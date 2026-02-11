newspaper
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Γάζα: Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ
Κόσμος 11 Φεβρουαρίου 2026, 11:02

Γάζα: Τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν εξαιτίας θερμοβαρικών όπλων που χρησιμοποίησε το Ισραήλ

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε στη Γάζα διεθνώς απαγορευμένα θερμικά και θερμοβαρικά όπλα - Σώματα θυμάτων έλιωσαν στους 3.500 βαθμούς Κελσίου - Τι λένε νομικοί εμπειρογνώμονες

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Μια συγκλονιστική έρευνα παρουσιάζει το Al Jazeera, με την οποία αποκαλύπτεται ότι τουλάχιστον 2.842 Παλαιστίνιοι εξαϋλώθηκαν στη Γάζα εξαιτίας της χρήσης θερμικών και θερμοβαρικών όπλων από το Ισραήλ, τα οποία είχε προμηθευτεί από τις ΗΠΑ και Δυτικούς συμμάχους του.

«Τέσσερα από τα παιδιά μου απλά εξαφανίστηκαν. Τα έψαξα εκατομμύρια φορές. Δεν έμεινε ούτε ένα κομμάτι. Πού πήγαν;»

Η Παλαιστίνια Γιασμίν Μαχάνι περιέγραψε ότι στις 10 Αυγούστου του 2024 έψαχνε τον γιο της, Σαάντ ανάμεσα σε ερείπια του σχολείου αλ-Ταμπίν που κάπνιζαν μετά από ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Η ίδια βρήκε τον σύζυγό της να ουρλιάζει, αλλά κανένα ίχνος του Σαάντ.

«Μπήκα στο τζαμί και βρήκα τον εαυτό μου να πατάει πάνω σε σάρκα και αίμα», είπε η Μαχάνι στο Al Jazeera Arabic για μια έρευνα που μεταδόθηκε τη Δευτέρα.

Έψαξε σε νοσοκομεία και νεκροτομεία για μέρες. «Δεν βρήκαμε τίποτα από τον Σαάντ. Ούτε καν ένα πτώμα για να θάψουμε. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο».

Η Μαχάνι είναι μια από τις χιλιάδες Παλαιστίνιες των οποίων οι αγαπημένοι άνθρωποι απλώς εξαφανίστηκαν κατά τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα που προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 72.000 ανθρώπων.

Ανατριχιαστικά τα στοιχεία της έρευνας

Σύμφωνα με την έρευνα του τηλεοπτικού σταθμού Al Jazeera Arabic, «The Rest of the Story» (Η υπόλοιπη ιστορία), οι ομάδες Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα έχουν καταγράψει 2.842 Παλαιστινίους που «εξαφανίστηκαν» από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, χωρίς να αφήσουν πίσω τους τίποτα άλλο παρά πιτσιλιές αίματος ή μικρά κομμάτια σάρκας.

Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες απέδωσαν αυτό το φαινόμενο στη συστηματική χρήση από το Ισραήλ διεθνώς απαγορευμένων θερμικών και θερμοβαρικών όπλων, που συχνά αναφέρονται ως βόμβες κενού ή αεροζόλ, ικανά να παράγουν θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 3.500 βαθμούς Κελσίου.

Ο αριθμός 2.842 δεν είναι εκτίμηση, αλλά το αποτέλεσμα μιας αυστηρής έρευνας από την Πολιτική Προστασία της Γάζας, όπως επισημαίνει το AJ.

Ο εκπρόσωπος Μαχμούντ Μπασάλ εξήγησε στο Al Jazeera ότι οι ομάδες της Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούν μια «μέθοδο επαλήθευσης» στους χώρους των επιθέσεων.

«Μπαίνουμε σε ένα σπίτι που έχει στοχοποιηθεί και συγκρίνουμε τον γνωστό αριθμό των κατοίκων με τα πτώματα που ανακτήθηκαν», είπε ο Μπασάλ.

