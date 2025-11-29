newspaper
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 18:55
Θρήνος στην Πάτρα: 22χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 14:23
Παράταση για πληρωμές οφειλών μέχρι 1η Δεκεμβρίου
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πάνω από 70.000 νεκροί στη Γάζα κατά τον πόλεμο με το Ισραήλ – Εκατοντάδες μετά την εκεχειρία
Κόσμος 29 Νοεμβρίου 2025 | 19:10

Πάνω από 70.000 νεκροί στη Γάζα κατά τον πόλεμο με το Ισραήλ – Εκατοντάδες μετά την εκεχειρία

Το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιθέσεις σε απάντηση σε αυτό που αποκαλεί παραβιάσεις της εκεχειρίας, ενώ από τα ερείπια ανασύρονται πτώματα από τις πρώτες ημέρες του πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Spotlight

Ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα έχει ξεπεράσει τους 70.000 από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ανακοίνωσε το Σάββατο το Υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ ένα νοσοκομείο ανέφερε ότι ισραηλινά πυρά σκότωσαν δύο παιδιά στο νότιο τμήμα της περιοχής.

Ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται μετά την έναρξη της τελευταίας εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου. Το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιθέσεις σε απάντηση σε αυτό που αποκαλεί παραβιάσεις της εκεχειρίας, ενώ από τα ερείπια ανασύρονται πτώματα από τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι ο αριθμός των Παλαιστινίων θυμάτων ανέρχεται πλέον σε 70.100. Το υπουργείο λειτουργεί υπό την κυβέρνηση της Χαμάς. Αποτελείται από επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου και τηρεί λεπτομερή αρχεία που θεωρούνται γενικά αξιόπιστα από τη διεθνή κοινότητα.

Ο πόλεμος ξεκίνησε με την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε το θάνατο περίπου 1.200 ανθρώπων και την ομηρία περισσότερων από 250 ατόμων από μαχητές. Σχεδόν όλοι οι όμηροι ή τα λείψανά τους έχουν επιστραφεί στο πλαίσιο εκεχειριών ή άλλων συμφωνιών.

Το προσωπικό του νοσοκομείου Νάσερ, στο οποίο μεταφέρθηκαν τα πτώματα των παιδιών στο νότιο τμήμα της Γάζας, δήλωσε ότι τα αδέλφια, ηλικίας 8 και 11 ετών, σκοτώθηκαν όταν ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε κοντά σε ένα σχολείο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους στην πόλη Μπένι Σουχάιλα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι σκότωσε δύο άτομα που εισέβαλαν σε περιοχή υπό ισραηλινό έλεγχο, «διεξήγαγαν ύποπτες δραστηριότητες» και πλησίασαν στρατιώτες. Η δήλωση δεν ανέφερε παιδιά. Ο στρατός δήλωσε επίσης ότι σκότωσε ένα άλλο άτομο σε ξεχωριστό αλλά παρόμοιο περιστατικό στο νότο.

Πάνω από 350 νεκροί μετά την εκεχειρία στη Γάζα

Τουλάχιστον 352 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ολόκληρη την περιοχή από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι οι επιθέσεις του στοχεύουν μαχητές που παραβιάζουν την εκεχειρία. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς έχουν κατηγορήσει το ένα το άλλο για παραβίαση της συμφωνίας. Η Χαμάς προέτρεψε εκ νέου τους μεσολαβητές το Σάββατο να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει αυτό που αποκαλεί παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα.

Ένα αμερικανικό σχέδιο που περιγράφει το μέλλον της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια, βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια. Το σχέδιο για την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση της περιοχής εξουσιοδοτεί μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης να παρέχει ασφάλεια, εγκρίνει μια μεταβατική αρχή που θα εποπτεύεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οραματίζεται μια πιθανή μελλοντική πορεία προς ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Επιθέσεις Ισραηλινών σε Λίβανο και Συρία

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν προωθηθεί σε μια σειρά από άλλα μέτωπα στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύροι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ένα συριακό χωριό την Παρασκευή και άνοιξαν πυρ όταν ήρθαν αντιμέτωπες με τους κατοίκους, σκοτώνοντας τουλάχιστον 13 άτομα. Το Ισραήλ δήλωσε ότι διεξήγαγε την επιχείρηση για να συλλάβει υπόπτους μιας μαχητικής ομάδας που σχεδίαζε επιθέσεις στο Ισραήλ και ότι οι μαχητές άνοιξαν πυρ εναντίον των στρατευμάτων, τραυματίζοντας έξι άτομα.

Το Ισραήλ έχει επίσης εντείνει τις επιθέσεις στο Λίβανο, δηλώνοντας ότι στοχεύει σε θέσεις της Χεζμπολάχ και υποστηρίζοντας ότι η μαχητική ομάδα προσπαθεί να επανεξοπλιστεί.

Η Χεζμπολάχ κάλεσε τον Πάπα Λέοντα XIV να «απορρίψει την αδικία και την επιθετικότητα», αναφερόμενη στις σχεδόν καθημερινές ισραηλινές επιθέσεις, παρά την κατάπαυση του πυρός που έληξε τον 14μηνο πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών πριν από ένα χρόνο. Ο Πάπας επισκέπτεται την περιοχή στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό.

Στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, Παλαιστίνιοι κατηγόρησαν Ισραηλινούς στρατιώτες για την εκτέλεση δύο ανδρών την Πέμπτη, μετά την προβολή βίντεο από δύο αραβικά τηλεοπτικά κανάλια που έδειχναν στρατιώτες να πυροβολούν τους άνδρες, ενώ αυτοί φαινόταν να έχουν παραδοθεί. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα.

Η βία των ισραηλινών εποίκων συνεχίζει να αυξάνεται στη Δυτική Όχθη. Το Σάββατο, ο Παλαιστινιακός Ερυθρός Ημισελήνιος δήλωσε ότι 10 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν από ξυλοδαρμούς και πραγματικά πυρά κατά τη διάρκεια επιθέσεων εποίκων στο χωριό Khallet al-Louza κοντά στη Βηθλεέμ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Θα λάμπει και το 2026 – Τι βλέπουν οι αναλυτές της Wall Street

Χρυσός: Θα λάμπει και το 2026 – Τι βλέπουν οι αναλυτές της Wall Street

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Αλκοόλ: Πότε ενώνει και πότε χωρίζει τα ζευγάρια;

Tεχνητή νοημοσύνη
Google: Μήπως είναι η πιο… δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης;

Google: Μήπως είναι η πιο… δημοφιλής νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η πανώλη των χοίρων πλήττει την Ισπανία – Μπλοκαρίστηκε το 1/3 των εξαγωγών χοιρινού
Περιορισμοί 29.11.25

Η πανώλη των χοίρων πλήττει την Ισπανία – Μπλοκαρίστηκε το 1/3 των εξαγωγών χοιρινού

«Από τα 400 πιστοποιητικά εξαγωγής σε 104 χώρες, το ένα τρίτο έχει μπλοκαριστεί. Εργαζόμαστε για να τα ανοίξουμε το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας, Λουίς Πλάνας

Σύνταξη
Αδιανόητο περιστατικό σε σχολείο στη Ρώμη: Μαθητές έγραψαν «λίστα βιασμού» στις τουαλέτες
Κόσμος 29.11.25

Αδιανόητο περιστατικό σε σχολείο στη Ρώμη: Μαθητές έγραψαν «λίστα βιασμού» στις τουαλέτες

Σχολείο της Ρώμης βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, όταν σε τουαλέτα σχολείου εντοπίστηκε λίστα με ονόματα δέκα μαθήτριων, γραμμένη με κόκκινο μαρκαδόρο υπό τον τίτλο «λίστα βιασμού».

Σύνταξη
Σοκαριστική διαταγή Χέγκσεθ σε επιχειρήσεις στην Καραϊβική: «Σκοτώστε τους όλους!»
«Είναι φόνος» 29.11.25

Σοκαριστική διαταγή Χέγκσεθ σε επιχειρήσεις στην Καραϊβική: «Σκοτώστε τους όλους!»

Μέσα από συνεντεύξεις και μαρτυρίες ανθρώπων με γνώση της επίθεσης και της συνολικής επιχείρησης, η Washington Post αποκαλύπτει την έλλειψη λογοδοσίας στις ΗΠΑ με πρωταγωνιστή τον Πιτ Χέγκσεθ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Πλήγμα σε τάνκερ στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών – Επίθεση και σε πετρελαϊκό σταθμό στο Νοβοροσίσκ
Δείτε βίντεο 29.11.25

Πλήγμα σε τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών - Επίθεση και σε πετρελαϊκό σταθμό

Το τάνκερ ανήκει στον ρωσικό σκιώδη στόλο - Η Μόσχα αναγκάστηκε να διακόψει τις δραστηριότητες στον σημαντικό τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ μετά από ξεχωριστή επίθεση

Σύνταξη
Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου – Η ιστορία όμως φωνάζει το αντίθετο
Το δις εξαμαρτείν... 29.11.25

Η WSJ ζητά ανοχή στη διαφθορά του Κιέβου - Η ιστορία, όμως φωνάζει το αντίθετο

Η αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να κρίνεται με βάση τα συνολικά αμερικανικά συμφέροντα, και όχι με το αν κολυμπάει στη διαφθορά ο μηχανισμός Ζελένσκι, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal. Το παρελθόν όμως θα πρέπει να είναι ο οδηγός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί
Κόσμος 29.11.25

Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί

Στις τρεις χώρες, οι ίδιες εικόνες πλημμυρισμένων πόλεων, πληθυσμών παγιδευμένων από τα νερά και κατολισθήσεων που προκαλούνται από τις κατακλυσμιαίες βροχές οι οποίες συνεχίζονται εδώ και ημέρες

Σύνταξη
Θανατική ποινή σε ένα άδικο σύστημα: Ιστορίες πέντε γυναικών που αναμένουν τον θάνατο στη φυλακή
Κόσμος 29.11.25

Θανατική ποινή σε ένα άδικο σύστημα: Ιστορίες πέντε γυναικών που αναμένουν τον θάνατο στη φυλακή

