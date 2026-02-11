Μια συγκλονιστική έρευνα παρουσιάζει το Al Jazeera, με την οποία αποκαλύπτεται ότι τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν στη Γάζα εξαιτίας της χρήσης θερμικών και θερμοβαρικών όπλων από το Ισραήλ, τα οποία είχε προμηθευτεί από τις ΗΠΑ και Δυτικούς συμμάχους του.

«Τέσσερα από τα παιδιά μου απλά εξαφανίστηκαν. Τα έψαξα εκατομμύρια φορές. Δεν έμεινε ούτε ένα κομμάτι. Πού πήγαν;»

Η Παλαιστίνια Γιασμίν Μαχάνι περιέγραψε ότι στις 10 Αυγούστου του 2024 έψαχνε τον γιο της, Σαάντ ανάμεσα σε ερείπια του σχολείου αλ-Ταμπίν που κάπνιζαν μετά από ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Η ίδια βρήκε τον σύζυγό της να ουρλιάζει, αλλά κανένα ίχνος του Σαάντ.

«Μπήκα στο τζαμί και βρήκα τον εαυτό μου να πατάει πάνω σε σάρκα και αίμα», είπε η Μαχάνι στο Al Jazeera Arabic για μια έρευνα που μεταδόθηκε τη Δευτέρα.

Έψαξε σε νοσοκομεία και νεκροτομεία για μέρες. «Δεν βρήκαμε τίποτα από τον Σαάντ. Ούτε καν ένα πτώμα για να θάψουμε. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο».

Η Μαχάνι είναι μια από τις χιλιάδες Παλαιστίνιες των οποίων οι αγαπημένοι άνθρωποι απλώς εξαφανίστηκαν κατά τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα που προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 72.000 ανθρώπων.

Ανατριχιαστικά τα στοιχεία της έρευνας

Σύμφωνα με την έρευνα του τηλεοπτικού σταθμού Al Jazeera Arabic, «The Rest of the Story» (Η υπόλοιπη ιστορία), οι ομάδες Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα έχουν καταγράψει 2.842 Παλαιστινίους που «εξαφανίστηκαν» από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, χωρίς να αφήσουν πίσω τους τίποτα άλλο παρά πιτσιλιές αίματος ή μικρά κομμάτια σάρκας.

Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες απέδωσαν αυτό το φαινόμενο στη συστηματική χρήση από το Ισραήλ διεθνώς απαγορευμένων θερμικών και θερμοβαρικών όπλων, που συχνά αναφέρονται ως βόμβες κενού ή αεροζόλ, ικανά να παράγουν θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 3.500 βαθμούς Κελσίου.

Ο αριθμός 2.842 δεν είναι εκτίμηση, αλλά το αποτέλεσμα μιας αυστηρής έρευνας από την Πολιτική Προστασία της Γάζας, όπως επισημαίνει το AJ.

Ο εκπρόσωπος Μαχμούντ Μπασάλ εξήγησε στο Al Jazeera ότι οι ομάδες της Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούν μια «μέθοδο επαλήθευσης» στους χώρους των επιθέσεων.

«Μπαίνουμε σε ένα σπίτι που έχει στοχοποιηθεί και συγκρίνουμε τον γνωστό αριθμό των κατοίκων με τα πτώματα που ανακτήθηκαν», είπε ο Μπασάλ.

«Αν μια οικογένεια μας πει ότι υπήρχαν πέντε άτομα μέσα και ανακτήσουμε μόνο τρία άθικτα πτώματα, θεωρούμε τα άλλα δύο ως ‘εξατμισμένα’ μόνο αφού μια εξαντλητική έρευνα δεν αποφέρει τίποτα άλλο παρά βιολογικά ίχνη — πιτσιλιές αίματος στους τοίχους ή μικρά θραύσματα όπως κομμάτια κρανίου», πρόσθεσε.

Πώς τα ανθρώπινα σώματα μετατρέπονται σε στάχτη σε δευτερόλεπτα

Στην έρευνα περιγράφεται λεπτομερώς πώς συγκεκριμένες χημικές συνθέσεις στα ισραηλινά πυρομαχικά μετατρέπουν τα ανθρώπινα σώματα σε στάχτη σε δευτερόλεπτα.

Ο Βασίλι Φατιγκάροφ, Ρώσος στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, εξήγησε ότι τα θερμοβαρικά όπλα δεν σκοτώνουν απλώς, αλλά καταστρέφουν την ύλη.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά εκρηκτικά, αυτά τα όπλα διασκορπίζουν ένα σύννεφο καυσίμου που αναφλέγεται δημιουργώντας μια τεράστια πυρκαγιά και ένα φαινόμενο κενού.

«Για να παραταθεί ο χρόνος καύσης, προστίθενται σκόνες αλουμινίου, μαγνησίου και τιτανίου στο χημικό μείγμα», εξήγησε ο Φατιγκάροφ.

«Αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία της έκρηξης σε 2.500 με 3.000 βαθμούς Κελσίου», σημείωσε.