«Αν μια οικογένεια μας πει ότι υπήρχαν πέντε άτομα μέσα και ανακτήσουμε μόνο τρία άθικτα πτώματα, θεωρούμε τα άλλα δύο ως ‘εξατμισμένα’ μόνο αφού μια εξαντλητική έρευνα δεν αποφέρει τίποτα άλλο παρά βιολογικά ίχνη — πιτσιλιές αίματος στους τοίχους ή μικρά θραύσματα όπως κομμάτια κρανίου», πρόσθεσε.

Πώς τα ανθρώπινα σώματα μετατρέπονται σε στάχτη σε δευτερόλεπτα

Στην έρευνα περιγράφεται λεπτομερώς πώς συγκεκριμένες χημικές συνθέσεις στα ισραηλινά πυρομαχικά μετατρέπουν τα ανθρώπινα σώματα σε στάχτη σε δευτερόλεπτα.

Ο Βασίλι Φατιγκάροφ, Ρώσος στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, εξήγησε ότι τα θερμοβαρικά όπλα δεν σκοτώνουν απλώς, αλλά καταστρέφουν την ύλη.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά εκρηκτικά, αυτά τα όπλα διασκορπίζουν ένα σύννεφο καυσίμου που αναφλέγεται δημιουργώντας μια τεράστια πυρκαγιά και ένα φαινόμενο κενού.

«Για να παραταθεί ο χρόνος καύσης, προστίθενται σκόνες αλουμινίου, μαγνησίου και τιτανίου στο χημικό μείγμα», εξήγησε ο Φατιγκάροφ.

«Αυτό αυξάνει τη θερμοκρασία της έκρηξης σε 2.500 με 3.000 βαθμούς Κελσίου», σημείωσε.

Σύμφωνα με την έρευνα, η έντονη θερμότητα συχνά παράγεται από το τριτονάλ, ένα μείγμα TNT και σκόνης αλουμινίου που χρησιμοποιείται σε βόμβες αμερικανικής κατασκευής, όπως η MK-84.

Πηγή: Al Jazeera

Ο Δρ Μουνίρ αλ-Μπουρς, γενικός διευθυντής του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας στη Γάζα, εξήγησε τις βιολογικές επιπτώσεις της ακραίας ζέστης στον ανθρώπινο οργανισμό, ο οποίος αποτελείται κατά περίπου 80% από νερό.

«Το σημείο βρασμού του νερού είναι 100 βαθμοί Κελσίου», είπε ο αλ-Μπουρς.

«Όταν ένα σώμα εκτίθεται σε θερμοκρασία που υπερβαίνει τους 3.000 βαθμούς σε συνδυασμό με τεράστια πίεση και οξείδωση, τα υγρά βράζουν αμέσως. Οι ιστοί εξατμίζονται και μετατρέπονται σε στάχτη. Είναι χημικά αναπόφευκτο», πρόσθεσε.

Το Al Jazeera παρουσιάζει σε γράφημά του τα όπλα αμερικάνικης κατασκευής που χρησιμοποιήθηκαν στη Γάζα:

Πηγή: Al Jazeera

Νομικοί εμπειρογνώμονες καταδικάζουν το Ισραήλ, αλλά και τους Δυτικούς προμηθευτές του

Νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι για τη χρήση αυτών των όπλων δεν ευθύνεται μόνο το Ισραήλ, αλλά και οι Δυτικοί προμηθευτές του.

«Πρόκειται για μια παγκόσμια γενοκτονία, όχι μόνο ισραηλινή», δήλωσε η δικηγόρος Ντιάνα Μπούτου, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Georgetown στο Κατάρ.

Μιλώντας στο Φόρουμ του Al Jazeera στην Ντόχα, η Μπούτου υποστήριξε ότι η αλυσίδα εφοδιασμού αποτελεί απόδειξη συνενοχής.

«Βλέπουμε μια συνεχή ροή αυτών των όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Γνωρίζουν ότι αυτά τα όπλα δεν κάνουν διάκριση μεταξύ μαχητή και παιδιού, αλλά συνεχίζουν να τα στέλνουν», τόνισε.

