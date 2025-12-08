newspaper
Θα έρθει η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα;
Κόσμος 08 Δεκεμβρίου 2025 | 12:40

Θα έρθει η δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα;

Το Ισραήλ δεν σταμάτησε ποτέ να επιτίθεται στη Γάζα κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της εκεχειρίας. Τι θα φέρει η δεύτερη φάση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

«Tall Poppy Syndrome»: Πώς μπορεί να καταστρέψει την καριέρα σας

Spotlight

Η Χαμάς αναμένεται να παραδώσει τη σορό του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου που κρατείται στη Γάζα τις επόμενες ημέρες και έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για το «πάγωμα» των όπλων της, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας.

Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι η δεύτερη φάση θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από αυτό το μήνα.

Ωστόσο, το Ισραήλ συνέχισε να επιτίθεται στη Γάζα καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης φάσης, σκοτώνοντας τουλάχιστον 360 Παλαιστινίους, και εξακολουθεί να περιορίζει την είσοδο της βοήθειας, με τις επιτρεπόμενες ποσότητες να είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που είχαν συμφωνηθεί.

Πώς εξελίχθηκε λοιπόν η πρώτη φάση της εκεχειρίας; Και ποιες είναι οι πιθανότητες να συνεχιστεί στη δεύτερη, σύμφωνα με το Al Jazeera;

Έχει τηρήσει το Ισραήλ την εκεχειρία;

Όχι.

Από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, το Ισραήλ την έχει παραβιάσει περισσότερες από 590 φορές, σκοτώνοντας τουλάχιστον 360 Παλαιστινίους και ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη Γάζα από τις επιθέσεις των δύο τελευταίων ετών σε πάνω από 70.000.

Σύμφωνα με την πρώτη φάση – που βασίζεται στο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – το Ισραήλ έπρεπε:

  • να σταματήσει τον γενοκτονικό πόλεμο στη Γάζα
  • να αποσύρει τα στρατεύματά του, να επιτρέψει την είσοδο της βοήθειας
  • και να ανταλλάξει εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους με τους υπόλοιπους αιχμαλώτους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Μιλώντας ένα μήνα μετά τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα «δεν έχει τελειώσει» και ότι η Χαμάς «θα αφοπλιστεί».

Καθ’ όλη τη διάρκεια του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, οι ισραηλινοί αξιωματούχοι δεσμεύονταν να «καταστρέψουν» τη Χαμάς και ισχυρίζονταν ότι οι ισραηλινές βομβαρδιστικές επιθέσεις, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Ισραήλ έχουν σκοτώσει κυρίως αμάχους, είχαν ως στόχο την επίτευξη αυτού του στόχου.

Οι πενθούντες αντιδρούν καθώς παρευρίσκονται στην κηδεία Παλαιστινίων που, σύμφωνα με τους γιατρούς, σκοτώθηκαν την Τετάρτη κατά την ισραηλινή επίθεση σε σκηνές, στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιούνις στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 4 Δεκεμβρίου 2025.

Έχει αποσύρει το Ισραήλ τα στρατεύματά του;

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, το Ισραήλ αρχικά απέσυρε τα στρατεύματά του πίσω από αυτό που ονόμασε «κίτρινη γραμμή».

Η κίτρινη γραμμή, που περιβάλλει τα όρια της Λωρίδας της Γάζας, χωρίζει τις περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό από εκείνες που ελέγχονται από τη Χαμάς.

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι προωθεί την κίτρινη γραμμή πιο βαθιά στη Γάζα «καθημερινά», εκτοπίζοντας όσους βρίσκονται στη λάθος πλευρά και σκοτώνοντας Παλαιστινίους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, που πλησιάζουν τα ασαφή σύνορα.

Έχει επιτρέψει το Ισραήλ την είσοδο της βοήθειας;

Ο πλήρης αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ φέτος οδήγησε σε μία κατάσταση λιμού, ο οποίος αναγνωρίστηκε από την Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ στην πόλη της Γάζας τον Αύγουστο.

Από την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ έχει επιτρέψει την είσοδο ελαφρώς περισσότερης βοήθειας, αν και πολύ λιγότερης από τις ανάγκες της Γάζας και από ό,τι ορίζει η συμφωνία.

Οι οργανώσεις βοήθειας αναφέρουν ότι η κατάσταση παραμένει απελπιστική, παρά το γεγονός ότι οι περιπτώσεις υποσιτισμού αρχίζουν να μειώνονται.

Τον Οκτώβριο, η UNICEF και οι εταίροι της εντόπισαν σχεδόν 9.300 παιδιά κάτω των πέντε ετών με οξεία υποσιτισμό, πέντε φορές περισσότερο από το επίπεδο που είχε αναφερθεί κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εκεχειρίας τον Φεβρουάριο.

«Μεγάλο μέρος των αγαθών που εισέρχονται είναι εμπορικά [όχι ανθρωπιστικά] – πράγμα που σημαίνει ότι οι μεγάλες οργανώσεις βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της UNRWA, δεν φτάνουν εκεί», δήλωσε η Ταμάρα Αλριφάι, διευθύντρια εξωτερικών σχέσεων της κύριας οργάνωσης βοήθειας της Γάζας, UNRWA.

Είναι το Ισραήλ πραγματικά προσηλωμένο σε αυτή την εκεχειρία;

Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες ενέργειες του Ισραήλ – συμπεριλαμβανομένης της μονομερούς παραβίασης της εκεχειρίας νωρίτερα φέτος και της δήλωσης του Νετανιάχου ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει – αυτό είναι αβέβαιο.

Σύμφωνα με πολλούς επικριτές του Νετανιάχου, μεγάλο μέρος της γενοκτονίας που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Γάζα έχει διαμορφωθεί από τις δικές του πολιτικές συνθήκες.

Αυτό όμως τον κάνει να εξαρτάται περισσότερο από την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία υποστηρίζει την εκεχειρία, για να τον προστατεύσει.

«Το Ισραήλ δεν είχε ποτέ ηγέτη σε πιο αδύναμη θέση, οπότε οι ΗΠΑ δεν θα έχουν ποτέ καλύτερη ευκαιρία να προωθήσουν τη συμφωνία τους», δήλωσε ο Γιόσι Μεκελμπεργκ, ανώτερος σύμβουλος στο Chatham House, αναφέροντας τις απειλές για τον πρωθυπουργό από τις οποίες η υποστήριξη του Τραμπ μπορεί να τον σώσει.

Ο Νετανιάχου έχει υποβάλει αίτηση στον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ να του χορηγήσει χάρη στην τρέχουσα δίκη του για διαφθορά. Ο Τραμπ έχει επίσης ζητήσει από τον Χέρτζογκ να χαρίσει χάρη στον Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τον Τραμπ ως δικαιολογία αν τα μέλη της ακροδεξιάς κυβέρνησής του εξοργιστούν από το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

«Ο Νετανιάχου μπορεί πάντα να πει: Δεν φταίω εγώ, φταίει ο Τραμπ», δήλωσε ο Μεκελμπεργκ.

Τι έχει προγραμματιστεί για τη δεύτερη φάση;

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας αφορά τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας.

Το πιο λεπτομερές πλαίσιο μέχρι στιγμής είναι το σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και έχει πλέον εγκριθεί εν μέρει από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το σχέδιο προβλέπει μια μεταβατική φάση κατά την οποία Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες θα ασκούν την καθημερινή διακυβέρνηση.

Το έργο τους θα εποπτεύεται από ένα πολυεθνικό «Συμβούλιο Ειρήνης» και θα υποστηρίζεται από μια Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια και την αποστρατιωτικοποίηση.

Ωστόσο, η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ομάδες έχουν απορρίψει την ιδέα της ξένης κηδεμονίας επί της Γάζας.

Επίσης, αντιτάχθηκαν στην απόφαση του Συμβούλιου Ασφαλείας του ΟΗΕ, λέγοντας ότι «ανοίγει τον δρόμο για ρυθμίσεις επιβαλλόμενες εκτός της παλαιστινιακής εθνικής βούλησης» .

Είναι λοιπόν πιθανή μια τελική συμφωνία;

Εκτός από τον αριθμό των θυμάτων στη Γάζα, που συνεχίζει να αυξάνεται, τίποτα δεν είναι σίγουρο.

Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με τους επικριτές του, είναι ένας «οπορτουνιστής μέχρι το μεδούλι», ο οποίος εξακολουθεί να ισορροπεί μεταξύ διαφόρων ανταγωνιστικών απειλών στο εσωτερικό της χώρας.

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ και οι άπειροι πολιτικοί διαπραγματευτές του, που προέρχονται από εκτός του διπλωματικού πυρήνα των ΗΠΑ, βρίσκονται να διαπραγματεύονται μια λύση τόσο για τη γενοκτονία στη Γάζα όσο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Και, όποια συμφωνία και αν επιτευχθεί, είναι σχεδόν βέβαιο ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιτίθεται στη Γάζα όποτε θέλει, όπως κάνει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τον Λίβανο, τη Συρία και αλλού στην περιοχή.

Ούτε η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους φαίνεται να πλησιάζει.

Ο Μεκελμπεργκ επισημαίνει ότι, με τόσους πολλούς παράγοντες που ενδέχεται να αλλάξουν, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής πολιτικής του Ισραήλ, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε αν μια τελική συμφωνία είναι εφικτή.

«Είναι ο Νετανιάχου», είπε ο Μεκελμπεργκ.

«Η διαφθορά του διαπερνά τα πάντα, από τη νομιμοποίηση της ακροδεξιάς στην πατρίδα του μέχρι τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τη στρατολόγηση των υπερορθόδοξων [Εβραίων στον ισραηλινό στρατό]. Είναι πολύ μπερδεμένο. Δεν υπάρχουν σαφή όρια.

«Προσθέστε σε αυτό έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που είναι επίσης απρόβλεπτος, και είναι σχεδόν αδύνατο να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση».

