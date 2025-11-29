Πάνω από 70.000 νεκροί στη Γάζα κατά τον πόλεμο με το Ισραήλ – Εκατοντάδες μετά την εκεχειρία

Ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα έχει ξεπεράσει τους 70.000 από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ανακοίνωσε το Σάββατο το Υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ ένα νοσοκομείο ανέφερε ότι ισραηλινά πυρά σκότωσαν δύο παιδιά στο νότιο τμήμα της περιοχής.

Ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται μετά την έναρξη της τελευταίας εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου. Το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιθέσεις σε απάντηση σε αυτό που αποκαλεί παραβιάσεις της εκεχειρίας, ενώ από τα ερείπια ανασύρονται πτώματα από τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι ο αριθμός των Παλαιστινίων θυμάτων ανέρχεται πλέον σε 70.100. Το υπουργείο λειτουργεί υπό την κυβέρνηση της Χαμάς. Αποτελείται από επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου και τηρεί λεπτομερή αρχεία που θεωρούνται γενικά αξιόπιστα από τη διεθνή κοινότητα.

Ο πόλεμος ξεκίνησε με την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε το θάνατο περίπου 1.200 ανθρώπων και την ομηρία περισσότερων από 250 ατόμων από μαχητές. Σχεδόν όλοι οι όμηροι ή τα λείψανά τους έχουν επιστραφεί στο πλαίσιο εκεχειριών ή άλλων συμφωνιών.

Το προσωπικό του νοσοκομείου Νάσερ, στο οποίο μεταφέρθηκαν τα πτώματα των παιδιών στο νότιο τμήμα της Γάζας, δήλωσε ότι τα αδέλφια, ηλικίας 8 και 11 ετών, σκοτώθηκαν όταν ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε κοντά σε ένα σχολείο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους στην πόλη Μπένι Σουχάιλα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε δύο άτομα που εισέβαλαν σε περιοχή υπό ισραηλινό έλεγχο, «διεξήγαγαν ύποπτες δραστηριότητες» και πλησίασαν στρατιώτες. Η δήλωση δεν ανέφερε παιδιά. Ο στρατός δήλωσε επίσης ότι σκότωσε ένα άλλο άτομο σε ξεχωριστό αλλά παρόμοιο περιστατικό στο νότο.

Πάνω από 350 νεκροί μετά την εκεχειρία στη Γάζα

Τουλάχιστον 352 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ολόκληρη την περιοχή από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι οι επιθέσεις του στοχεύουν μαχητές που παραβιάζουν την εκεχειρία. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς έχουν κατηγορήσει το ένα το άλλο για παραβίαση της συμφωνίας. Η Χαμάς προέτρεψε εκ νέου τους μεσολαβητές το Σάββατο να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει αυτό που αποκαλεί παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα.

Ένα αμερικανικό σχέδιο που περιγράφει το μέλλον της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια, βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια. Το σχέδιο για την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση της περιοχής εξουσιοδοτεί μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης να παρέχει ασφάλεια, εγκρίνει μια μεταβατική αρχή που θα εποπτεύεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οραματίζεται μια πιθανή μελλοντική πορεία προς ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Επιθέσεις Ισραηλινών σε Λίβανο και Συρία

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προωθηθεί σε μια σειρά από άλλα μέτωπα στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύροι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ένα συριακό χωριό την Παρασκευή και άνοιξαν πυρ όταν ήρθαν αντιμέτωπες με τους κατοίκους, σκοτώνοντας τουλάχιστον 13 άτομα. Το Ισραήλ δήλωσε ότι διεξήγαγε την επιχείρηση για να συλλάβει υπόπτους μιας μαχητικής ομάδας που σχεδίαζε επιθέσεις στο Ισραήλ και ότι οι μαχητές άνοιξαν πυρ εναντίον των στρατευμάτων, τραυματίζοντας έξι άτομα.

Το Ισραήλ έχει επίσης εντείνει τις επιθέσεις στο Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχεύει σε θέσεις της Χεζμπολάχ και υποστηρίζοντας ότι η μαχητική ομάδα προσπαθεί να επανεξοπλιστεί.

Η Χεζμπολάχ κάλεσε τον Πάπα Λέοντα XIV να «απορρίψει την αδικία και την επιθετικότητα», αναφερόμενη στις σχεδόν καθημερινές ισραηλινές επιθέσεις, παρά την κατάπαυση του πυρός που έληξε τον 14μηνο πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών πριν από ένα χρόνο. Ο Πάπας επισκέπτεται την περιοχή στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό.

Στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, Παλαιστίνιοι κατηγόρησαν Ισραηλινούς στρατιώτες για την εκτέλεση δύο ανδρών την Πέμπτη, μετά την προβολή βίντεο από δύο αραβικά τηλεοπτικά κανάλια που έδειχναν στρατιώτες να πυροβολούν τους άνδρες, ενώ αυτοί φαινόταν να έχουν παραδοθεί. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα.

Η βία των ισραηλινών εποίκων συνεχίζει να αυξάνεται στη Δυτική Όχθη. Το Σάββατο, ο Παλαιστινιακός Ερυθρός Ημισελήνιος δήλωσε ότι 10 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν από ξυλοδαρμούς και πραγματικά πυρά κατά τη διάρκεια επιθέσεων εποίκων στο χωριό Khallet al-Louza κοντά στη Βηθλεέμ.