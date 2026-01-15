Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινό χτύπημα – Ανάμεσά τους ανώτερο στέλεχος της Χαμάς

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ένοπλου τμήματος της Χαμάς ήταν μεταξύ των επτά ανθρώπων που σκοτώθηκαν την Πέμπτη σε δύο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ, στην κεντρική Γάζα, σύμφωνα με πηγή της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός και η Χαμάς δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια σχετικά με το περιστατικό. Η πηγή της Χαμάς ανέφερε ότι ένας από τους νεκρούς ήταν ο Μοχάμεντ Αλ-Χόλι, τοπικός διοικητής του ένοπλου τμήματος της οργάνωσης στο Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ.

Αξιωματούχοι του τομέα υγείας ανέφεραν ότι μεταξύ των έξι άλλων νεκρών ήταν και ένας 16χρονος.

Περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι και τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας τον Οκτώβριο.

Το Ισραήλ έχει κατεδαφίσει κτίρια και έχει διατάξει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν περισσότερο από το ήμισυ της Γάζας, όπου παραμένουν τα στρατεύματά του. Σχεδόν όλοι οι περισσότεροι από 2 εκατομμύρια κάτοικοι του εδάφους ζουν τώρα σε πρόχειρα σπίτια ή κατεστραμμένα κτίρια σε ένα μικρό τμήμα του εδάφους όπου τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν αποσυρθεί και η Χαμάς έχει επανακτήσει τον έλεγχο.

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά ανακοίνωσε την Τρίτη ότι πάνω από 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων επιθέσεων με drones και quadcopters.

Μία κατ’ όνομα εκεχειρία

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας και παραμένουν σε απόσταση μεταξύ τους σε βασικά ζητήματα, παρά την ανακοίνωση της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες την Τετάρτη.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του στη Γάζα μετά από επίθεση μαχητών υπό την ηγεσία της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, η οποία προκάλεσε το θάνατο 1.200 ανθρώπων, σύμφωνα με ισραηλινές μετρήσεις. Η ισραηλινή επίθεση έχει προκαλέσει το θάνατο 71.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Λωρίδας, και έχει αφήσει μεγάλο μέρος της Γάζας σε ερείπια.