούς υπαλλήλους, ήταν ακριβές.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι 42.200 γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι υπέστησαν βίαιο θάνατο έως τις 5 Ιανουαρίου 2025, κάτι που αποτελούσε το 56% του συνολικού αριθμού.

«Τα συνολικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι, από τις 5 Ιανουαρίου 2025, το 3,4% του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας είχε σκοτωθεί βίαια και ότι υπήρξε σημαντικός αριθμός μη βίαιων θανάτων που προκλήθηκαν έμμεσα από τη σύγκρουση», σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης.

Ποιοι και πώς πραγματοποίησαν την έρευνα

Στους συγγραφείς περιλαμβάνονται ένας οικονομολόγος, ένας δημογράφος, ένας επιδημιολόγος και ειδικοί σε θέματα ερευνών.

Ένας από τους συγγραφείς, ο Μάικλ Σπάγκατ, καθηγητής Οικονομικών στο Royal Holloway, δήλωσε ότι σύμφωνα με τη μελέτη έως τον Ιανουάριο του 2025 καταγράφηκαν επιπλέον 8.200 θάνατοι στη Γάζα, οι οποίοι αποδόθηκαν σε έμμεσες επιπτώσεις, όπως ο υποσιτισμός και οι μη θεραπευμένες ασθένειες.

Η μελέτη περιελάμβανε συνεντεύξεις με 2.000 νοικοκυριά που αντιπροσώπευαν 9.729 άτομα στη Γάζα. Τα νοικοκυριά επιλέχθηκαν προσεκτικά ώστε να αντιπροσωπεύουν τον πληθυσμό και τους ζητήθηκε να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με τους θανάτους μελών της οικογένειάς τους. Η έρευνα διεξήχθη από έμπειρους Παλαιστίνιους δημοσκόπους.

Η μελέτη δεν περιλαμβάνει την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο (όταν το Ισραήλ άρχισε ξανά τις πολεμικές επιχειρήσεις), κατά τη διάρκεια της οποίας κηρύχθηκε λιμός στη Γάζα λόγω του αποκλεισμού της βοήθειας από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Στιγμιότυπο μετά από επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

«Συντηρητικά και αξιόπιστα» τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Γάζα

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζουν, αυτή ήταν η πρώτη αντιπροσωπευτική έρευνα νοικοκυριών που διεξήχθη κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

«Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τη σκοπιμότητα της παρακολούθησης της θνησιμότητας σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σύγκρουσης και παρέχουν μια κρίσιμη εμπειρική βάση για την εκτίμηση του πραγματικού ανθρώπινου κόστους της σύγκρουσης», τόνισαν.

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Γάζα μέχρι αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον 72.063 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις από τον Οκτώβριο του 2023.

Το Ισραήλ αμφισβητεί εδώ και καιρό τα στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, αλλά τον περασμένο μήνα ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός αποδέχεται ότι περίπου 70.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Γάζα ήταν αξιόπιστα, παρά το γεγονός ότι οι υπάλληλοί του εργάζονταν υπό «εξαιρετικά περιοριστικές συνθήκες».

Μάλιστα, τόνισαν ότι τα στοιχεία αυτά αντιπροσώπευαν ένα συντηρητικό «κατώτατο όριο» και όχι μια υπερεκτίμηση.

«Η επικύρωση των εκθέσεων (σ.σ. του υπουργείου Υγείας) μέσω πολλαπλών ανεξάρτητων μεθοδολογιών υποστηρίζει την αξιοπιστία των διοικητικών συστημάτων καταγραφής θυμάτων, ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες», αναφέρει η μελέτη.

Παρόμοιους αριθμούς παρουσιάζει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών Max Planck

Τον Νοέμβριο, το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών Max Planck εκτίμησε ότι 78.318 άτομα σκοτώθηκαν στη Γάζα μεταξύ 7 Οκτωβρίου 2023 και 31 Δεκεμβρίου 2024 – σχεδόν ακριβώς την ίδια περίοδο με τη μελέτη του Lancet.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Lancet πέρσι εκτίμησε ότι ο αριθμός των θανάτων που ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας για τους πρώτους εννέα μήνες του πολέμου ήταν υποτιμημένος κατά 41%.

Με βάση αυτή τη μελέτη υπολογίζεται ότι 64.260 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2024 – αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τον επίσημο των 37.877.

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ
Οικονομικές Ειδήσεις 20.02.26

Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ-μάρκετ, τις υπηρεσίες, τα ενοίκια έχουν σηκώσει θυελλώδεις ανέμους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Το «αλμυρό» σαρακοστιανό τραπέζι και ο… «γαλάζιος χαρταετός».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιστορίες για γέλια και για κλάματα στο Αυτόφωρο
Δικαστήρια 20.02.26

Ιστορίες για γέλια και για κλάματα στο Αυτόφωρο

«ΤΑ ΝΕΑ» πέρασαν μία μέρα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, εκεί όπου το σοβαρό μπερδεύεται με το χαλαρό και το δραματικό με το κωμικό σκιαγραφώντας τη μικρογραφία της κοινωνίας μας

Γιώργος Σχοινάς
Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube
Εκπυρσοκρότηση 20.02.26

Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube

Μια πρωτοφανής σύγκρουση μεταξύ του κορυφαίου παρουσιαστή Στίβεν Κολμπέρ και του δικτύου CBS ήρθε στο φως, με αφορμή την άρνηση των νομικών συμβούλων του καναλιού να μεταδώσουν τη συνέντευξη του Τεξανού υποψηφίου Γερουσιαστή Τζέιμς Ταλαρίκο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης
Ακίνητα 20.02.26

Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης

Δέκα SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών - Τα μυστικά και οι παγίδες λίγο πριν από την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ενιαία υγεία: 3 στις 4 λοιμώδεις νόσους προέρχονται από ζώα
Όλοι συνδεδεμένοι 20.02.26

3 στις 4 λοιμώδεις νόσους προέρχονται από ζώα

Περιβαλλοντικοί παράγοντες ευθύνονται για το 15% της θνησιμότητας στην Ευρώπη και προκαλούν μέχρι και το 90% των κινδύνων για χρόνια νοσήματα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό

Έξι ακόμα υπάλληλοι που εμφανίζονται σε διαλόγους της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέμειναν σε θέσεις ευθύνης υπό τη νέα διοίκηση χωρίς πειθαρχικό έλεγχο ή κρίσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Καισαριανή: Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών
Ελλάδα 20.02.26

Τι σημαίνει η ανακήρυξη σε «μνημείο» των συγκλονιστικών φωτογραφιών της Καισαριανής

Σε νέα φάση περνούν οι προσπάθειες της Πολιτείας για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν 2-2: Έδειξε σφυγμό και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία
Europa League 19.02.26

Έδειξε σφυγμό ο Παναθηναϊκός και πάει για την πρόκριση στην Τσεχία (2-2)

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάρρευσε μετά το 0-1 του Βισίνσκι, ανέτρεψε το σκορ με δύο γκολ του ασταμάτητου Τεττέη, όμως η «βολίδα» του Λαντρά έδωσε την ισοπαλία στη Βικτόρια Πλζεν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
