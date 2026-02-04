Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σάρωσαν τη Γάζα τα ξημερώματα με τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιους να έχουν σκοτωθεί. Ανάμεσα στα θύματα και δύο μωρά.

Το Ισραήλ στόχευσε για ακόμα μία φορά σκηνές εκτοπισμένων σε διαφορετικές περιοχές στη Λωρίδα της Γάζας.

Τέσσερις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους ένα μωρό, σκοτώθηκαν στην περιοχή Tuffah στην πόλη της Γάζας. Στη γειτονιά Ζεϊτούν, επίσης στην πόλη της Γάζας, σκοτώθηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ακόμα ενός μωρού.

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό σε σκηνή εκτοπισμένων στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα.

Προσοχή: Σκληρές Εικόνες

<br />

Εκτός από τη Γάζα το Ισραήλ εξαπολύει συστηματικές επιδρομές στη Δυτική Όχθη. Σε επίθεση στην Ιεριχώ το βράδυ της Τρίτης ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν.

Οι ισραηλινές επιθέσεις είναι σε εξέλιξη το πρωί της Τετάρτης, με τον στρατό να βομβαρδίζει τη Χαν Γιούνις, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Al Jazeera.

Περιορισμοί στο πέρασμα της Ράφα

Πριν από δύο ημέρες άνοιξε το πέρασμα της Ράφα, μόνο για πεζούς και με αυστηρό ισραηλινό έλεγχο. Η απόφαση αυτή που εντάσσεται στο σχέδιο εκεχειρίας έχει σηματοδοτήσει αύξηση των επιθέσεων στη Γάζα, με το Ισραήλ να επιχειρεί να παρουσιάσει προς τα έξω ότι τηρεί τη συμφωνία ενώ στην πραγματικότητα παραβιάζει συστηματικά την κατάπαυση πυρός, σκοτώνοντας αμάχους.

Το πέρασμα της Ράφα έχει ανοίξει θεωρητικά για αυτούς που θέλουν να φύγουν, κυρίως τραυματίες και ασθενείς που η παραμονή τους στη Λωρίδα ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη, ενώ επιτρέπεται να επιστρέψουν μόνο όσοι έφυγαν από τη Γάζα τα τελευταία 2,5 χρόνια του πολέμου.

Οι ισραηλινές αρχές εμποδίζουν τη διέλευση και από τις δύο πλευρές χωρίς να δίνουν εξηγήσεις, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων υγείας της Γάζας περίπου 20.000 Παλαιστίνιοι χρειάζονται άμεση ιατρική περίθαλψη.