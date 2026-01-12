Γάζα: Ομάδα υποστηριζόμενη από το Ισραήλ σκότωσε ανώτερο αστυνομικό της Χαμάς

Μια παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση, η οποία υποστηρίζεται από το Ισραήλ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ότι σκότωσε έναν ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας της Χαμάς στη νότια Γάζα.

Σε δήλωση του υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς αναφέρεται ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ από διερχόμενο αυτοκίνητο, σκοτώνοντας τον Μαχμούντ Αλ-Αστάλ, επικεφαλής της αστυνομικής μονάδας του Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της ενκλάβης.

Η δήλωση χαρακτήρισε τους επιτιθέμενους ως «συνεργάτες της κατοχής (του Ισραήλ) ».

«We call on the world to help us arrest every Hamas leader abroad. They’re the ones funding terrorists who kill our people every day.» Anti-Hamas militia leader Hussam al-Astal speaks out from Khan Younis. WATCH: pic.twitter.com/QF5JYx5gYp — Center for Peace Communications (@PeaceComCenter) September 25, 2025

Ανάληψη ευθύνης

Ο Χουσάμ Αλ-Αστάλ, ηγέτης μιας αντι-Χαμάς ομάδας με έδρα μια περιοχή υπό ισραηλινό έλεγχο ανατολικά του Χαν Γιούνις, ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στη σελίδα του στο Facebook.

Το επώνυμο που μοιράζεται με τον νεκρό, Αλ-Αστάλ, είναι κοινό σε εκείνο το τμήμα της Γάζας.

«Σε όσους συνεργάζονται με τη Χαμάς, το πεπρωμένο σας είναι να σκοτωθείτε. Ο θάνατος σας πλησιάζει», είπε, ντυμένος με μαύρη στρατιωτική στολή και κρατώντας ένα τουφέκι.

Ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι ο στρατός δεν είχε γνώση για οποιαδήποτε επιχείρηση στην περιοχή.

Anti-Hamas militia leader Hussam al-Astal claims that his group is responsible for killing Hamas police officer Mahmoud al-Astal. Al-Astal claimed that the officer was responsible for torturing Palestinians and warned that the militia will continue to target Hamas.

—

It’s an… pic.twitter.com/96hWyKefrI — Joe Truzman (@JoeTruzman) January 12, 2026

Πολιτοφυλακές με την υποστήριξη του Ισραήλ

Η εμφάνιση ένοπλων ομάδων κατά της Χαμάς, αν και ακόμη μικρών και τοπικών, έχει αυξήσει την πίεση στους ισλαμιστές και θα μπορούσε να περιπλέξει τις προσπάθειες σταθεροποίησης και ενοποίησης της διαιρεμένης Γάζας, που έχει καταστραφεί από δύο χρόνια πολέμου.

Αυτές οι ομάδες παραμένουν μη δημοφιλείς μεταξύ του τοπικού πληθυσμού, καθώς δραστηριοποιούνται σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο, αν και αρνούνται δημοσίως ότι λαμβάνουν εντολές από το Ισραήλ.

Η Χαμάς έχει πραγματοποιήσει δημόσιες εκτελέσεις ατόμων που κατηγορεί για συνεργασία.

Breaking | The Ministry of Interior in Gaza reports that the Khan Younis Police Intelligence Director, Captain Mahmoud Ahmed Al-Astal, 40, was assassinated in the Al-Mawasi area. Preliminary investigations indicate the shooting was carried out by a vehicle carrying Israeli… pic.twitter.com/W2Do59HbmV — Quds News Network (@QudsNen) January 12, 2026

Μία κατ’ επίφαση εκεχειρία

Σύμφωνα με την εκεχειρία που ισχύει από τον Οκτώβριο, το Ισραήλ έχει αποσυρθεί από σχεδόν το ήμισυ της Λωρίδας της Γάζας, αλλά οι δυνάμεις του εξακολουθούν να ελέγχουν το άλλο ήμισυ, το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό ερημωμένο, με σχεδόν όλα τα κτίρια να έχουν ισοπεδωθεί.

Σχεδόν και τα δύο εκατομμύρια άτομα του εδάφους ζουν τώρα σε περιοχές που ελέγχονται από τη Χαμάς, κυρίως σε πρόχειρες σκηνές ή κατεστραμμένα κτίρια, όπου η ομάδα έχει επαναβεβαιώσει την εξουσία της. Τέσσερις πηγές της Χαμάς ανέφεραν ότι η οργάνωση συνεχίζει να διοικεί χιλιάδες μαχητές, παρά τις βαριές απώλειες που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το Ισραήλ επιτρέπει στους αντιπάλους της Χαμάς να δραστηριοποιούνται στις περιοχές που ελέγχει.

Σε μεταγενέστερες φάσεις, το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα προβλέπει την περαιτέρω αποχώρηση του Ισραήλ και την παράδοση της εξουσίας από τη Χαμάς σε μια διεθνώς υποστηριζόμενη κυβέρνηση, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναγνώρισε την υποστήριξη του Ισραήλ προς τις αντι-Χαμάς ομάδες τον Ιούνιο, λέγοντας ότι το Ισραήλ είχε «ενεργοποιήσει» φυλές, αλλά από τότε δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.