Σύμφωνα με την έρευνα, η έντονη θερμότητα συχνά παράγεται από το τριτονάλ, ένα μείγμα TNT και σκόνης αλουμινίου που χρησιμοποιείται σε βόμβες αμερικανικής κατασκευής, όπως η MK-84.

Ο Δρ Μουνίρ αλ-Μπουρς, γενικός διευθυντής του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας στη Γάζα, εξήγησε τις βιολογικές επιπτώσεις της ακραίας ζέστης στον ανθρώπινο οργανισμό, ο οποίος αποτελείται κατά περίπου 80% από νερό.

«Το σημείο βρασμού του νερού είναι 100 βαθμοί Κελσίου», είπε ο αλ-Μπουρς.

«Όταν ένα σώμα εκτίθεται σε θερμοκρασία που υπερβαίνει τους 3.000 βαθμούς σε συνδυασμό με τεράστια πίεση και οξείδωση, τα υγρά βράζουν αμέσως. Οι ιστοί εξατμίζονται και μετατρέπονται σε στάχτη. Είναι χημικά αναπόφευκτο», πρόσθεσε.

Το Al Jazeera παρουσιάζει σε γράφημά του τα όπλα αμερικάνικης κατασκευής που χρησιμοποιήθηκαν στη Γάζα:

Νομικοί εμπειρογνώμονες καταδικάζουν το Ισραήλ, αλλά και τους Δυτικούς προμηθευτές του

Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι για τη χρήση αυτών των όπλων δεν ευθύνεται μόνο το Ισραήλ, αλλά και οι Δυτικοί προμηθευτές του.

«Πρόκειται για μια παγκόσμια γενοκτονία, όχι μόνο ισραηλινή», δήλωσε η δικηγόρος Ντιάνα Μπούτου, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Georgetown στο Κατάρ.

Μιλώντας στο Φόρουμ του Al Jazeera στην Ντόχα, η Μπούτου υποστήριξε ότι η αλυσίδα εφοδιασμού αποτελεί απόδειξη συνενοχής.

«Βλέπουμε μια συνεχή ροή αυτών των όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Γνωρίζουν ότι αυτά τα όπλα δεν κάνουν διάκριση μεταξύ μαχητή και παιδιού, αλλά συνεχίζουν να τα στέλνουν», τόνισε.

Η Μπούτου τόνισε ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η χρήση όπλων που δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ μαχητών και μη μαχητών αποτελεί έγκλημα πολέμου.

«Ο κόσμος γνωρίζει ότι το Ισραήλ διαθέτει και χρησιμοποιεί αυτά τα απαγορευμένα όπλα», δήλωσε η Μπούτου.

«Το ερώτημα είναι γιατί τους επιτρέπεται να παραμένουν εκτός του συστήματος λογοδοσίας», σημείωσε.

Το διεθνές δικαστικό σύστημα «απέτυχε στο τεστ της Γάζας»

Παρά το γεγονός ότι το Διεθνές Δικαστήριο εξέδωσε προσωρινά μέτρα κατά του Ισραήλ τον Ιανουάριο του 2024, διατάζοντάς το να αποτρέψει πράξεις γενοκτονίας, και παρά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Νοέμβριο του 2024, οι δολοφονίες πολλαπλασιάστηκαν.

Ο Ταρίκ Σαντάμπ, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, υποστήριξε ότι το διεθνές δικαστικό σύστημα «απέτυχε στο τεστ της Γάζας».

«Από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός (σ.σ. τον Οκτώβριο), περισσότεροι από 600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί», δήλωσε ο Σαντάμπ.

Τόνισε ότι ο πόλεμος συνεχίστηκε με πολιορκία, λιμό και επιθέσεις. «Το μπλόκο σε φάρμακα και τρόφιμα αποτελεί από μόνος του έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», τόνισε.

Ο Σαντάμπ επισήμανε την «ατιμωρησία» που απολαμβάνει το Ισραήλ χάρη στο δικαίωμα βέτο των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ωστόσο, σημείωσε ότι τα δικαστήρια καθολικής δικαιοδοσίας σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία θα μπορούσαν να προσφέρουν μια εναλλακτική οδό προς τη δικαιοσύνη, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει πολιτική βούληση.

Για τον Ραφίκ Μπαντράν, ο οποίος έχασε τέσσερα παιδιά στο προσφυγικό στρατόπεδο Μπουρέιτζ κατά τη διάρκεια του πολέμου, αυτοί οι τεχνικοί ορισμοί δεν έχουν καμία σημασία.

Κατάφερε να ανακτήσει μόνο μικρά κομμάτια από τα σώματα των παιδιών του για να τα θάψει.

«Τέσσερα από τα παιδιά μου απλά εξαφανίστηκαν», είπε ο Μπαντράν, συγκρατώντας τα δάκρυά του.

«Τα έψαξα εκατομμύρια φορές. Δεν έμεινε ούτε ένα κομμάτι. Πού πήγαν;», αναρωτήθηκε.