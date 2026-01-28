Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα

Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη για «την πλήρη μεταβίβαση της διακυβέρνησης» στη Λωρίδα της Γάζας, το συντομότερο δυνατόν, όπως είπε σήμερα, Τετάρτη, ένας εκπρόσωπος της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης, επιμένοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να ανοίξει πλήρως η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια».

«Τα πρωτόκολλα έχουν ετοιμαστεί, οι φάκελοι έχουν ολοκληρωθεί και ανατέθηκε σε επιτροπές η επιχείρηση (…) ώστε να έχουμε την πλήρη παράδοση της διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας, σε όλους τους τομείς» στην Εθνική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε ο Χάζεμ Κάσεμ, ο εκπρόσωπος της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Όμως,για να γίνει αυτό, θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής να μπορέσουν να μεταβούν στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε ο Κάσεμ, ζητώντας να ξανανοίξει πλήρως και προς τις δύο κατευθύνσεις, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια», η διάβαση της Ράφα.

Η Χαμάς επιδιώκει ρόλο στην αστυνομία του θύλακα

Η Χαμάς, πάντως, επιδιώκει να ενσωματώσει 10.000 αστυνομικούς στη μελλοντική παλαιστινιακή διοίκηση για τη Γάζα, η οποία υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ωστόσο, το αίτημα αυτό είναι πολύ πιθανό ότι θα συναντήσει την αντίθεση του Ισραήλ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την ανακάλυψη και τις τελευταίας σορού ομήρου της Χαμάς, δήλωσε ότι το επόμενο βήμα είναι ο αφοπλισμός της οργάνωσης. Διαφορετικά, το σχέδιο Τραμπ δεν μπορεί να περάσει στη φάση της ανοικοδόμησης.

Η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο σχεδόν στα μισά εδάφη της Λωρίδας της Γάζας, μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός του Οκτωβρίου. Το σχέδιο εκεχειρίας, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συνδέει την περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα με την παράδοση των όπλων της Χαμάς.