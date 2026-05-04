Μέση Ανατολή: Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στο Ιράν – «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»
Κόσμος 04 Μαΐου 2026, 06:00

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ εκτιμά ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν 45 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε οξεία πείνα το 2026.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Ελλείψεις βασικών λιπασμάτων σε όλο τον κόσμο, έχει προκαλέσει ο πόλεμος των ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, προκαλώντας χάος στη γεωργική βιομηχανία.

Ο Άνταμ Χανίχ, διευθυντής του Ινστιτούτου SOAS Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, λέει ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να γίνουν αισθητές για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στον Παγκόσμιο Νότο.

«Περίπου το ένα τρίτο των βασικών λιπασμάτων του κόσμου διέρχονται πλέον από τα Στενά του Ορμούζ», λέει ο Άνταμ Χανίχ, διευθυντής του Ινστιτούτου SOAS Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ο οποίος προσθέτει ότι η «επερχόμενη επισιτιστική κρίση» επιδεινώνεται από την κλιματική κρίση και την κρίση χρέους σε μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου. «Είναι μια τέλεια καταιγίδα».

Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η διακοπή του εφοδιασμού με λιπάσματα και τα βασικά συστατικά τους λόγω του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να κοστίσει έως και δέκα δισεκατομμύρια γεύματα την εβδομάδα παγκοσμίως και θα πλήξει περισσότερο τις φτωχότερες χώρες, σύμφωνα με τον επικεφαλής ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο.

Ο Σβέιν Τόρε Χόλσεθερ, διευθύνων σύμβουλος της Yara, δήλωσε στο BBC ότι οι εχθροπραξίες στον Κόλπο, οι οποίες έχουν εμποδίσει τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων.

Η μειωμένη απόδοση των καλλιεργειών ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης χρήσης λιπασμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν πόλεμο προσφορών για τρόφιμα, προειδοποίησε.

Προέτρεψε τα ευρωπαϊκά έθνη να εξετάσουν προσεκτικά τον αντίκτυπο ενός πολέμου τιμών στους «πιο ευάλωτους» σε άλλες χώρες.

Παρόλο που είναι πολύ απίθανο το Ηνωμένο Βασίλειο να αντιμετωπίσει ελλείψεις τροφίμων, το αυξημένο κόστος που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί τροφίμων αναμένεται να αρχίσει να εμφανίζεται στους εβδομαδιαίους λογαριασμούς τροφίμων τους επόμενους μήνες.

«Έως και μισό εκατομμύριο τόνοι αζωτούχων λιπασμάτων δεν παράγονται παγκοσμίως αυτή τη στιγμή λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε», δήλωσε ο Χόλσεθερ.

«Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή τροφίμων; Θα έφτανα σε έως και 10 δισεκατομμύρια γεύματα που δεν θα παράγονται κάθε εβδομάδα λόγω της έλλειψης λιπασμάτων.»

Η μη εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων θα μείωνε τις αποδόσεις ορισμένων καλλιεργειών έως και 50% κατά την πρώτη σεζόν, δήλωσε ο Χόλσεθερ.

Σε κρίση οι αγρότες

Οι εποχές φύτευσης ποικίλλουν σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η περίοδος αιχμής της φύτευσης, ενώ στην Ασία οι αγρότες ξεκινούν.

Οι συνέπειες της έλλειψης λιπασμάτων στην Ασία δεν θα εμφανιστούν στις τιμές των τροφίμων μέχρι το τέλος του έτους, όταν οι συγκομιδές που θα έπρεπε να είχαν φυτευτεί αυτή την άνοιξη θα είναι μικρότερες από ό,τι θα έπρεπε ή καθόλου, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Ο καθηγητής Πολ Τενγκ, ανώτερος ερευνητής στην επισιτιστική ασφάλεια στη Σιγκαπούρη, δήλωσε ότι ορισμένες χώρες μπορεί να έχουν αρκετό λίπασμα για την άμεση περίοδο σποράς «αλλά αν η κρίση συνεχιστεί περισσότερο, θα δούμε επιπτώσεις σε καλλιέργειες όπως το ρύζι τους επόμενους μήνες».

Οι αγρότες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν μια σειρά από τρομακτική σειρά προκλήσεων, δήλωσε ο Χόλσεθερ, καθώς οι τιμές που μπορούν να επιβάλουν για τα τρόφιμα που παράγουν δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί για να καλύψουν τους υψηλότερους λογαριασμούς που αντιμετωπίζουν.

«Αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος ενέργειας, το ντίζελ για ένα τρακτέρ αυξάνεται, άλλες εισροές για τους αγρότες αυξάνονται, το κόστος των λιπασμάτων αυξάνεται, αλλά οι τιμές των καλλιεργειών δεν έχουν αυξηθεί ακόμη στον ίδιο βαθμό», είπε.

Πόλεμος προσφορών

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη , περίπου το ένα τρίτο των λιπασμάτων παγκοσμίως – όπως η ουρία, το κάλιο, η αμμωνία και τα φωσφορικά άλατα – διέρχονται κανονικά από το Στενό του Ορμούζ.

Η τιμή των λιπασμάτων έχει εκτοξευθεί κατά 80% από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Η συνέχιση της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν πόλεμο προσφορών για τρόφιμα μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων εθνών, πρόσθεσε ο Χόλσεθερ.

«Εάν υπάρχει ένας πόλεμος προσφορών για τα τρόφιμα και ένας πόλεμος που η Ευρώπη είναι αρκετά ισχυρή για να διαχειριστεί, αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου στην Ευρώπη είναι, εντάξει, σε αυτή την περίπτωση, από ποιον αγοράζουμε τα τρόφιμα μακριά;»

«Αυτή είναι μια κατάσταση όπου οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα για αυτό στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το ακολουθήσουν».

Αυτό είχε επιπτώσεις στην «οικονομική προσιτότητα των τροφίμων, την έλλειψη τροφίμων και την πείνα», δήλωσε ο επικεφαλής της Yara.

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ εκτιμά ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν 45 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε οξεία πείνα το 2026.

Στην Ασία και τον Ειρηνικό, η επισιτιστική ανασφάλεια αναμένεται να αυξηθεί κατά 24% – η μεγαλύτερη σχετική αύξηση από οποιαδήποτε άλλη περιοχή.

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 04.05.26

Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

«Ο πρώην δήμαρχος Τζουλιάνι είναι μαχητής, που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση στη ζωή με ακλόνητη δύναμη, και μάχεται με το ίδιο επίπεδο αποφασιστικότητας», ανέφερε ο Τεντ Γκούντμαν, εκπρόσωπος του, μέσω X

Σύνταξη
Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!
Τα "Μαλβίνας" για τους Αργεντίνους 04.05.26

Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!

Η Βρετανία δηλώνει «σε πλήρη ετοιμότητα» να υπερασπιστεί τα νησιά, ενώ η Αργεντινή ανεβάζει τους τόνους και οι ΗΠΑ επιχειρούν να ισορροπήσουν σε ένα εκρηκτικό διπλωματικό σκηνικό

Γεώργιος Μαζιάς
Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο
Κόσμος 04.05.26

Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο

Στα αυταρχικά καθεστώτα, η παιδεία σπάνια είναι πολιτικά ουδέτερη. Αντίθετα, εντάσσεται σε ευρύτερα συστήματα κρατικού ελέγχου.

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα ανοιχτά των ΗΑΕ
Ανοικτά των ΗΑΕ 04.05.26

Τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, «78 ναυτικά μίλια βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», αναφέρει η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Σύνταξη
Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα – Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους (βίντεο)
Εκτός ελέγχου 04.05.26

Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα - Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους

Η οδηγός ενός Monster Truck στην Κολομβία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στο κοινό με αποτέλεσμα ένα ενήλικος και μια ανήλικη να χάσουν την ζωή τους και να τραυματιστούν 36 άτομα.

