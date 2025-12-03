Μετά από 50 ημέρες από τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει το πέρασμα της Ράφα στα σύνορα με την Αίγυπτο αλλά μόνο για την έξοδο των Παλαιστινίων.

Το σχέδιο εκεχειρίας αναφερόταν στο άνοιγμα του περάσματος της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις ώστε να μπορεί να εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα και να μπορούν οι Παλαιστίνιοι να βγουν αλλά και να επιστρέψουν στη Γάζα.

Η ανακοίνωση της ισραηλινής υπηρεσίας Cogat αναφέρει ωστόσο ότι «κατά τα προβλεπόμενα στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κατ’ εντολήν της πολιτικής εξουσίας, το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει τις προσεχείς ημέρες αποκλειστικά για την έξοδο των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας προς την Αίγυπτο».

Έτσι το Ισραήλ αντί να παραχωρήσει ελευθερία μετακίνησης και επανένωσης οικογενειών διευκολύνει την αναγκαστική εγκατάλειψη της Γάζας την οποία συνεχίζει να βομβαρδίζει παραβιάζοντας την εκεχειρία.

Η Cogat σημειώνει ακόμα ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα θα γίνει σε συντονισμό με την Αίγυπτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αποστολής για το πέρασμα της Ράφα δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του AFP για σχολιασμό.

Το Ισραήλ έχει παραβιάσει 591 φορές την εκεχειρία

Το Ισραήλ έχει παραβιάσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 591 φορές την κατάπαυση πυρός μέσω της συνέχισης των επιθέσεων από αέρος, πυροβολικού και άμεσων πυροβολισμών, αναφέρει το Γραφείο Τύπου της Κυβέρνησης στη Γάζα.

Από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει 357 Παλαιστίνιους. Τα στοιχεία των αρχών στη Γάζα αναφέρουν ότι το Ισραήλ πυροβόλησε αμάχους 164 φορές, επιτέθηκε σε κατοικημένες περιοχές πέρα ​​από την «κίτρινη γραμμή» 25 φορές, βομβάρδισε 280 φορές, επιδόθηκε σε καταστροφές σπιτιών και υποδομών 118 φορές και συνέλαβε 35 Παλαιστίνιους.

Το Al Jazeera έχει καταγράψει τις μέρες που το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία στον παρακάτω πίνακα:

Ο ΟΗΕ ζήτησε σήμερα ξανά το άνοιγμα όλων των «διαθέσιμων συνοριακών περασμάτων» προς τη Γάζα.

Επιθέσεις στη Δυτική Όχθη

«Συνεχίζουμε να ζητάμε το άνοιγμα όλων των διαθέσιμων συνοριακών περασμάτων και διαδρόμων – συμπεριλαμβανομένου του ότι οι ασθενείς μπορούν να αναζητήσουν θεραπεία στη Δυτική Όχθη – και τονίζουμε την ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση των διεθνών ομάδων έκτακτης ιατρικής βοήθειας στη Γάζα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του οργανισμού Stephane Dujarric.

Πρόσθεσε ακόμα ότι μόνο τις τελευταίες δύο ημέρες, πάνω από 20 οικογένειες Παλαιστινίων έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τα οποία μετατράπηκαν σε ισραηλινά στρατιωτικά φυλάκια.

Οι επιθέσεις στη Δυτική Όχθη συνεχίζονται με αυξανόμενη ένταση. Χθες ο ισραηλινός στρατός σκότωσε έναν 17χρονο και έναν 18χρονο Παλαιστίνιο αφού τους κατηγόρησε ότι επιτέθηκαν σε δυνάμεις του.

Τα χωριά Ατάρα, Νάμπι Σαλέχ, Ουμ Σάφα, Μπέιτ Ρίμα και Ντέιρ Γκασάνα στη βόρεια Ραμάλα περικυκλώθηκαν επίσης από τον ισραηλινό στρατό που εισέβαλε και στην πόλη Ναμπλούς ενώ ανατίναξε και δύο σπίτια στα περίχωρα του καταυλισμού προσφύγων της Τζενίν.