Χιλιάδες άρρωστοι και τραυματίες Παλαιστίνιοι στη Γάζα περιμένουν υπομονετικά να διασχίσουν το πέρασμα στη Ράφα αφού το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι θα το ανοίξει μετά από σχεδόν δύο χρόνια.

Το πέρασμα θα είναι ανοιχτό καθημερινά για έξι ώρες

Χθες πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικά για το άνοιγμα του.

Παλαιστίνιοι έχουν συγκεντρωθεί και από την αιγυπτιακή πλευρά του περάσματος, με στόχο να επιστρέψουν στη Γάζα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

During the first confirmed return, an organized group of Palestinians re-entered Gaza from Egypt via the Rafah border, marking the first coordinated entry since the border was closed on October 7, 2023. Although the number of returnees is limited, it represents a beginning, and… pic.twitter.com/V14Mg9T8qL — TAM (@Awakeningmedia1) February 2, 2026

Σύμφωνα με το Al Jazeera και άλλα διεθνή ΜΜΕ, το πέρασμα θα είναι ανοιχτό καθημερινά για έξι ώρες, θα επιτρέπεται να βγουν από τη Γάζα 150 άνθρωποι και να εισέλθουν 50.

Οι υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι 1.268 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα ενώ περίμεναν να μεταφερθούν για ιατρική περίθαλψη, όταν έκλεισε το πέρασμα στη Ράφα, και οι γιατροί προειδοποιούν ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, εκτός αν επιτραπεί σε περισσότερους Παλαιστινίους να εξέλθουν αμέσως.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τρίχρονο παιδί στη νότια Γάζα

Τα ισραηλινά στρατεύματα σκότωσαν ένα τρίχρονο παιδί στην περιοχή αλ-Μαουάσι στη νότια Γάζα.

Η επίθεση, όπως αναφέρει το AJ που επικαλείται πηγές από το Ιατρικό Κέντρο Νάσερ, σημειώθηκε σε περιοχή πέρα από εκεί που έχουν αναπτυχθεί οι ισραηλινές δυνάμεις.

Η περιοχή αλ-Μαουάσι, κοντά στην πόλη Χαν Γιουνίς, φιλοξενεί ένα τεράστιο στρατόπεδο προσφύγων όπου δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι ζουν σε άθλιες συνθήκες.

Παρά τις συνεχιζόμενες θανατηφόρες επιθέσεις, το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει την περιοχή ως «ανθρωπιστική ζώνη ασφαλείας».