Η Μπούτου τόνισε ότι, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η χρήση όπλων που δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ μαχητών και μη μαχητών αποτελεί έγκλημα πολέμου.

«Ο κόσμος γνωρίζει ότι το Ισραήλ διαθέτει και χρησιμοποιεί αυτά τα απαγορευμένα όπλα», δήλωσε η Μπούτου.

«Το ερώτημα είναι γιατί τους επιτρέπεται να παραμένουν εκτός του συστήματος λογοδοσίας», σημείωσε.

Τι ζημιά μπορεί να κάνει μια τέτοια βόμβα. Πηγή: Al Jazeera

Το διεθνές δικαστικό σύστημα «απέτυχε στο τεστ της Γάζας»

Παρά το γεγονός ότι το Διεθνές Δικαστήριο εξέδωσε προσωρινά μέτρα κατά του Ισραήλ τον Ιανουάριο του 2024, διατάζοντάς το να αποτρέψει πράξεις γενοκτονίας, και παρά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Νοέμβριο του 2024, οι δολοφονίες πολλαπλασιάστηκαν.

Ο Ταρίκ Σαντάμπ, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, υποστήριξε ότι το διεθνές δικαστικό σύστημα «απέτυχε στο τεστ της Γάζας».

«Από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός (σ.σ. τον Οκτώβριο), περισσότεροι από 600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί», δήλωσε ο Σαντάμπ.

Τόνισε ότι ο πόλεμος συνεχίστηκε με πολιορκία, λιμό και επιθέσεις. «Το μπλόκο σε φάρμακα και τρόφιμα αποτελεί από μόνος του έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», τόνισε.

Ο Σαντάμπ επισήμανε την «ατιμωρησία» που απολαμβάνει το Ισραήλ χάρη στο δικαίωμα βέτο των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ωστόσο, σημείωσε ότι τα δικαστήρια καθολικής δικαιοδοσίας σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία θα μπορούσαν να προσφέρουν μια εναλλακτική οδό προς τη δικαιοσύνη, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει πολιτική βούληση.

Για τον Ραφίκ Μπαντράν, ο οποίος έχασε τέσσερα παιδιά στο προσφυγικό στρατόπεδο Μπουρέιτζ κατά τη διάρκεια του πολέμου, αυτοί οι τεχνικοί ορισμοί δεν έχουν καμία σημασία.

Κατάφερε να ανακτήσει μόνο μικρά κομμάτια από τα σώματα των παιδιών του για να τα θάψει.

«Τέσσερα από τα παιδιά μου απλά εξαφανίστηκαν», είπε ο Μπαντράν, συγκρατώντας τα δάκρυά του.

«Τα έψαξα εκατομμύρια φορές. Δεν έμεινε ούτε ένα κομμάτι. Πού πήγαν;», αναρωτήθηκε.

Business
AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

AKTOR: Μνημόνιο συνεργασίας με τη Suez International

Business
Metlen: Στο ιταλικό μοντέλο για φθηνό ρεύμα – Deal με ιταλή βιομηχανία χάλυβα

Metlen: Στο ιταλικό μοντέλο για φθηνό ρεύμα – Deal με ιταλή βιομηχανία χάλυβα

Τραμπ: Απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου
Κόσμος 11.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Νετανιάχου θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα - Νέα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ζελένσκι: Ανακοινώνει δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου
Financial Times 11.02.26

Δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές ανακοινώνει ο Ζελένσκι στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου

Μετά από πιέσεις των ΗΠΑ ο Ζελένσκι θα προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία - Τι αναφέρουν οι Financial Times

Σύνταξη
Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Κόσμος 11.02.26

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας απέκρουσε επιδρομή drones της Ουκρανίας

Για «μαζική» επιδρομή κάνει λόγο η Ρωσία σημειώνοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοστάσιο και κατέπεσαν συντρίμμια καταρριφθέντων drones σε νηπιαγωγείο