Σε όλο τον κόσμο, εκατοντάδες γυναίκες περιμένουν την εκτέλεσή τους σε συνθήκες βαθιάς αδικίας, αποκαλύπτοντας τις πιο σκοτεινές πτυχές των σύγχρονων ποινικών συστημάτων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Άρης – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Άρης – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Άρης – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΑΕΛ Novibet για τη 12η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Από τον Καζαντζάκη στον Ωρομπίντο – Ο Βασίλης Αδραχτάς συντονίζει το πεπερασμένο με το άπειρο
Λόγος & Τέχνη 29.11.25

Από τον Καζαντζάκη στον Ωρομπίντο – Ο Βασίλης Αδραχτάς συντονίζει το πεπερασμένο με το άπειρο

Το βιβλίο «Ταξίδι της Συνείδησης προς το Υπερβατικό» του θεολόγου και συγγραφέα Δρ Βασίλη Αδραχτά είναι ένας διάλογος μεταξύ Νίκου Καζαντζάκη και Σρι Ωρομπίντο μέσα από το εικαστικό έργο της Art of Life Collective.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Γιουβέντους – Κάλιαρι
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Γιουβέντους – Κάλιαρι

LIVE: Γιουβέντους – Κάλιαρι. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Κάλιαρι για τη 13η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Άρης: Με νέα πρόσωπα η 11άδα κόντρα στην ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.11.25

Άρης: Με νέα πρόσωπα η 11άδα κόντρα στην ΑΕΛ

Η αρχική 11άδα που επέλεξε ο προπονητής του Άρη για το ματς με την ΑΕΛ. Ρόουζ, Μορουτσάν, Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας ξεκινούν στο βασικό σχήμα της αναμέτρησης της 12ης αγωνιστικής (29/11, 19.30) .

Σύνταξη
Ενδοοικογενειακή βία: «Έχασα τρία παιδιά από το ξύλο» – Σοκάρει η καταγγελία 40χρονης
Ελλάδα 29.11.25

Ενδοοικογενειακή βία: «Έχασα τρία παιδιά από το ξύλο» – Σοκάρει η καταγγελία 40χρονης

Ενδοοικογενειακή βία που μετατράπηκε σε καθημερινή κόλαση για μια 40χρονη γυναίκα, την οποία ο σύζυγός της ξυλοκοπούσε, οδήγησε σε τρεις αποβολές και συνεχίζει μέχρι σήμερα να την απειλεί.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος
Πόλο 29.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουναϊσβάρος

LIVE: Ολυμπιακός - Ντουναϊσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός - Ντουναϊσβάρος για την 3η αγωνιστική του LEN Champions League γυναικών. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;
Cecco del Caravaggio 29.11.25

Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;

Ένα πρόσωπο που επανέρχεται από πίνακα σε πίνακα, ένας δεσμός που προκαλεί αιώνες μετά, κι ένας ζωγράφος που άντλησε από την αμαρτία της Ρώμης το πιο ανθρώπινο σκοτάδι της τέχνης του

Σύνταξη
Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»
Μπάσκετ 29.11.25

Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς εξέφρασε τη θέση του για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην της Παρτίζαν, τονίζοντας πως το να χάσει τον Ομπράντοβιτς θα είναι μεγαλύτερη ήττα για το σερβικό σύλλογο.

Σύνταξη
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Μαρκό (3-0) – Νίκες για Καβάλα (1-0) και ΠΑΟΚ Β’ (1-0)
Super League 2 29.11.25

Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Μαρκό (3-0) – Νίκες για Καβάλα (1-0) και ΠΑΟΚ Β’ (1-0)

Παρότι βρέθηκε με 10 παίκτες από το 14′, η Μαρκό επικράτησε με 3-0 του Αιγάλεω. Η Καβάλα πήρε το τρίποντο κόντρα στον Νέστο με 1-0. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ Β’ κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0.

Σύνταξη
Εξιχνιάστηκε η επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στα Σεπόλια – Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της επίθεσης
Ελλάδα 29.11.25

Εξιχνιάστηκε η επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια στα Σεπόλια – Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της επίθεσης

Δράστες της επίθεσης στο κατάστημα στα Σεπόλια τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με την αστυνομία είναι δύο αλλοδαποί εκ των οποίων ο ένας είναι έγκλειστος στη φυλακή και ο δεύτερος συνελήφθη χθες

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου – Τον χτυπούσε ενώ ήταν στο έδαφος
Θεσσαλονίκη 29.11.25

Επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου - Τον χτυπούσε ενώ ήταν στο έδαφος

Ο 32χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για σωματική βλάβη, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων καθώς επιτέθηκε με τα χέρια του σε βάρος αστυνομικού με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος

LIVE: ΟΦΗ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Βόλος για τη 12η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Αλαβές
Ποδόσφαιρο 29.11.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Αλαβές

LIVE: Μπαρτσελόνα – Αλαβές. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Αλαβές για τη 14η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»
Στο Λασίθι 29.11.25

Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε και το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, με τους γιατρούς να καταγγέλλουν πως «το νοσοκομείο εφημερεύει χωρίς αναισθησιολόγο, ακτινολόγο και χειρουργό»

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο