Ελλείψεις βασικών λιπασμάτων σε όλο τον κόσμο, έχει προκαλέσει ο πόλεμος των ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, προκαλώντας χάος στη γεωργική βιομηχανία.

Ο Άνταμ Χανίχ, διευθυντής του Ινστιτούτου SOAS Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, λέει ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να γίνουν αισθητές για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στον Παγκόσμιο Νότο.

«Περίπου το ένα τρίτο των βασικών λιπασμάτων του κόσμου διέρχονται πλέον από τα Στενά του Ορμούζ», λέει ο Άνταμ Χανίχ, διευθυντής του Ινστιτούτου SOAS Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ο οποίος προσθέτει ότι η «επερχόμενη επισιτιστική κρίση» επιδεινώνεται από την κλιματική κρίση και την κρίση χρέους σε μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου. «Είναι μια τέλεια καταιγίδα».

Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η διακοπή του εφοδιασμού με λιπάσματα και τα βασικά συστατικά τους λόγω του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να κοστίσει έως και δέκα δισεκατομμύρια γεύματα την εβδομάδα παγκοσμίως και θα πλήξει περισσότερο τις φτωχότερες χώρες, σύμφωνα με τον επικεφαλής ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο.

Ο Σβέιν Τόρε Χόλσεθερ, διευθύνων σύμβουλος της Yara, δήλωσε στο BBC ότι οι εχθροπραξίες στον Κόλπο, οι οποίες έχουν εμποδίσει τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων.

Η μειωμένη απόδοση των καλλιεργειών ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης χρήσης λιπασμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν πόλεμο προσφορών για τρόφιμα, προειδοποίησε.

Προέτρεψε τα ευρωπαϊκά έθνη να εξετάσουν προσεκτικά τον αντίκτυπο ενός πολέμου τιμών στους «πιο ευάλωτους» σε άλλες χώρες.

Παρόλο που είναι πολύ απίθανο το Ηνωμένο Βασίλειο να αντιμετωπίσει ελλείψεις τροφίμων, το αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί τροφίμων αναμένεται να αρχίσει να εμφανίζεται στους εβδομαδιαίους λογαριασμούς τροφίμων τους επόμενους μήνες.

«Έως και μισό εκατομμύριο τόνοι αζωτούχων λιπασμάτων δεν παράγονται παγκοσμίως αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε», δήλωσε ο Χόλσεθερ.

«Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή τροφίμων; Θα έφτανα σε έως και 10 δισεκατομμύρια γεύματα που δεν θα παράγονται κάθε εβδομάδα λόγω της έλλειψης λιπασμάτων.»

Η μη εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων θα μείωνε τις αποδόσεις ορισμένων καλλιεργειών έως και 50% κατά την πρώτη σεζόν, δήλωσε ο Χόλσεθερ.

Σε κρίση οι αγρότες

Οι εποχές φύτευσης ποικίλλουν σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η περίοδος αιχμής της φύτευσης, ενώ στην Ασία οι αγρότες ξεκινούν.

Οι συνέπειες της έλλειψης λιπασμάτων στην Ασία δεν θα εμφανιστούν στις τιμές των τροφίμων μέχρι το τέλος του έτους, όταν οι συγκομιδές που θα έπρεπε να είχαν φυτευτεί αυτή την άνοιξη θα είναι μικρότερες από ό,τι θα έπρεπε ή καθόλου, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Ο καθηγητής Πολ Τενγκ, ανώτερος ερευνητής στην επισιτιστική ασφάλεια στη Σιγκαπούρη, δήλωσε ότι ορισμένες χώρες μπορεί να έχουν αρκετό λίπασμα για την άμεση περίοδο σποράς «αλλά αν η κρίση συνεχιστεί περισσότερο, θα δούμε επιπτώσεις σε καλλιέργειες όπως το ρύζι τους επόμενους μήνες».

Οι αγρότες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν μια σειρά από τρομακτική σειρά προκλήσεων, δήλωσε ο Χόλσεθερ, καθώς οι τιμές που μπορούν να επιβάλουν για τα τρόφιμα που παράγουν δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί για να καλύψουν τους υψηλότερους λογαριασμούς που αντιμετωπίζουν.

«Αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος ενέργειας, το ντίζελ για ένα τρακτέρ αυξάνεται, άλλες εισροές για τους αγρότες αυξάνονται, το κόστος των λιπασμάτων αυξάνεται, αλλά οι τιμές των καλλιεργειών δεν έχουν αυξηθεί ακόμη στον ίδιο βαθμό», είπε.

Πόλεμος προσφορών

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη , περίπου το ένα τρίτο των λιπασμάτων παγκοσμίως – όπως η ουρία, το κάλιο, η αμμωνία και τα φωσφορικά άλατα – διέρχονται κανονικά από το Στενό του Ορμούζ.

Η τιμή των λιπασμάτων έχει εκτοξευθεί κατά 80% από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Η συνέχιση της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν πόλεμο προσφορών για τρόφιμα μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων εθνών, πρόσθεσε ο Χόλσεθερ.

«Εάν υπάρχει ένας πόλεμος προσφορών για τα τρόφιμα και ένας πόλεμος που η Ευρώπη είναι αρκετά ισχυρή για να διαχειριστεί, αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου στην Ευρώπη είναι, εντάξει, σε αυτή την περίπτωση, από ποιον αγοράζουμε τα τρόφιμα μακριά;»

«Αυτή είναι μια κατάσταση όπου οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα για αυτό στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το ακολουθήσουν».

Αυτό είχε επιπτώσεις στην «οικονομική προσιτότητα των τροφίμων, την έλλειψη τροφίμων και την πείνα», δήλωσε ο επικεφαλής της Yara.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ εκτιμά ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν 45 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε οξεία πείνα το 2026.

Στην Ασία και τον Ειρηνικό, η επισιτιστική ανασφάλεια αναμένεται να αυξηθεί κατά 24% – η μεγαλύτερη σχετική αύξηση από οποιαδήποτε άλλη περιοχή.