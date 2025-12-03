Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε χθες Τρίτη ότι ο παλαιστίνιος φωτοειδησεογράφος Μοχάμεντ Ισάμ Ουάντι σκοτώθηκε και άλλος δημοσιογράφος, ο Μοχάμεντ Αμπντελ Φάταχ Ασλί, τραυματίστηκε σε ισραηλινό πλήγμα drone στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας (στη φωτογραφία, επάνω, από το Χ, και στο βίντεο, κάτω, η σορός του Μοχάμεντ Ισάμ Ουάντι).

O δημοσιογράφος χρησιμοποιούσε drone με κάμερα για να μαγνητοσκοπεί πλάνα που χρησιμοποιούσε σε ρεπορτάζ του

Mahmoud Wadi, my dear friend and brother and one of the most professional photographers in Gaza, was murdered today by the Israeli occupation while he was carrying out his journalistic duty documenting the devastation in our beloved Khan Yunis, despite the so-called «ceasefire.» pic.twitter.com/Kd6mc5LGKV — Ahmed Al-Najjar (@Ahmed_A1Najjar) December 2, 2025

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού περιορίστηκε να πει στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι το συμβάν ερευνάται.

Σύμφωνα με το WAFA, ο δημοσιογράφος χρησιμοποιούσε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα με κάμερα για να μαγνητοσκοπεί πλάνα που κατόπιν χρησιμοποιούσε σε ρεπορτάζ του για διάφορα μέσα ενημέρωσης.

This Palestinian journalist, Mahmoud Wadi, was assassinated by Israeli drone strike today in central Khan Younis because he was filming with a drone the displacement camps and the destruction in southern Gaza And this area is supposedly safe and far from the “yellow line.” [V pic.twitter.com/Aat7fx93KB — Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) December 2, 2025

Η μη κυβερνητική οργάνωση Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) υπολογίζει πως πάνω από 200 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

Ποια κατάπαυση;

Αεροπορικά πλήγματα και χερσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να καταγράφονται στον παλαιστινιακό θύλακο, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου.

Issam Wadi, the 3-year-old child of journalist Mahmoud Wadi, attends his father’s funeral while remaining lost, unaware that his father will never come back again. pic.twitter.com/aTHJz6Xz8X — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) December 2, 2025

Η κυβέρνηση και ο στρατός του Ισραήλ έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα δημοσιογράφους στη Λωρίδα της Γάζας πως ανήκουν στη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