Σύνταξη
Νότιο Σουδάν: Νέα κλιμάκωση της βίας, έκκληση για πολιτική λύση και προστασία αμάχων στο ΣΑ του ΟΗΕ
Κόσμος 11.02.26

Νέα κλιμάκωση της βίας στο Νότιο Σουδάν - Έκκληση για πολιτική λύση και προστασία αμάχων στο ΣΑ του ΟΗΕ

Η «εύθραυστη» κατάσταση στο Νότιο Σουδάν έχει σημάνει συναγερμό - Η εισήγηση του του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις στο ΣΑ του ΟΗΕ, η θέση της Ελλάδας

Σύνταξη
Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά
Ασκήσεις επί χάρτου 11.02.26

Αποτροπή ή κατευνασμός; – Ο «Αρκτικός Φρουρός» και η επιστροφή του ΝΑΤΟ στον Απώτερο Βορρά

To ΝΑΤΟ προχωρά στον σχεδιασμό αποστολής στην Αρκτική για να αμβλύνει τον αναθεωρητισμό του Τραμπ και τη γεωπολιτική απειλή της Ρωσίας και της Κίνας, προσώρας με αμφίβολη επιχειρησιακή επάρκεια

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει
The Economist 11.02.26

Ο Μακρόν κηρύττει την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Τα τέσσερα προβλήματα που πρέπει να λύσει

Για τον Μακρόν η πρόκληση είναι να μετατραπούν τα δυνατά σημεία της Ευρώπης σε μοχλούς γεωπολιτικής ισχύος, πριν άλλες δυνάμεις προχωρήσουν τόσο πολύ που να μην μπορεί πλέον να τις ανταγωνιστεί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»
Κόσμος 11.02.26

Κούβα: «Ο Μάρκο Ρούμπιο επιβλέπει προσωπικά τον λιμό ενός ολόκληρου έθνους»

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι διεξάγονται συνομιλίες με την Κούβα στο υψηλότερο επίπεδο. Το Drop Site διαψεύδει πως έχουν διεξαχθεί συνομιλίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισημερινός: Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα
Ισημερινός 11.02.26

Συνέλαβαν με τα εσώρουχα τον δήμαρχο της Γουαγιακίλ

Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε τον δημοφιλή δήμαρχο της Γουαγιακίλ, σφοδρό αντίπαλο του προέδρου Νομπόα, ενώ φορούσε τα εσώρουχά του, με τη φωτογραφία να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύνταξη
ΠΟΥ: Οι μισοί από τους 94 και πλέον εκατ. ανθρώπους με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση
ΠΟΥ 11.02.26

Οι μισοί από τους πάσχοντες με καταρράκτη δεν έχουν πρόσβαση σε επέμβαση

Παρότι αποτελεί μια απλή 15λεπτη διαδικασία, η χειρουγική επέμβαση για τον καταρράκτη είναι αδύνατη για τους μισούς από τους 94 και πλέον εκατομμύρια πάσχοντες σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων [βίντεο]
Συνέντευξη RT 11.02.26

Ο Αραγκτσί λέει πως έχει δώσει εντολή για σχέδιο που θα διασφαλίζει την μη ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Σε συνέντευξή του στο RT, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ζήτησε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως δεν θα επιτεθούν ξανά εν μέσω διαπραγματεύσεων, λέγοντας πως έχει δώσει οδηγία για συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βουλή ΗΠΑ: Θυελλώδης συνεδρίαση κατά την ακρόαση των επικεφαλής των υπηρεσιών για τη μετανάστευση
Ουάσιγκτον 11.02.26

Θυελλώδης συνεδρίαση για την ICE στη Βουλή των ΗΠΑ

Ακρόαση των επικεφαλής τριών υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση πραγματοποιήθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ενώ συζητείται ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σύνταξη
Εθνική Οδός: Μεθυσμένος οδηγός κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα και συγκρούστηκε με νταλίκα
Προκάλεσε τροχαίο 11.02.26

Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα

Ο μεθυσμένος οδηγός είχε προορισμό τη Λαμία όπου επρόκειτο να παρουσιαστεί σε δικαστήριο αλλά κινούνταν προς Φάρσαλα, μέχρι που συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούταν κανονικά στο ρεύμα της

Σύνταξη
Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)
Μπάσκετ 11.02.26

Με ιστορική εμφάνιση του Γουεμπανιάμα οι Σπερς διέλυσαν τους Λέικερς – Τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγραψε Ιστορία με την απίθανη εμφάνισή του και οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέτριψαν τους Λέικερς στο Λος Άντζελες – Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της ημέρας στο NBA.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου
Κόσμος 11.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει και δεύτερο αεροπλανοφόρο στο Ιράν, ενώ υποδέχεται τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο

Ο Νετανιάχου θέλει να εξασφαλίσει ότι ο Τραμπ δεν θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν που θα αφορά μόνο το πυρηνικό του πρόγραμμα - Νέα αντιφατικά μηνύματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Greek State to Re-Issue 10Y Bond
English edition 11.02.26

Greek State to Re-Issue 10Y Bond

The Greek state will issue a 10-year bond on Wednesday with a fixed interest rate of 3.375%, maturing on June 16, 2036

Σύνταξη
«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» – Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός
Fizz 11.02.26

«Ποιο είναι τo celebrity crush μου; Αυτό που παντρεύτηκα!» - Ο Μπίλι Κράνταπ είναι τυχερός

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ, Μπίλι Κράνταπ, απαντάει σε ένα Q&A του Guardian για μια καταστροφική ομιλία, τους κανόνες του για το πώς πρέπει να κινούνται οι άνθρωποι στις πόλεις και μια ενοχλητική συνάντηση με έναν πορτιέρη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
Editorial 11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου
Η κίνηση στους δρόμους 11.02.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Περιφερειακή Αιγάλεω λόγω τροχαίου

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Αττικής η εικόνα από την κίνηση είναι κάπως καλύτερη, αν και σε συγκεκριμένα σημεία παρατηρούνται φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης

Σύνταξη
Ζελένσκι: Ανακοινώνει δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου
Financial Times 11.02.26

Δημοψήφισμα και προεδρικές εκλογές ανακοινώνει ο Ζελένσκι στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων πολέμου

Μετά από πιέσεις των ΗΠΑ ο Ζελένσκι θα προχωρήσει σε προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία - Τι αναφέρουν οι Financial Times

Σύνταξη
Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Ο Λεβαντόφσκι ανοίγει δρόμο για το Σικάγο

Ο διεθνής Πολωνός επιθετικός της Μπαρτσελόνα Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει δεχθεί δελεαστική πρόταση από το Chicago Fire για να συνεχίσει την καριέρα το στο MLS

Βάιος Μπαλάφας
Παπαδάκη: Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

«Ο Σπίρτζης δέχθηκε μολυσμένο SMS με Predator 50 λεπτά μετά από ερώτηση για την ΕΥΠ στον Μητσοτάκη», είπε η Παπαδάκη

Ο πρώην υπουργός, Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας στο in μετά τη χθεσινή δικάσιμο για τις υποκλοπές, τόνισε πως ήρθε η ώρα «να κλείσει η μελανή, μαύρη, σελίδα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του». Η αγόρευση της συνηγόρου του, Αρτεμισίας Παπαδάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός
in Confidential 11.02.26

Η ΔΑΚΕ καρφώνει υπουργούς και Παναγόπουλο, η Κεραμέως ζητά να χυθεί «άπλετο φως», νέα συγκάλυψη φοβάται ο λαός

Πολλές οι σκιές και τα ερωτήματα για την υπόθεση Παναγόπουλου και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων στα προγράμματα κατάρτισης. Το άπλετο φως που ζητά η κυβέρνηση και το ταξίδι στην Άγκυρα. Κάποιος πρέπει να μαζέψει τον κ. Παύλο Μαρινάκη.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