Ενοπλες συρράξεις: ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας
Ενοπλες συρράξεις 04.05.26

ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας

«Οταν τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό γίνονται στόχοι, δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι μόνο με ανθρωπιστική κρίση, αλλά και με κρίση για την ανθρωπότητα», καταγγέλλουν ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF.

Τραμπ: Θα καθοδηγήσουμε πλοία έξω από τα Στενά του Ορμούζ – Ιράν: Θα παραβιάσετε την εκεχειρία
Παραβίαση εκεχειρίας 04.05.26

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ για το ενδεχόμενο παρέμβασής τους στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν απαντά στις δηλώσεις Τραμπ για απεγκλωβισμό εμπορικών πλοίων, με παρέμβαση των ΗΠΑ, από τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα θεωρήσει μια τέτοια ενέργεια ως παραβίαση της εκεχειρίας.

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk
Deutsche Welle 03.05.26

ΗΠΑ–Γερμανία: Βαρύτερο πλήγμα είναι η ακύρωση ανάπτυξης των Tomahawk

Προβληματισμό στη Γερμανία προκαλούν οι αποφάσεις Τραμπ για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας και την ακύρωση της ανάπτυξης πυραύλων Tomahawk ως κρίσιμο παράγοντα αποτροπής.

Ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο – Τρεις νεκροί, συναγερμός στις υγειονομικές αρχές
Πανικός 03.05.26

Ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο – Τρεις νεκροί, συναγερμός στις υγειονομικές αρχές

Τρεις νεκροί και δεκάδες ασθενείς σε κρουαζιερόπλοιο λόγω έξαρσης χανταϊού. Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε συναγερμό για τον περιορισμό της μετάδοσης και την προστασία των επιβατών.

Εσωκομματικό ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη
Αντιδράσεις στο Κογκρέσο 03.05.26

Εσωκομματικό ρήγμα: Διαφωνίες στο Πεντάγωνο και στους Ρεπουμπλικανούς για την τακτική Τραμπ στην Ευρώπη

Νέες απειλές Τραμπ για μαζική απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία προκαλούν έντονη ανησυχία στους Ρεπουμπλικανούς και κλιμακώνουν τη διπλωματική κρίση

Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες
Νομικό πλαίσιο 04.05.26

Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες

Μια σειρά από τραγικές υποθέσεις αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο μια πραγματικότητα που επιμένει - Δεν είναι αριθμοί, είναι γυναίκες που δεν είναι πια εδώ

Ναταλία Διονυσιώτη
Η Σαρλίζ Θερόν μιλάει για την ανατροφή των παιδιών της
Συνειδητή απόφαση 04.05.26

Η Σαρλίζ Θερόν δεν «θέλει να συντηρεί τα παιδιά της» για πάντα - Πειθαρχία, δουλειά και ταπεινότητα

«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, λέω [στα παιδιά μου]: 'Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε έτσι κάθε πρωί στις 6», δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Σύνταξη
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα
AI 04.05.26

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα

Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Κλιματική αλλαγή: Mετά τη φωτιά τι;
Κλιματική αλλαγή 04.05.26

Mετά τη φωτιά τι;

Οι διαφορετικές απόψεις και οι διαφορετικές προτεραιότητες φορέων ύστερα από μία πυρκαγιά - Πώς θέλουν να γίνει η διαχείριση μιας περιοχής - Τι δείχνει έρευνα

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου
Πολιτική 04.05.26

Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Έλληνες σύμβουλοί του, οι υπέρογκες αμοιβές και η σύνδεση με την Blue Skies. Το ενδεχόμενο έρευνας από την OLAF ή την EPPO, προκαλούν πονοκέφαλο στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Σύνταξη
Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

